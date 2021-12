Rügen

Wie es in diesem Jahr zu Weihnachten mit den Gottesdiensten auf der Insel Rügen genau ablaufen wird, darüber wird sich in den Gemeinden und Pfarrämtern momentan noch der Kopf zerbrochen. Entsprechend vorsichtig ist teilweise die Rückmeldung, welche Termine es gibt und wie sie stattfinden sollen. Prinzipiell gilt: Laut Landesverordnung sind religiöse Zusammenkünfte unabhängig von der gültigen Corona-Ampelstufe unter der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) möglich. Es bestehe auch die Möglichkeit, sich freiwillig für 2G-Gottesdienste zu entscheiden. Für diesen Fall sollten auch Angebote nach 3G weiterhin vorhanden sein, informiert die evangelische Kirche in MV. Zudem können Gottesdienste unter freiem Himmel bei Einhaltung der bekannten Regeln gefeiert werden, also mit vorhandenen Hygiene- und Sicherheitskonzepten sowie einer Maskenpflicht.

Vor dem Schulmuseum und im Schafstall

Auf Mönchgut ist die Entscheidung für Open-Air-Gottesdienste wie im letzten Jahr schon früh gefallen, nämlich im Oktober, erklärt der zuständige Pfarrer Olav Metz. Auch der feierliche Empfang des Friedenslichtes aus Bethlehem am 19. Dezember um 10 Uhr in Göhren wird vor die Kirche verlagert. Am 24. Dezember gibt es dann Weihnachtsgottesdienste um 14 Uhr auf der Freilichtbühne in Baabe, um 15 Uhr vor dem Schulmuseum in Middelhagen und um 16.30 Uhr auf der Bernsteinpromenade in Göhren. Einzige Termine drinnen: um 17.30 Uhr im Schafstall von Groß Zicker und am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr in der Kirche Sellin. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Die Resonanz bei den Freiluft-Gottesdiensten war geringer als früher, blickt Metz ins vergangene Jahr. „Nicht alle wollen oder können in der Kälte stehen.“ Deshalb soll es dieses Jahr auch wieder die Alternative per Video im Internet geben. „Im letzten Jahr hatten wir sehr gute Einschaltquoten und die ersten Tage 500 Aufrufe“, freut sich der Pastor. Die neue Aufzeichnung wird dann auf dem Youtube-Kanal „Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin“ zu sehen sein.

Karten gegen eine Schutzgebühr von einem Euro

In Bergen sollen am 24. Dezember mehrere Gottesdienste in der Marienkirche stattfinden. „Wir planen diese um 15, 17 und 22 Uhr, aber mit Anmeldung vorab im Kirchenbüro. Dort gibt es Karten gegen eine Schutzgebühr von einem Euro“, informiert Pastorin Friederike Tauscher. Die Einnahmen würden dann wiederum „Brot für die Welt“ zu Gute kommen. Weiterhin wird es eine TV-Ausstrahlung, aber keine Live-Übertragung, eines Weihnachtsgottesdienstes aus der St. Marienkirche geben, die am 24. Dezember um 15 Uhr auf RügenTV zu sehen ist. „Wahrscheinlich auch am 25. Dezember, die Uhrzeit weiß ich aber noch nicht. Wir sind noch dabei, weil das alles relativ kurzfristig ist, Details zu klären. Ich hoffe, dass wir auf unserer Homepage einen Link zum Gottesdienst erstellen können“, so Pastorin Friederike Tauscher.

Familiengottesdienst an den Schlossterrassen

In Putbus plane man zurzeit folgendes Programm, so Pastorin Marie-Luise Marlow: Am Heiligabend gibt es einen Familiengottesdienst um 14.30 Uhr an den Schlossterrassen. Um 16 Uhr wird zur Christvesper mit Krippenspiel in den Pfarrgarten in Vilmnitz eingeladen sowie um 17.30 Uhr in Kasnevitz vor das Dorfgemeinschaftshaus. In der Schlosskirche Putbus findet um 22 Uhr die Christnacht statt.

„Ob dies bis zum 24. Dezember so bleibt, vermag ich noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen“, so Marlow. „Für unsere drei ersten Veranstaltungen planen wir im Moment noch draußen und nur als Schlechtwettervariante den Weg in die Kirchen, wo dann wohl, falls sich nicht doch noch etwas ändert, die 3G-Regel greift.“

Anmeldung in Sassnitz und Binz nötig

Die Gottesdienste an Heiligabend in der St.-Johannis-Kirche in Sassnitz können nur nach Anmeldung besucht werden. Diese muss bis zum 22. Dezember erfolgen im Gemeindebüro unter 038392/22509 oder per E-Mail an sassnitz-buero@pek.de. Die Gottesdienste zur Christvesper finden am 24. Dezember um 14 und um 18 Uhr statt. Am 25. Dezember gibt es um 10.30 Uhr einen Gottesdienst zum Weihnachtsfest.

In der St. Michaelis-Kirche in Sagard wird es am 24. Dezember um 16 Uhr einen Gottesdienst zur Christvesper geben und am 25. Dezember einen Gottesdienst zum Weihnachtsfest.

Die für Binz, Lancken-Granitz und Zirkow zuständige Pastorin Christel Handt bittet für die Gottesdienste zu den Feiertagen um eine telefonische Anmeldung im Pfarramt unter 038393/2269. Diese sollen voraussichtlich am 24. Dezember um 14 Uhr in der Kirche Lancken-Granitz stattfinden sowie um 15.30 Uhr im Gotteshaus Zirkow und um 17.30 Uhr in der Kirche Binz. Am zweiten Weihnachtstag soll um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst mit Taufe in Binz eingeladen werden.

Krippenspiel unter freien Himmel in Wiek

Keine Anmeldungen zu den Gottesdiensten sind im Pfarramt Altenkirchen nötig, teilt Pfarrer Christian Ohm mit. Am Heiligabend beginnt um 14.30 Uhr vor der St. Georg Kirche in Wiek eine Kurz-Christvesper mit Krippenspiel unter freiem Himmel. Bei schlechtem Wetter geht es in die Kirche. Um 16 Uhr findet die Christvesper in der Kirche Altenkirchen statt und um 17.45 Uhr in der Kirche Bobbin. Um 22 Uhr folgt in der Kirche Altenkirchen eine musikalische Lieder-Christmette.

Am 26. Dezember sind Weihnachtsgottesdienste geplant: um 9 Uhr in der Kirche Wiek und um 10.30 Uhr in der Kirche Altenkirchen, wo es auch Chorgesang geben wird.

Sitzkapazitäten deutlich unter 50 Prozent

Für Gingst und Waase vermeldet Pastor Joachim Gerber. „Es gibt am Heiligen Abend weder Zugangsbeschränkungen noch verpflichtende Anmeldungen für die Christvespern mit Krippenspiel um 15 Uhr in der Kirche Waase und um 16.30 Uhr in der Kirche Gingst.“ Allerdings seien die Kapazitäten deutlich unter 50 Prozent der verfügbaren Plätze, da jede zweite Bank gesperrt sein wird und zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten die Abstandsregel von 1,5 Metern gelte. Das bedeute, dass in Waase nur rund 50 und in Gingst rund 140 Menschen teilnehmen können. „Wenn die Kirche in diesem Sinne voll besetzt ist, dürfen später Kommende nicht mehr herein“, so Gerber. „Videogottesdienste sind bei uns derzeit nicht geplant.“

Im Bereich Schaprode plant Pastor Dr. Martin Holz folgende Gottesdienste: in der St. Johannes Kirche Schaprode am 24. Dezember um 14 Uhr Christvesper, am 26. Dezember um 10.30 Uhr Gottesdienst, in der St. Katharinen Kirche Trent am 24. Dezember um 16 Uhr Christvesper, am zweiten Weihnachtstag um 9 Uhr Gottesdienst sowie am Heiligabend (24. Dezember) Christvespern in der St. Maria Magdalena Kirche Neuenkirchen um 14.30 Uhr, in der St. Andreas Kirche Rappin um 16 Uhr und in der St. Margarethen Kirche Patzig um 18 Uhr.

Platzkarten für Kirchen im Süden Rügens

Für den Bereich der Kirchengemeinden Garz-Altefähr könne man aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Lage noch nicht mit Sicherheit sagen, was stattfindet und was nicht. Vorgesehen sind hier folgende Termine für den 24. Dezember: Kirche Sehlen und Kirche Gustow um 14 Uhr, Kirche Swantow um 15 Uhr, Kirche Zudar und Kirche Altefähr um 16 Uhr, Kirche Poseritz um 16.30 Uhr, Kirche Garz und Kirche Rambin um 17.30 Uhr, Kirche Garz um 22 Uhr.

Für die Christvespern in Sehlen, Swantow, Zudar, Poseritz und Garz werden Platzkarten benötigt. Diese gibt es jeweils von 17 bis 18 Uhr für Garz am 16. Dezember im Gemeinderaum, Lange Str. 34, und für Zudar im Gemeinderaum sowie am 9. Dezember für Sehlen in der Kirche und am 18. Dezember für Poseritz in der Kirche. Für Swantow ist noch kein Termin bekannt gegeben.

Am 25. Dezember wird um 17 Uhr in der Garzer Kirche zum Gottesdienst im Kerzenschein eingeladen, am 26. Dezember finden Gottesdienste zum 2. Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr in der Garzer Kirche und um 10.45 Uhr in der Kirche Altefähr statt.

Auf Hiddensee gibt es am 24. Dezember um 14.30 Uhr einen Heiligabend-Gottesdienst im Gemeindehaus Neuendorf und um 16 Uhr sowie um 17.15 Uhr in der Inselkirche Kloster.

Von Gerit Herold