Greifswald

Der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow (1849 bis 1929) prägte vor 125 Jahren im Reichstag in einer Rede zur Kolonialpolitik den bekannten Satz, dass Deutschland „einen Platz an der Sonne“ verlange. Der erste Teil des Ausspruchs wird meist nicht genannt. Der im gleichen Jahr zum Staatssekretär des Äußeren berufene Adlige sagte: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.“ Die Funktion eines Staatssekretärs entspricht etwa der eines Ministers heute.

Von Bülow war von 1900 bis 1909 Reichskanzler Kaiser Wilhelm II.. Bei der oppositionellen SPD wurde die Forderung nach dem „Platz an der Sonne“ für eine besondere Art der Kritik gegen weiteren Landerwerb und Flottenrüstung genutzt. Denn die Kolonien sorgten für große Kosten, das Geld des Kaiserreichs zerfloss an diesem Platz an der Sonne.

Flächenmäßig wurde Deutschland, das bis zum Ersten Weltkrieg zu Europas bedeutendster Wirtschaftsmacht aufstieg, Nummer vier der Kolonialmächte nach Großbritannien, Frankreich und Russland. In von Bülows Amtszeit fällt der Völkermord an den Herero. Er lehnte das Vorgehen deutscher Truppen in Deutsch Südwestafrika unter anderem ab, weil es dem Christentum und den Prinzipien der Menschlichkeit widerspreche. Außenpolitisch agierte von Bülow unglücklich und verursachte mit die zunehmende Isolation des Kaiserreichs.

Kaum bekannt ist, dass von Bülows Karriere etwas mit Pommern zu tun hat. Denn im März 1872, also vor 150 Jahren, legte er sein Referendarexamen in Greifswald ab. Das geschah auf Druck des Vaters Bernhard von Bülow (1815 bis 1879), 1876 bis zu seinem Tod Staatssekretär des Äußeren unter Otto von Bismarck. Bülow junior hatte die Rechtswissenschaften nur vier Semester studiert, also nicht wirklich ausreichende Kenntnisse, wie er in seinen Erinnerungen bestätigt. Sein Freund Prinz Franz von Arenberg (1849 bis 1907), mit dem er im Deutsch-Französischen Krieg im gleichen Regiment gedient hatte, riet darum zu Greifswald, wo er selbst seine Studien fortsetzen wollte. Dieser saß später im Reichstag und setzte sich für eine gemäßigte Kolonialpolitik ein.

Das frühere Greifswalder Appellationsgericht in der Domstraße Quelle: Eckhard Oberdörfer

In der pommerschen Universitätsstadt gebe es wenig, was einen vom Studium abhalte, meinte von Arenberg auf den Einwand von Bülows „dass Greifswald das langweiligste Nest sei, dass er sich denken könne.“ So ein Ort ohne Ablenkung sei genau das, was man zur Examensvorbereitung brauche.

Prüfung leichter als anderswo

Aus Pommern schrieb von Arenberg an von Bülow, dass die Examenskommission am Appellationsgericht angesiedelt sei. Die Prüfung sei leichter als anderswo. Seit „undenklichen Zeiten“ sei niemand durchgefallen. Nach eigenen Angaben spielte von Arenberg mit dem Appelationsgerichtspräsidenten und den prüfenden Professoren in einer Kneipe das damals populäre Kartenspiel Whist. Die Herren hätten viel Spaß, wenn sie von ihm eine Mark gewonnen hätten. Undenkbar, dass die Prüfer streng seien.

Und so ließ sich von Bülow im November 1871 von seinem Regiment beurlauben und kam für drei Monate nach Greifswald. Von Arenberg, der schon sechs Semester studiert hatte und der juristisch versierte Hauskaplan der Familie, ein späterer Domherr, halfen ihm bei der Vorbereitung. Die fachlichen Vorkenntnisse waren sehr gering. Von Bülow revidierte sein Urteil über die pommersche Stadt.

Vorschnelles Urteil über Greifswald

„Ich bemerke übrigens ausdrücklich, dass mein Urteil über Greifswald vorschnell und ungerecht war“, schreibt er in seinen Erinnerungen. „Ich habe mich bald nachher davon überzeugt, daß Greifswald, in freundlicher Gegend gelegen, eine jener typischen kleinen Universitätsstädte war, in denen stille und fruchtbare Geistesarbeit blüht, eine Stadt, in der ich tüchtige und geistvolle Männer kennenlernen sollte.“ Er nennt den Philologen Wilhelm Studemund und den Juristen Ernst Immanuel Becker.

Es hieß nun für von Bülow in Greifswald ordentlich büffeln. Darum stand er 5 Uhr auf. Mittag aß er im Restaurant das Tagesmenü. Nachmittags ritt er zumeist nach Eldena aus. Zuviel Arbeit und zu wenig Schlaf ließen ihn nach acht Wochen im Anschluss an den Gottesdienst in St. Marien in seiner Wohnung zusammenbrechen. Er gönnte sich nun zwei freie Abende in der Woche.

Für die Richterlaufbahn empfohlen

Das Examen bei Prof. Ernst Immanuel Bekker (1827 bis 1906) bestand von Bülow mit „Gut“, von Arenberg nur mit „Befriedigend“. Dabei glänzte er weniger mit Wissen, aber mit Flexibilität und Schlagfertigkeit. „Mein Examen glich eher einer Disputation als einem Examen“, schreibt Bernhard von Bülow rückblickend. Vorsitzender der Prüfungskommission war Appelationsgerichtspräsident Albrecht. Von Bülow wurde die Richterlaufbahn empfohlen. Nach Auskunft des Leiters Dirk Alvermann gibt es leider keine Unterlagen zur Prüfung von Bülows im Greifswalder Uniarchiv.

Einen der beiden größten Sehenswürdigkeiten Greifswalds, den Croyteppich, habe er nicht gesehen. Aber er habe die zweite, den „schwedischen Major“, kennengelernt, der im gleichen Restaurant wie er aß. Dieser alte Mann sei zwar „war ein guter Preuße geworden“, aber wenn nach „deutscher Unart auf die schlechten Zeiten geschimpft“ wurde, summte der Major vor sich hin: „Ja, ja, unter den drei Kronen, da war noch gut wohnen.“

Von Eckhard Oberdörfer