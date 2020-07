Groß Schoritz

Mit einer „Freiwilligen Vereinbarung“ sollen Naturschutz, Wassersport und Angeln im Greifswalder Bodden und im Strelasund unter einen Hut gebracht werden. Naturschützer und Naturnutzer haben sich vor Jahren auf entsprechende Punkte verständigt. Doch die Zahl derer, die diese freiwilligen Regeln missachten, nimmt nicht ab.

Ganz im Gegenteil: Im vergangenen Jahr habe man bei den Beobachtungen mit 9 Prozent zwar deutlich weniger Verstöße als noch 2018 registriert (minus 16 Prozent). Allerdings sei in diese Statistik auch eine Regatta mit vielen Teilnehmern eingeflossen, sagt Florian Hoffmann von der Naturschutzorganisation WWF. Die hat jetzt den Bericht zur Schutzgebietsbetreuung für 2019 vorgelegt.

Weniger Rückzugsmöglichkeiten für Tiere

Gemeinsam mit verschiedenen Partnern macht sich der WWF dafür stark, dass die natürliche Vielfalt der einmaligen Boddenlandschaft erhalten bleibt. Deren Zerstörung droht bekanntermaßen oft genau durch jene, die sie erleben wollen. Aus diesem Grunde wurden in Abstimmung mit Angel- und Wassersportverbänden Schutzmaßnahmen für die verschiedenen Regionen festgelegt. Doch der Ansturm auf die Boddenküsten nimmt zu. „Rechnet man die Regatta heraus, lag die Zahl der Verstöße im Jahr 2019 weit über dem Durchschnitt der zurückliegenden 14 Jahre“, sagt Hoffmann.

Seit Jahren werben der WWF und die Behörden und Wassersportverbände bei den Seglern, Surfern, Kitern, Paddlern und Anglern um Verständnis für den Wert und die Schutzbedürftigkeit des sensiblen Gebiets. Hier gibt es eine seltene Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten. Doch die ist bedroht. Weil immer mehr Menschen in immer entlegenere Winkel und Buchten der Boddenküste vordringen, bleiben vielen Tieren immer weniger Rückzugsmöglichkeiten, sagt Florian Hoffmann.

Angler im Naturschutzgebiet Schoritzer Wiek. Dort ist das Angeln untersagt. Quelle: Ralf Birk

Der Biologe zeigt auf ein Foto: Ein Kitesurfer jagt über die Wellen des Boddens, von dessen Wasseroberfläche ein Vogelschwarm aufsteigt. „Der Greifswalder Bodden ist für viele Vogelarten ein wichtiges Rastgebiet“, so der Biologe. Damit die Tiere nicht ständig gestört werden, seien in Abstimmung mit Behörden und Verbänden Zonen festgelegt werden, die je nach Schutzbedürftigkeit unterschiedlich genutzt werden dürfen. Mal ist das Befahren in der Brutzeit nicht erlaubt, andernorts wird die touristische Nutzung in der Laichzeit eingeschränkt und es gibt Zonen, die praktisch für Wassersportler oder Angler tabu sind.

Schoritzer Wiek ist „Filetstück“ des Boddens

Eine solche ist die Schoritzer Wiek. Florian Hoffmann nennt sie das Filetstück. Große Teile dieser Bucht des Greifswalder Boddens sind Naturschutzgebiet. Dort ist das Töten von Tieren und damit das Angeln verboten. Viele Angler schert das nicht. Sie lauern dem Hecht auf, der sich hierher zurückzieht. Sämtliche Verstöße gegen die Vereinbarung, die im zurückliegenden Jahr in diesem Gebiet beobachtet wurden, gehen auf das Konto der Petrijünger.

Florian Hoffmann vom WWF in Stralsund Quelle: Till Budde

Die Schoritzer Wiek ist aus dem Grund eines der Sorgenkinder des WWF. Die Gespräche mit den Angelvereinen haben bislang nicht gefruchtet. „Zum Teil sind die Falschangler nicht aus der Region“, sagt Florian Hoffmann. Zum Teil würden sie aber auch von Ortskundigen genau dorthin geschickt. „Teilweise sind es sogar die Angel-Guides, die ihre Kunden wider besseren Wissens zum Angeln in die gesperrten Bereiche führen.“

Ähnlich sieht es in der Puddeminer Wiek aus. Laut Vereinbarung soll deren nördlicher Teil nur in der Fahrrinne befahren werden. Viele Angler nähern sich dennoch dem Schilfgürtel, an dessen Rand Vögel rasten. Das gleiche Bild in der Wamper Wiek bei Gustow. Weil im Frühjahr und Herbst hier Tauchenten, Gänse und Schwäne rasten und Nahrung suchen, dürfen die Schilfbereiche von Anfang Oktober bis Ende April nicht befahren werden. Drei Viertel der beobachteten Angler hielten sich nicht daran.

Smartphone-App wird entwickelt

Hoffmann und seine Mitstreiter setzen weiter auf Aufklärung. „Wir sehen uns nicht als Ordnungsbehörde“, sagt er. Man beobachte die Entwicklung und bespreche das einmal jährlich mit den beteiligten Behörden und Wassersportverbänden. Mittlerweile wissen zum Beispiel die Wasserschutzpolizei und die Fischereiaufsicht, wann in welchem Gebiet besonders viele Verstöße zu erwarten sind.

Die meisten Verstöße durch Angler 120 Mal haben sich die Mitstreiter des WWF im vergangenen Jahr zu Beobachtungen in die verschiedenen Regionen des Greifswalder Boddens aufgemacht. 91 Prozent der dabei erfassten Sportler und Besucher haben sich an die Grenzen der Befahrensregelung, die in der „Freiwilligen Vereinbarung“ festgeschrieben ist, gehalten. Im vergangenen Jahr waren es 75 Prozent, die Zahl der Verstöße lag mit 25 Prozent statistisch gesehen höher. Allerdings relativieren sich die Zahlen, wenn man eine Segelregatta in der Dänischen Wiek Mitte Mai herausrechnet. Dann erhöht sich der Anteil der 2019 festgestellten Verstöße von 9 auf 22 Prozent. Mit 65 Prozent sind die meisten Verstöße Anglern zuzuschreiben.

Außerdem wird an einer Anwendung für Smartphones gearbeitet. Über die GPS-Daten des Mobiltelefones kann der Benutzer dieser App auf einfache Weise erfahren, wo er sich mit seinem Boot gerade befindet und was dort zum Schutz der Umwelt aktuell erlaubt ist beziehungsweise was nicht.

Mehr Schutz für Fische im „Winterlager“

Vorschläge zum stärkeren Schutz der Natur kommen zum Teil aber auch von den Nutzern. Derzeit wird über die Ausweisung sogenannter Winterlager diskutiert. Dabei handelt es sich um tiefere Gewässerflächen, in die sich die Fische im Winter zurückziehen. Viele Angler kennen die Stellen und versammeln sich gerade dort, um reiche Beute zu machen.

Dieser Andrang wird den Petrijüngern mittlerweile selbst zuviel. „Sie haben Vorschläge unterbreitet, weitere Winterlager auszuweisen, also Stellen, an denen das Angeln vom 1. November bis 31. März untersagt ist.“ Dazu gehören unter anderem die Häfen Lauterbach, Martinshafen und Ralswiek. Dort sollte man zur Schonung der Fischbestände den „Angeldruck“ für eine gewisse Zeit herausnehmen.

Von Maik Trettin