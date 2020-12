Göhren

Das wäre ein wunderbares Weihnachtsgeschenk: ein nagelneuer Opel Vivaro Kombi 1.5 Diesel! Dieses Fahrzeug schenken die Sparkasse Vorpommern und die Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen Sparkassen mbH einem Verein. Vorausgesetzt, er bekommt bei einem Voting die meisten Stimmen seiner Fans. Aus 77 Bewerbungen haben es 12 Vereine nun in die Endrunde geschafft.

Als einziger Verein der Insel Rügen ist der TSV Empor Göhren dabei. Aber nur einer kann gewinnen. Deshalb sind alle Mitglieder, Freunden, Kollegen und Unterstützer auf der ganzen Insel aufgerufen, für die Göhrener zu voten. Die Online-Abstimmung läuft unter www.spk-vorpommern.de/vereinstransporter bis Donnerstag um 12 Uhr.

„Die Leute machen alle toll mit, sogar quer durch Deutschland und bis nach Mallorca, auch Urlauber von befreundeten Pensionen. Aber wir brauchen noch ganz viel Stimmen für den Sieg“, hofft die Vereinschefin auf eine Solidaritätswelle. Der Verein hatte vor Jahren schon mal bei einer ähnlichen Aktion mitgemacht und 2000 Euro gewonnen. Zusammen mit dem ersparten Vereinsgeld wurde ein gebrauchter Transporter gekauft, der nach ein paar Jahren nun aber verschrottet wurde.

„Personenfahrzeuge für die vielen Wettkämpfe und Veranstaltungen quer durch Deutschland sind jedes Mal eine große Herausforderung“, weiß Petra Westphal. Auch wenn diese in diesem Corona-Jahr ausfallen mussten, wie auch zuletzt das Vereinsfinale zum Jahresausklang sowie der schon traditionelle Silvesterlauf, blickt die Vereinschefin optimistisch in die Zukunft. Denn trotz Corona ruht die Vereinsarbeit nicht. Im Gegenteil.

Neue lizenzierte Trainer

„Es ist uns gelungen, zwei neue Abteilungen in der Kinder- und Jugendarbeit zu fördern und mit neuen lizenzierten ehrenamtlichen Übungsleitern ein aktives Vereinsleben zu bestreiten. Weitere Anwärter stehen in den Startlöchern und weitere neue Kooperationen mit anderen Vereinen stehen an“, so Westphal.

Vereinsvorsitzende Petra Westphal Quelle: Gerit Herold

Neben der neuen Abteilung Kindersport im Breitensportbereich unter der Leitung von Christin Möller und Petra Westphal mit rund 25 Aktiven und einigen Unterstützungen aus dem Elternbeirat hat seit November die Abteilung Volleyball/Radsport nun auch eine Kinder- und Jugendgruppe. Diese leiten Tony Oelsch und Rico Brandt. Dort gibt es mittlerweile rund 20 Aktive im Alter zwischen sieben und 12 Jahren, die sich ein Mal in der Woche zum Training in der Nordperdhalle treffen. „Wir wünschen der Abteilung Volleyball ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit, eine Mannschaft aufzubauen“, so Westphal. Nach langjähriger Planung konnten nun auch die Reparaturarbeiten an der Bowlingbahn durchgeführt werden. Dabei wurden die Anlaufzonen der Bahn erneuert, so Westphal.

250 Vereinsmitglieder und acht Sektionen

Dankbar ist der 1951 gegründete Verein mit seinen 250 Mitgliedern und acht Sektionen, dass seine Heimstätte derzeit nicht verschlossen ist. Die Kurverwaltung als Betreiber hält sie für den Schulsport und den Vereinssport im Kinder- und Jugendbereich offen. „Wenn auch die Abteilung mit den Akrobaten und Breitensportkindern leider auf Grund zu direkter Körperkontakte nicht trainieren kann, so freuen wir uns zumindest für die Abteilungen Volleyball und Badminton sowie für Fußball und Karate aus unserem benachbarten Vereinen, dass sie unter entsprechenden Corona-Vorschriften trainieren können“, so Westphal.

Neuer Hauptsponsor gesucht

Was den Kindern somit indirekt möglich ist, fehle den Erwachsenen schon sehr. Die sozialen Kontakte im Sport mit all seinen angenehmen zusätzlichen Treffen – gerade in der Weihnachtszeit - seien kaum zu ersetzen, weiß die erfahrene Akrobatik-Trainerin. „Daher an dieser Stelle an alle Vereinsmitglieder, Ehrenmitglieder, Verbündete und mehr die Botschaft: Zusammen sind wir stark und denken aneinander. Wir treffen uns bald alle wieder.“

Eine Wunsch hat die Vereinschefin noch auf ihren Zettel: „Wir würden wir uns auch wieder über einen neuen Hauptsponsor sehr freuen. Vielleicht wecken wir ja das Sportlerherz bei dem einen oder anderen Unternehmen aus der Region.“

Von Gerit Herold