Göhrens Senioren werden nicht vergessen: Kuchen als Dank für Mitarbeiter

Göhren

Was für eine schöne Geste: Als Dankeschön für ihre Arbeit hat der Göhrener Jugendclub für die Mitarbeiter des Altenhilfezentrums „Haus Gottesgruß“ Kuchen gebacken. Pünktlich zur Kaffeezeit übergeben Malia, Lilly und Tobias zusammen mit Leiterin Petra Westphal sowie Schulsozialarbeiterin Franziska Mauer fünf Torten an Anke Berg.

Die Leiterin des Altersheims ist gerührt. „Das finde ich ganz toll von euch.“ Die Zusammenarbeit mit dem Jugendclub sei schon lange sehr gut. Die Kinder und Jugendlichen besuchen auch mal die Heimbewohner und gehen mit ihnen im Ort spazieren.

50 Mitarbeiter und 80 Heimbewohner

Im Pflegezentrum, das unter Trägerschaft des Diakoniewerks Kloster Dobbertin steht, kümmern sich 50 Mitarbeiter rund um die Uhr um 80 alte und pflegebedürftige Menschen. Der Altersdurchschnitt der Bewohner ist 88 Jahre. Die älteste Bewohnerin ist 102 Jahre alt und gut drauf, erzählt Anke Berg.

Wegen der Kontaktsperre durch Corona sind Treffen mit Angehörigen im Heim oder kleine Ausflüge der Bewohner seit vielen Wochen nicht möglich. Manche Besucher kommen an den Gartenzaun, wo sie ihre Familienangehörigen unter Einhaltung der Abstandsregeln sehen können. Wer nicht rauskann, kommuniziert über ein angeklapptes Fenster. Ausfallen müssen auch die gemeinsamen Kaffeerunden ein Mal im Monat mit den „Geburtstagskindern“ der Einrichtung.

„Wir führen vermehrt Gespräche mit den Bewohnern und versuchen, sie bei guter Laune zu halten“, erzählt die Heimleiterin. Sie und ihre Mitarbeiter wüssten um ihre besondere Verantwortung. Sie vermeiden in ihrer Freizeit weitestgehend Kontakte mit anderen Personen außerhalb der Familie. „Wir wollen uns nicht ausmalen, wenn sich jemand infizieren würde“, so Berg.

Der Bläserkreis der Kirchengemeinde musiziert immer mittwochs für die Bewohner. Quelle: privat

Um den Bewohnern und Mitarbeitern in dieser kräftezehrenden Zeit eine Freude zu bereiten, haben sich in den letzten Wochen viele Menschen aus der Region etwas einfallen lassen.

Konzert am Mittwoch

Immer mittwochs kommt der Bläserkreis der Kirchengemeinde und gibt auf der Terrasse ein Ständchen für die Bewohner, die das kleine Konzert open air im Innenhof oder am Fenster verfolgen können und sehr beglückt sind. „Das kommt sehr gut an, der Bedarf ist sehr groß“, weiß Anke Berg. Ab Donnerstag will auch der Chor um Kantorin Barbara Hesse regelmäßig vor dem Altersheim auftreten. Vor Corona traf er sich immer ein Mal wöchentlich in der Einrichtung zur Probe.

Eine der Torten mit Schriftzug Quelle: privat

Groß war die Überraschung, als der Binzer Rotary-Club zehn Torten vom Binzer Literaturcafé Carlsson’s überreichte. „Das waren wirklich tolle Torten. Sie hatten auch alle Schriftzüge mit Wörtern wie Mut und Glück“, so die Heimchefin.

Ein Lächeln zaubert auch Einzelhändler Daniel Jürgens in die Gesichter der Heimmitarbeiter. Aus seinem Göhrener Einkaufsmarkt bringt er seit drei Wochen immer donnerstags Blumensträuße mit, die nicht verkauft wurden. Zu Ostern übergaben das Bundeswehr-Sozialwerk e.V. Göhren und das Travel Charme Hotel Nordperd & Villen im Ostseebad kleine Osterpräsente – Süßigkeiten, die ursprünglich für Urlauber eingekauft worden waren.

„Als die Krise losging, fühlten wir uns ziemlich alleingelassen“, erinnert sich Anke Berg. Niemand habe angerufen oder Kontakt aufgenommen. Dann sei nach und nach eine Welle der Hilfsbereitschaft angewachsen. „Es ist schön, dass wir nicht vergessen werden. Dafür möchten wir allen danken.“

Kuchen für die Alltagshelden im Ort

Göhrener Kinder haben die letzten Wochen übrigens schon viel Kuchen im Ostseebad verteilt. „Ich hatte den Bürgermeister gefragt, ob wir nicht vom Jugendclub als Dankeschön für die Göhrener, die für das Gemeinwohl arbeiten, Kuchen backen sollen“, erzählt Petra Westphal. Sie backte den Kuchen allein im geschlossenen Jugendclub. Anschließend verteilten ihn die Kinder im Ort.

Malia, Lea, Lennox und Leonie waren in den beiden Göhrener Einkaufsmärkten, in der Schule, in der Apotheke, in drei Arztpraxen, in der Kita und in der Kurverwaltung. Immer nachmittags brachten sie den Helden des Alltags Obsttorte, Streuselkuchen oder Muffins vorbei.

Für das Altenheim musste natürlich noch ein Blech mehr in den Backofen geschoben werden. Am Ende konnten sich die Mitarbeiter über eine Quark-Sahnetorte, Kirschstreuseltorte, Schokotorte, Pfirsich-Ananas-Torte und Stachelbeerbaisertorte freuen.

Von Gerit Herold