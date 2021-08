Gotteshäuser saniert: Geldsegen für Kirchen auf Rügen

Schaprode

Nach Jahren des Stillstands geht es mit der Sanierung der Kirche an einem der ältesten Rügener Gotteshäuser voran. Der 800-jährige romanische Chorraum in Schaprode ist derzeit eingerüstet. Zur Zeit läuft der erste Bauabschnitt in einem Umfang von 80 000 Euro mit der Mauerwerksanierung an der Südseite des Chorraums sowie der Sanierung der Fialtürme, die schon einsturzgefährdet waren.

Der zweite Bauabschnitt ist weit umfangreicher und umfasst 275 000 Euro. Der Finanzierungsplan sieht 56 250 Euro aus dem Strategiefonds MV vor, für den der Förderbescheid von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) übergeben wurde. Neben den übergebenen Strategiefondsmitteln sind über das Leader-Programm 180 000 € Fördermittel vorgesehen. Der verbleibende Eigenanteil soll vor allem durch örtliche Spenden und Anträge an Stiftungen gedeckt werden.

Dachkonstruktion wird stabilisiert

Architekt Klaus Grützmann erläuterte die Arbeitsschritte: „Mit der Sanierung der geschädigten Mauerwerksbereiche einschließlich Sockel werden akute Schadensbilder abgestellt. Durch eine Stabilisierung der Dachkonstruktion und der Außenwände wird die Ursache aktueller Rissbilder behoben und erneuten Rissbildungen vorgebeugt.“ Die Gewölbe sollen durch eine sogenannte Rissverpressung stabilisiert und neu überfasst werden. Ganz besonders freut sich Klaus Grützmann auf das I-Tüpfelchen, das heißt, die besonderen planerischen Herausforderungen, die mit der Öffnung und Wiederherstellung des Westportals verbunden sind.

Damit wird die Kirche barrierefrei zugänglich gemacht und gleichzeitig der ursprüngliche mittelalterliche Raumeindruck wieder hergestellt. Außerdem soll der Eingangsvorbau saniert und überfasst werden. Eine gesteuerte Abluftanlage wird im Dachraum des Kirchenschiffs installiert, um das Raumklima zu verbessern.

Touristischer Anziehungspunkt

Das Projektziel ist die denkmalgerechte und nachhaltige Sanierung und Instandsetzung der Kirche Schaprode inmitten des historischen Ortskerns. Das Projekt bildet die Basis für die nachhaltige und dauerhafte Nutzung der Kirche für Gottesdienste, aber auch für Konzerte, Lesungen, Kinoabende etc. in der beliebten Veranstaltungsreihe „Konzertsommer Schaprode“.

„Aufgrund ihrer Architektur und der besonderen Ausstattung ist die romanische St.-Johannes-Kirche Schaprode als eine der ältesten Kirchen in MV nicht nur ein bedeutendes Denkmal, sondern auch Heimstatt der Kirchengemeinde und ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt inmitten des einzigartigen Schaproder Dorfensembles“, sagt Pastor Martin Holz.

Mauerwerk wird stabilisiert

Geld gab es auch für das Gotteshaus in Poseritz. Für Sanierungsarbeiten an der Kirche in diesem Ort werden 200 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes bereitgestellt (Gesamtinvestition 274 000 Euro). „Die Kirche Poseritz bedarf einer grundlegenden Sanierung. Sie umfasst die Stabilisierung des Mauerwerks, die Sanierung des Sockels und der Wände im Kirchenschiff sowie von Dachstuhl, Gewölbe und Wänden des Chorraums“, sagt CDU-Abgeordneter Burkhard Lenz. Außerdem müssen Lüftungs- und Elektroinstallation erneuert werden.

Die zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtete Kirche weist eine schwierige Baugeschichte auf. Seit 1990 wurden nach und nach die statischen Probleme gelöst, später mussten Maßnahmen zur Reduzierung des Feuchtigkeitseintrags ergriffen werden. „Mit der geplanten Sanierung erfolgt ein weiterer Schritt zur dauerhaften Erhaltung der Kirche“, sagt er.

