Sassnitz

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben vom 26. bis 29. Juli große Granitsteine im Meeresschutzgebiet Adlergrund östlich von Rügen versenkt. Seit Beginn der Aktion sind 60 Felsbrocken ins Wasser gebracht worden, so Greenpeace-Biologe Thilo Maack. Die Granitblöcke hätten die Aktivisten zuvor von einem Steinhändler gekauft, wie er sagt. Mit 150 bis 200 Steinbrocken könne das Schutzgebiet Adlergrund komplett vor der Grundschleppnetzfischerei geschützt werden.

Auf einem Gebiet von jeweils zwei Quadratkilometern wurden im Südwesten und Südosten des Adlergrunds bis zu eine Tonne schwere Natursteine von Bord der „ Beluga II“ in die Ostsee befördert. Die Meeresschützer wollen damit die artenreichen Steinriffe und Miesmuschelbänke dort vor den Grundschleppnetzen der Industriefischer schützen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Rügen: Greenpeace-Aktion: Versenkte Steine sind laut Gutachten gut fürs Ökosystem

Weitere OZ+ Artikel

Mittlerweile prüfen Behörden das weitere Vorgehen gegen die Umweltorganisation. Die Bundesämter für Naturschutz (BfN) und für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) hatten Greenpeace die nach ihrer Ansicht illegale Aktion im Meeresschutzgebiet Adlergrund verboten. Das BSH hatte ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro angedroht.

Steinwall soll in Augenschein genommen werden

Wie eine Sprecherin des Amtes sagte, soll ein Schiff im Rahmen der üblichen Vermessungsaufgaben zu der Stelle vor Rügen fahren, um den Steinwall in Augenschein zu nehmen. Da die Stelle in den Schifffahrtskarten eingetragen sei, wüssten Schiffsführer und Fischer Bescheid, so dass keine Gefahr für die Schifffahrt ­bestehe.

Lesen Sie dazu: Nach Steineversenken vor Rügen: Bundesamt will Greenpeace-Grundwall ansehen

Greenpeace hat dem BfN am Dienstag ein Gutachten vorgelegt. Nach diesem wirken sich die Steine positiv auf das Ökosystem unter Wasser aus, hieß es. Zugleich reichte die Umweltorganisation Widerspruch gegen die Untersagungsverfügung der Behörde ein. „Das Bundesamt für Naturschutz muss jetzt prüfen, ob sie der Aussage dieser Voruntersuchung folgen wird. Ich gehe aber davon aus, dass es so sein wird“, sagt Thilo Maack.

Das BfN als die für das Gebiet zuständige Naturschutzbehörde hatte in der vorigen Woche erklärt, das Versenken der Steine im Adlergrund in der Ostsee verändere Meeresboden-Biotope in unzulässiger Weise. Es räumte ein, dass die Fischerei dort ein Problem sei.

Mehr zum Thema: Fischer kritisiert Greenpeace-Aktion vor Rügen: „Das kann Menschenleben kosten“

Von Mathias Otto