Granathülsen und Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg bei Dreschvitz entdeckt

Dreschvitz

Munition aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Mitarbeiter des Nationalparkamtes am Donnerstagmorgen in einem Waldstück in der Nähe von Dreschvitz auf der Insel Rügen entdeckt. Dabei handelte es sich um zwölf Hülsen von Flakgranaten und eine leere Handgranate, wie die Polizeiinspektion Stralsund mitteilte.

Der 54-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Beamte des Polizeihauptreviers Bergen sicherten den Fundort und klärten mit den Munitionsbergungsdienst das weitere Vorgehen. Die Flakgranaten-Hülsen und die Handgranate wurden von den Beamten abtransportiert und später an den Munitionsbergungsdienst übergeben.

Die Polizei rät, beim Auffinden von Kampfmitteln unbedingt folgende Hinweise zu beachten: Oft sind Kampfmittel schwer erkennbar, also Vorsicht! Von den Gegenständen können Explosionsgefahr, Vergiftungs- und gesundheitsschädigende Gefährdungen, Brandgefahr und umweltschädigende Gefahren ausgehen. Größe und Form der Kampfmittel sagen nichts über die Gefahr aus. Deshalb sollten Finder den Gegenstand nicht berühren, an der Fundstelle belassen und umgehend die nächste Ordnungsbehörde oder Polizeidienststelle benachrichtigen.

Von OZ