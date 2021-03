Dranske

In der Gemeinde Dranske ist ein Konflikt um die Errichtung eines Zauns entbrannt, der letztlich vielleicht das kleinere Problem darstellt. Den Zaun hatte der Eigentümer der für ein geplantes Golf-Village mitsamt Golfplatz vorgesehenen Flächen im Ortsteil Lancken errichten lassen. Es hagelte Beschwerden von Anwohnern und Spaziergängern, Anzeigen wurden erstattet und dem Unmut in sozialen Netzwerken Luft gemacht.

„Ich war absolut sprachlos, als ich gesehen habe, was dort abgeht“, schrieb Andrea Matysik. „Alles eine riesige Baustelle. Der Weg ist weg, der Sanddornhain abgeholzt und alles wurde plattgemacht. Die große Wiese ist eingezäunt und man hat mittendrin einen Weg gelassen, der aber nicht mehr zum Strandaufgang führt. Es gibt hier langsam keine Ecke mehr, die nicht zugebaut wird.“ Fotograf Klaus Siepmann sah sich die Baustelle sogar aus der Luft an. „Üble Zerstörung einer Sanddornheckenlandschaft, ein Biotop haarscharf ausgeschnitten und ziemlich nah an Ostsee und Naturschutzgebiet“, so sein Urteil.

„Keine Rücksicht auf Mensch und Natur“

Auch Bürgermeister Lothar Kuhn erhielt Post. „Mit sehr viel Frust habe ich die negativen Erneuerungen an der Küste Kreptitzer Heide wahrgenommen“, habe ihm ein Anwohner geschrieben. Für jenen bedeuten der Zaun und die auf dem Areal beginnende Erschließung des Grundstücks „eine Missachtung der Interessen der Bürger Lanckens, die naturverbunden und Ruhe suchend dieses Fleckchen Erde lieben. Wollen Sie an der Küste ein zweites Binz oder Glowe errichten?“, fragt der Mann.

Andreas Ritter besitzt ein Wochenendhaus und ärgert sich über den Zaun um die Baustelle. Quelle: privat

Investor Jesús Comesaña lasse zumindest „jegliches Einfühlungsvermögen oder Rücksicht auf Mensch und Natur“ vermissen, findet auch Andreas Ritter. Der Berliner ist Sprecher einer Gruppe von Ferienhausbesitzern im sogenannten Künstlerdorf von Lancken. Ritter zeigte die Aktivitäten ebenfalls bei der Naturschutzbehörde an. Daraufhin habe es einen Vor-Ort-Termin mit der Architektin des Investors und Verwaltungsmitarbeitern gegeben. „Es ist ein Skandal, dass die Menschen nicht ungehindert an der Steilküste der Ostsee wandern dürfen“, so Ritter. Der Vorfall sei in der Behörde bekannt, bestätigt Landkreissprecher Olaf Manzke. Die Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen.

Leute sollen nicht „über das Grundstück latschen“

Mit dem Groll der Anwohner befasste sich auch der Bauausschuss der Gemeinde am Donnerstag. Dort erkannte Gemeindevertreter Thomas Petzold (FDP) „ein großes Konfliktpotenzial“ rund um die Pläne für ein Golfzentrum. Der mehr als zehn Jahre alte B-Plan sei indes rechtsgültig und die Gemeinde könne keinen Einfluss mehr darauf nehmen. „Wir können da nichts machen und müssen in den sozialen Medien jetzt den Sachverhalt erklären.“ Dass das „nicht schön aussieht“, räumt zwar auch der Ausschussvorsitzender Michael Heese ein, aber „der Zaun führt den Wanderweg, damit die Leute nicht über das Privatgrundstück latschen“.

Andrea Matysik kann den Weg entlang der Küste von Kreptitz nicht mehr genießen. Quelle: Andrea Matysik

Der aktuelle Küstenwanderweg sei nie offizieller Weg gewesen, sondern lediglich aufgrund gewohnheitsmäßiger Benutzung über viele Jahre als Trampelpfad entstanden, stellt der Bürgermeister klar. „Der bisher noch illegale Küstenwanderweg verläuft entlang des Wildschutzzaunes ausschließlich über privaten Grund. Die Gemeinde plant aber, diesen Weg von der Eisentreppe in Kreptitz bis Rehbergort im Rahmen eines Küstenwanderwegs- und Strandabgangskonzepts zu legalisieren“, so Lothar Kuhn.

Am Ende Ferienhäuser statt Golfplatz?

Dabei liegt dem Streit um den Zaun ein größeres Problem zugrunde, mit dem sich die Gemeindevertreter nun befassen müssen. Mittels eines bereits mit dem Vorbesitzer abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags wollte die Gemeinde nämlich sicherstellen, dass nicht lediglich weitere Ferienhäuser entstehen, sondern der Golfplatz auch wirklich gebaut wird. Denn für den Betrieb eines Golfplatzes auf Wittow findet sich seit Jahrzehnten kein Betreiber und auch jetzt ist keiner in Sicht.

„Wer kontrolliert eigentlich die Einhaltung städtebaulicher Verträge?“, fragte daher Gemeindevertreter Lothar Dippe (SPD). „Ich habe immer darauf gedrängt, dass der Golfplatz zuerst gebaut werden muss, damit nicht am Ende auch auf der für den Golfplatz vorgesehenen Fläche Ferienhäuser entstehen.“ Investor Jesús Comesaña habe garantiert, dass der Golfplatz gebaut werde, erinnert sich auch Ex-Bürgermeister Uwe Ahlers (FDP).

Investor zur Gemeindevertretung eingeladen

Auf einer Gemeindevertretung Mitte vergangenen Jahres hatte Comesaña erklärt, der Bau des Platzes sei nicht das Problem, sondern eben der Betrieb. Der Golfplatz sei erst ab einer Mitgliedschaft von 800 wirtschaftlich und er habe bereits Dutzende vergebliche Gespräche geführt. „Es wurde ausführlich darüber diskutiert, dass der Golfplatz zuerst gebaut werden sollte und dann das Golfvillage“, heißt es im Protokoll vom 25. Juni.

Inzwischen soll Comesaña angeboten haben, ein Treuhandkonto für die Gemeinde einzurichten, um den Bau finanziell sicherzustellen. Bürgermeister Lothar Kuhn lud den Investor ein, auf der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung am 8. April Rede und Antwort zu stehen.

Von Uwe Driest