Göhren

Kürzlich entdeckten Spaziergänger in Göhren eine Flakgranate an der Steilküste, im vergangenen November wurden bei Altefähr explosionsfähige Sprenggranatpatronen gefunden, etwas länger zurück liegen Munitionsfunde bei Dreschvitz, Lietzow oder Prora. Spaziergänger fragen sich: Wie sicher ist die Wanderung durch die vermeintlich unberührte Natur? Ist die Insel gewissermaßen „vermint“?

Spaziergänger können sich sicher fühlen

„Nein, bei normaler Nutzung der Wälder und Wege besteht keine Gefahr“, stellt der Leiter des Munitionsbergungsdienstes, Robert Mollitor, klar. „Es gibt aber munitionsbelastete Flächen auf Rügen, die im Kampfmittel-Kataster geführt werden.“ Im Zweifelsfall gelte immer der gesunde Menschenverstand: Metallteile nicht anfassen! Funde melden (Infokasten).

Vier größere Flächen kann man auf einer vereinfachten Karte des Landesdienstes erkennen. Dazu zählt der Raum um Sassnitz (im 2. Weltkrieg bombardiert), die Halbinsel Bug (militärische Nutzung bis 1990), Flächen bei Prora (ehem. militärische Übungsgebiete) und eine Fläche bei Sehlen/Zirkow (gesprengtes Munitionsdepot).

Mit dem unglücklichen Erbe des Zweiten Weltkriegs ist Rügen nicht allein: Im gesamten Land gibt es über 800 kampfmittelbelastete Flächen mit insgesamt rund 90 000 Hektar – 175 dieser Flächen (rund 38 000 Hektar) sind der Kategorie 4 zugeordnet. Das bedeutet, dort geht von der Munition eine Gefahr aus, eine Beräumung ist erforderlich.

Dieser Munitionsfund stammt aus Altefähr. Quelle: Polizei

Bug gilt als höchste Gefahrenstufe

Auf Rügen betrifft diese Kategorie den Bug, der eine lange Geschichte der militärischen Nutzung aufweist und mittlerweile mit Wald bewachsen ist. Unmittelbare Gefahr besteht zwar nicht, das Betreten der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft ist verboten, ein Privater Investor besitzt Grundstücke im vorderen Bereich und hat die Zufahrt gesperrt. Trotzdem besteht Handlungsbedarf – wann und ob es hier eine Räumung geben soll, ist noch unklar.

Sassnitz fällt in die Kategorie 3, hier besteht keine akute Gefahr und somit auch kein Handlungsbedarf, aber bei Bodeneingriffen und Baumaßnahmen sollte der Bereich auf Kampfmittel untersucht werden. Das gilt ebenfalls für die ehemaligen Übungsgelände in Prora. Zur Kategorie 1 zählt die Fläche bei Sehlen, hier haben sich bisher noch keine Munitionsfunde bestätigt.

Kataster sammelt alle Informationen

Doch woher weiß der Munitionsbergungsdienst eigentlich, wo welche Zone ist? Das Kampfmittelkataster des Landes speist sich aus unterschiedlichen Quellen, unter anderem aus historischen Dokumenten über Fliegerangriffe. „Die Alliierten haben diese Angriffe bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gut dokumentiert“, sagt Robert Mollitor.

„Es gibt genaue Berichte über Beladelisten und die Art der Kampfmittel.“ Auch Fotomaterial existiert, zum Teil Luftaufnahmen von den Bombenangriffen selbst („strike-photos“), zum Teil Kontrollaufnahmen nach dem Angriff, die die Zerstörung dokumentieren. Dazu fließen aktuelle Luftbilder und Informationen aus den Behörden der DDR mit ein – und die zahlreichen Munitionsfunde.

Spaziergänger haben am Wochenende in Prora eine Flugabwehrrakete im Sand entdeckt. Quelle: Wolfgang Frank

Göhren: Granate war „Einzelfund“

Jede Munition und alle Munitionsreste, die zum Beispiel Spaziergänger, Landwirte oder Forstarbeiter finden, werden registriert. So etwa der jüngste Fund in Göhren. „Bisher ist uns dort kein weiterer Fund von Munition an Land bekannt. Wenn wir dann feststellen, dass sich die Punkte in einem Gebiet häufen, ergibt sich ein Anfangsverdacht einer Kampfmittelbelastung, dem gehen wir dann weiter nach“, so Mollitor. „Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird diese Belastungsfläche in die entspreche Kategorie eingestuft. Ohne Bestätigung wird der Ort in Kategorie 1 eingestuft.“

Was tun beim Fund von Munition? Wenn man unbestimmbare Metallteile im Wald findet, gilt: Nicht anfassen. Laien können nicht unterscheiden, ob es sich nicht gegebenenfalls um Munition handelt, von der Gefahr ausgeht. Stelle merken (Handyfoto, Position, z.B. über GoogleMaps) und der nächsten Polizeidienststelle melden. Diese informiert dann bei Bedarf den Munitionsbergungsdienst. Hier arbeiten insgesamt 37 Mitarbeiter. Rund 450 ungeplante Soforteinsätze werden hier koordiniert, dazu kommen etwa 300 planmäßige Aufträge.

Besonders gefährlich: Munition im Wald

Die meisten der landeseigenen Kategorie-4-Flächen liegen in Waldgebieten. Das macht die Situation noch gefährlicher, denn die Hitze von Waldbränden und Munition im Boden geben eine im wahrsten Sinne des Wortes explosive Mischung. In den Fokus der Öffentlichkeit ist das Thema zuletzt 2019 gerückt, als bei dem verheerenden Brand von munitionsbelasteten Flächen bei Lübtheen auch Ortschaften evakuiert werden mussten. Wichtig ist nach Aussagen Mollitors vor allem die Beräumung eines 1000-Meter-Korridors der Belastungsflächen um waldnahe Dörfer, damit der Brandschutz für diese Ortschaften gewährleistet werden kann. In einem munitionsbelasteten Gebiet kann auch die Feuerwehr nur sehr bedingt gegen Waldbrände vorgehen.

Frage der finanziellen Mittel

Dabei kann lange nicht jede Fläche, auf der sich Munition befindet, sofort beräumt werden, denn das ist auch immer eine Frage der finanziellen Mittel. „Ausgehend von einem Durchschnittspreis von rund 10 000 bis 15 000 Euro pro Hektar errechnen sich 180 bis 270 Millionen Euro, die alleine für die Beräumung der 18 000 Hektar Landeswald eingeplant werden müssen“, so Mollitor.

Eine Anfrage beim Innenministerium des Landes ergab: Bislang liegen die geplanten Gelder bei 1,35 Millionen Euro im Jahr, in diesem Jahr wurden sie auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt. Das ergibt trotz allem eine Bearbeitungszeit von 120 bis 180 Jahren – wenn alle Haushaltsmittel ausschließlich in die Beräumung von belasteten Wäldern der Kategorie 4 fließen. „Spontane“ Bergungsmaßnahmen nicht eingeschlossen. Der Bund will das Thema offensichtlich schneller vom Tisch haben: In den kommenden Jahren will der Bund 147 Millionen Euro investieren und wäre damit in 17 Jahren mit der Beräumung seiner kampfmittelbelasteten Flächen durch.

Von Anne Ziebarth