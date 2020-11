Oskar Bansner (l.), der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Biosphärenreservat Südost-Rügen absolviert, bringt mit Ranger Daniel Witt ein neues Geländer am Granitz-Wanderweg oberhalb des Aufsteigs am Fischerstrand in Binz an. Quelle: Amt Biosphärenreservat Südost-Rügen