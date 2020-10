Grabstein in Bergen auf Rügen gestohlen

Bergen

Ein weißer Grabstein samt Sockel ist am späten Montagabend in Bergen gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eigentümer verfolgt Täter bis in die Feldstraße

Wie die Polizei informiert, handelt es sich bei dem Grabstein um ein 60 Zentimeter hohes und 40 Zentimeter breites Ausstellungsstück ohne Aufschrift, das in der Dammstraße vor dem dort ansässigen Steinmetz gestanden hat. Der Steinmetz selbst hat nach eigenen Aussagen gegen 21.40 Uhr drei junge Männer beobachtet, die den Stein und Sockel mit einem Bollerwagen abtransportiert haben. Er habe noch versucht, sie zu verfolgen – ohne Erfolg.

In der Feldstraße, wo der Steinmetz gerade nach den mutmaßlichen Dieben gesucht hat, ist eine Streifenwagenbesatzung des Bergener Polizeihauptreviers schließlich auf den Steinmetz aufmerksam geworden. Auch die Suche der Polizisten aber ist erfolglos geblieben.

Wer hat die jungen Männer gesehen?

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die drei jungen Männer, die nach Aussage des Steinmetz’ dunkel gekleidet gewesen sind, am Montagabend gesehen hat oder andere zur Aufklärung führende Hinweise geben kann, wendet sich an das Polizeihauptrevier in Bergen unter der Telefonnummer 03838 / 8100. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger