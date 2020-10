Gospelchor: Äthiopisch-deutscher Gesang in der Bergener Marienkirche  

Bergen

Zu einem besonderen Konzert lädt Kantor Frank Thomas, Liebhaber von Weltmusik, am kommenden Sonntag ein. Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens des Bergener Gospelchors und zugleich als Abschluss der Interkulturellen Wochen präsentiert er ein äthiopisch-deutsches Projekt in der Bergener Marienkirche. Die aus Äthiopien stammende Sängerin Feven Yoseph tritt mit ihrem gleichnamigen Trio auf und wird vom Bergener Chor unterstützt. Dass das gelingen konnte, „hängt auch damit zusammen, dass ich seit einigen Jahren in Addis Abeba unterrichte, und Feven ist eine ehemalige Schülerin aus diesem Seminar“, freut sich Frank Thomas darüber, dass sein Engagement in dem afrikanischen Land nicht einseitig bleibt.

Feven Yoseph wuchs in Dessie auf, einer der größten äthiopischen Städte am nordöstlichen Rand des Hochlands von Abessinien. In Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, studierte sie an der Mekane Jesus School of Jazz Music, wo sie bald auch als erste Gesangsdozentin Äthiopiens eine Gesangsklasse aufbaute. Wenig später nahm sie ihr erstes Album, „Chanting Soul“, mit führenden Musikern der Jazzszene Äthiopiens auf. Mit ihren Songs möchte die Sängerin die allseits vorherrschenden Barrieren einreißen und Brücken zwischen den so oft getrennt existierenden musikalischen Welten bauen. Sie verbindet dabei spirituelle und säkulare Musik, kombiniert äthiopische Stile mit Jazz, Reggae, Soul und RnB und benutzt schließlich ihren Äthio-Jazz als Sprachrohr für Offenheit, Spiritualität und Fortschritt im eigenen Land.

Symbiose aus äthiopischer und europäischer Tradition

Der Komponist, Arrangeur und Musiker Marcus Rust, mit dem die Sängerin am Vormittag desselben Tages in Schwerin auftritt, hat für das Konzert auf Rügen mehrere Stücke so arrangiert, „dass wir eine echte Symbiose aus äthiopischer und europäischer Tradition erleben können. Ein spannendes Projekt, zu dem wir hier herzlich einladen“, so Frank Thomas. Daneben soll es traditionelle und zeitgenössische Gospels, Spirituals aus den 20 Jahren des Bergener Gospelchors geben.

Sonntag, 4.10., um 18 Uhr, St.-Marien-Kirche, Bergen. Karten gibt es nur an der Abendkasse, die eine Stunde vor dem Konzert öffnet. Warme Kleidung wird empfohlen.

Von Uwe Driest