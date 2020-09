Wismar

Die Umweltorganisation Greenpeace hat trotz eines Verbots und einer angedrohten Ordnungsstrafe Ende Juli Granitsteine in der Ostsee versenkt. Mit der Aktion vor der Insel Rügen wollen die Aktivisten das von der Bundesregierung ausgewiesene Schutzgebiet „Adlergrund“ vor der Zerstörung durch Grundschleppnetze schützen. 70 Fischer haben wenige Tage später gegen die Kampagne demonstriert. Sie fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Doch es gibt auch Fischer, die sich mehr große Steine in der Ostsee wünschen. Einer von ihnen ist der Wismarer Karl-Heinz Vagt. Er hofft, dass noch viel mehr Felsbrocken versenkt werden – nicht illegal wie es Greenpeace getan hat, sondern mit einem Projekt, dass das Umweltministerium von Till Backhaus ( SPD) unterstützt. „Das würde dem Lebensraum Ostsee sehr gut tun“, erklärt er.

Entnahme der Steine zerstörte Lebensräume

Karl-Heinz Vagt (60) fischt im Nebenerwerb. Auch sein Vater und Großvater haben schon die Netze ausgeworfen. Deshalb weiß er: Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Tausende solcher Steine aus der Ostsee geholt worden, um zerstörte Hafenanlagen und Molen wieder aufzubauen. „Es gab sogar früher den Beruf des Steinfischers“, erzählt er und ergänzt: „Durch diese Entnahme der Steine wurden viele Lebensräume der Meerestiere für immer zerstört.“

Damit sich die Bedingungen unter Wasser wieder verbessern, hofft Vagt, dass die Aktion vor Rügen ein Stein des Anstoßes wird – dass alle Beteiligten (Fischer, Forscher und Behörden) sich zusammensetzen und darüber sprechen, wie man den Fischen und damit auch den Fischern ein Habitat zum Leben und Überleben bieten kann. Möglich ist das seiner Meinung nach mit künstlichen Riffen. „Die man mit Steinen erschaffen könnte“, erklärt er.

Künstliches Riff vor Nienhagen ist gutes Beispiel

Ein gutes Beispiel sei das künstliche Riff vor Nienhagen, etwa acht Kilometer westlich von Rostock-Warnemünde. Es besteht aus ungefähr 1400 Betonelementen und rund 2500 Tonnen Natursteinen. Die haben rund 18 000 Quadratmeter zusätzliche Bewuchsflächen und zahlreiche Unterschlupfmöglichkeiten für Meerestiere geschaffen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass die Artenvielfalt gestiegen ist. „Das Riff beweist, es funktioniert“, betont Karl-Heinz Vagt. Ihm ist es wichtig, dass die Fischer im Küstenland Mecklenburg-Vorpommern eine Zukunft haben. Und die gäbe es nicht nur mit Schleppnetzen.

Verbesserungen durch spektakuläre Aktionen

„Außer Sprotten können alle Fische, die in der Ostsee mit Schleppnetzen gefischt werden, auch mit Stellnetzen oder Reusen gefangen werden“, erklärt Karl-Heinz-Vagt. Diese beiden Fangarten seien auch nachhaltiger. Damit solche ungenehmigten Greenpeace-Aktion gar nicht erst stattfinden müssen, sollte beide Seiten lieber das Gespräch suchen und an einem Strang ziehen“, sagt er. Doch: Die Umweltorganisation habe in der Vergangenheit auch immer wieder mal mit spektakulären Aktionen auf Probleme hingewiesen, damit mehr Umweltbewusstsein bei den Menschen geweckt und somit für Verbesserungen gesorgt.

Zum Beispiel durch Proteste bei Kernwaffentests in unbewohnten Atolls, beim Walfang oder vor 50 Jahren bei der Vergiftung der Flüsse durch industrielle Abwässer. „Heute profitieren wir von den mutigen Aktionen, die damals auch nicht von allen Leuten bejubelt worden“, betont Vagt. Deshalb wünscht er sich eines: „Minister Till Backhaus macht sich dafür stark, dass Bäume in Mecklenburg-Vorpommern gepflanzt werden, das ist gut und eine wichtige Sache. Aber über eine Steineversenkaktion sollte er auch mal nachdenken.“

