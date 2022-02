Am 12./13. Februar 1940 werden 1120 Juden aus dem Regierungsbezirk Stettin nach Lublin deportiert. Es ist die erste Deportation aus dem sogenannten Altreich in den Osten. Zwei polnische Künstlerinnen rekonstruieren nun den Weg in die Vernichtung und Geschichten wie die der Familie Feldmann, angesehenen Kaufleuten aus Greifswald. Die Ausstellung ist ab Samstag im Pommerschen Landesmuseum zu sehen.