Göhrener Bürgermeister schließt Verkauf der Nordperdhalle aus

Göhren

Göhren startet vorerst keine Betreibersucher für seine kommunalen Sportstätten. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung den entsprechenden Grundsatzbeschluss zurückgestellt. Bürgermeister Torsten Döring hatte den Antrag gestellt, ihn von der Tagesordnung zu nehmen.

„Der Zeitungsartikel am Sonnabend hat mich dazu bewogen, es so nicht stehen zu lassen“, begründete Döring. Er bezog sich auf den Bericht der OSTSEE-ZEITUNG „Verein ist entschlossen: Empor Göhren will um Nordperdhalle kämpfen“ vom 12. September. In diesem ging es um die Befürchtungen der TSV Empor Göhren und eines Einwohners, dass der Verein und der Breitensport mit einem neuen Betreiber aus der Nordperdhalle gedrängt werden könnten und auch ein Verkauf nicht ausgeschlossen sein könnte.

Anzeige

„Ein Anruf hätte genügt“

Dem widersprach Torsten Döring: „Es geht nur um ein Interessenbekundungsverfahren, mehr nicht“, so Döring. Als sich der Finanz- und Tourismusausschuss in seiner Sitzung am 31. August einstimmig dafür aussprach, seien auch Mitglieder des TSV anwesend gewesen. Der Bürgermeister erklärte, dass er das Gespräch mit dem Vorstand suchen werde. „Leider hat keiner mit mir geredet. Ein Anruf hätte genügt, und ich hätte das sofort richtiggestellt.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Gemeinde will für den Betrieb von Halle, Sportplatz und Kunstrasenplatz ein Interessenbekundungsverfahren anschieben. Damit die Halle nach 20 Jahren endlich wirtschaftlich wird, könnte sie neu ausgerichtet werden zu einer Sport-Eventstätte mit Möglichkeiten der Beherbergung für Trainingslager. Dazu müsste das Gebäude baulich erweitert und architektonisch aufgewertet werden. Kostenpunkt: zwei bis drei Millionen Euro. Eine Summe, die Göhren mit seinem defizitären Haushalt nicht aufbringen könnte.

Kritik an Vereins-Rundschreiben

Der Bürgermeister informierte, dass laut Wirtschaftsministerium nur eine grundlegende Modernisierung der Halle förderfähig sei, nicht aber nur die Sanierung alter Substanz. Die Suche nach einem Interessenten sei deshalb lediglich ein Ansatz. „So lange ich Bürgermeister bin, wird die Nordperdhalle nicht verkauft“, so Döring. Es werde kein Zerwürfnis zwischen Gemeinde und Vorstand geben.

Gleichzeitig kritisierte er, dass der Vereinsvorstand in einem Rundschreiben alle 250 Mitglieder aufgerufen habe, zur Gemeinderatssitzung zu kommen, um sich dort zu positionieren. „Wie sollte das unter Corona-Bedingungen gehen“, so Döring, der von dem Schreiben keine Kenntnis gehabt habe und es gern noch sehen möchte.

Von Betreibersuche aus der Zeitung erfahren

Das sei vereinsintern und werde nicht geschehen, erklärte Vorsitzende Petra Westphal, die in der Einwohnerfragestunde das Wort ergriff. Es sei völlig legitim gewesen, alle Vereinsmitglieder aufzurufen. Natürlich wisse man, dass wegen der Corona-Bestimmungen nicht alle Mitglieder hätten kommen können, wovon der Vorstand aber auch nicht ausgegangen sei. Rund 50 interessierte Einwohner und Sportler waren zur Sitzung am Montag erschienen.

„Wir wollten mit einer freundlichen Bitte, dass das Thema von der Tagesordnung genommen wird, um Zeit zu haben. Wir hatten erst vor einer Woche aus der Zeitung erfahren, dass es ein Interessenbekundungsverfahren und heute dazu schon eine Entscheidung geben soll“, spielte Westphal den Kommunikations-Ball an den Bürgermeister zurück.

Gebühren für Erwachsenensport erhöhen

Es sei nachvollziehbar, dass die Halle finanziell drücke. „Aber, dass sich der Verein auf Kosten der Gemeinde ausruht, ist nicht so“, unterstrich Westphal. Der TSV als Hauptnutzer wisse, dass die Halle mit Kosten verbunden sei und keine schwarzen Zahlen schreibe. Es habe immer das Interesse bestanden, etwas Positives zu bewirken unter der Prämisse, dass der Schul- sowie Kinder- und Jugendsport zu fördern sei und weitgehend kostenfrei bleiben müsse. Es seien in jüngster Vergangenheit gute Gespräche mit der Gemeinde und der Kurverwaltung geführt worden, wie der Verein helfen könnte, die Halle besser zu vermarkten. So habe es Vorschläge gegeben, die Gebühren für den Erwachsenensport zu erhöhen oder Trainingslager zu organisieren, um Geld in die Kasse zu spülen.

„Wir wollen Kommunikation.“

Man habe sich auf einem guten Weg gefühlt. „Was uns jetzt so sehr erschrocken und bewegt hat, ist, dass es heute schon zu einem Beschluss kommen sollte“, so Petra Westphal. „Im August hieß es noch, dass alles bleibt.“ Der TSV mache keine Revolte. „Wir wollen Kommunikation“, so Westpahl.

„Wenn Kommunikation verloren gegangen ist, dann tut uns das leid“, erklärte Herbert Dobelstein, Vorsitzender des Finanz- und Tourismusausschusses. Es werde eine Arbeitsgruppe gebildet, in die auch der TSV mit einbezogen werde. „Wir haben nie gesagt, dass wir den TSV rausschmeißen und die Halle verkaufen.“ Um die Halle attraktiver zu machen, sei ein Anbau für Quartiere eine Möglichkeit. „Vielleicht finden wir jemanden, der das macht, investiert und dann eventuell übernimmt, das soll das Interessenbekundungsverfahren jetzt mal zeigen.“

„Wenn ein Investor die Halle übernimmt, wissen wir doch, was passiert“, meinte dagegen ein Einwohner. Er lebe noch nicht lange in Göhren, finde aber, dass die Halle, die dem kommunalen Eigenbetrieb Kurverwaltung angegliedert ist, großes Potenzial habe. Vor allem kulturelle Veranstaltungen seien hier gut aufgehoben. Er erzählte, dass er für keine der beiden ausverkauften Veranstaltungen des Mönchguter Heimatabends im letzten Jahr im Baaber Haus des Gastes Karten ergattern konnte. „Und hier liegt alles brach.“

Von Gerit Herold