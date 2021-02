Steinfurth

Im Zuge der Verlegung der Gasleitungen OPAL und EUGAL in Vorpommern machten Archäologen interessante Funde. Menschen haben hier schon in der Bronze- und Eisenzeit gelebt. Ein Gräberfeld mit 72 bronze- und eisenzeitlichen Brandbestattungen sowie 14 jungslawischen Körpergräbern auf dem heutigen Steinfurther Gemeindeterritorium sorgten vor über zehn Jahren für bundesweites Aufsehen. Die Wissenschaftler fanden im Boden ferner Fragmente von Gießformen und Schmelztiegeln aus der Bronzezeit.

Einige Entdeckungen im Sommer 2018 wurden im letzten Jahr sogar als ein Fund des Monats durch das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege gewürdigt. Anhand weniger erhaltener Teile können die Wissenschaftler in interdisziplinärer, überregionaler Zusammenarbeit eine interessante Geschichte erzählen.

Bei der Vorbereitung der Trasse für die Gasleitung EUGAL entdeckten die Archäologen auch etwa weitere 100 Brandbestattungen. Bei Steinfurth muss es eine größere Siedlung gegeben haben, die Jahrhunderte bestand.

Frau trug ein Kleid aus Flachs

In einem Körpergrab fanden die Wissenschaftler 2018 ferner das Fragment eines Unterkiefers einer Frau, die an Parodontose litt. Sie starb im Alter von 20 bis 40 Jahren. Das interessanteste des Fundes war ihr Schmuck, dazu gehörte eine vielteilige Glasperlenkette. Es sind immerhin 132 Glasperlen unterschiedlicher Form, polyedrisch, rund und scheibenförmig. Die Perlen sind blau, grün, gelb, die meisten, und zwar 54, rötlich braun.

Da auch geringe Reste der Bekleidung der Frau erhalten blieben, konnten die Wissenschaftler schlussfolgern, dass diese wohl ein aus Flachs gefertigtes, peplosartiges Kleid (so etwas wurde im antiken Griechenland getragen) bei ihrer Beerdigung trug. Es wurde demnach von den ebenfalls erhaltenen Fibeln und einer Gürtelgarnitur geschmückt und verschlossen. Ein Experte hat den Fund in das frühe 5. Jahrhundert, also in den Beginn der Völkerwanderungszeit datiert, als vor allem germanische Stämme Richtung Westen wanderten. Vergleichbare Ketten wurden in Mitteldeutschland gefunden.

