Greifswald

In diesem Jahr feiert die Universität Greifswald am 1. Oktober den 100. Gründungstag des ältesten Finnischlektorats im deutschsprachigen Raum. Im Herbst 1921 wurde mit Arvid Rosenquist eingestellt.

Finnlandkunde gehört zu den Greifswalder Orchideenfächern. Nur in Vorpommern wird ein eigenständiger Bachelorstudiengang Fennistik angeboten. Passend zum Jubiläum steht das 30. Festival Nordischer Klang vom 7. bis 22. Mai 2021 unter der Schirmherrschaft Finnlands und wird das musikalisch dokumentieren.

Erste Gesamtdarstellung finnischer Geschichte

Junge Männer aus dem Norden haben seit der Gründung der Universität 1456 in Greifswald studiert. Die Beschäftigung mit dem Finnischen reicht bis ins 18. Jahrhundert, zurück. Der in Greifswald geborene Historiker Friedrich Rühs (1781 bis 1820) verfasste als außerordentlicher Professor an seiner Heimatuniversität 1809 die erste Gesamtdarstellung finnischer Geschichte und Landeskunde. Das Buch war laut Experten auch in Finnland selbst Jahrzehnte lang ein nahezu konkurrenzloses Werk. Rühs hat sich ferner wohl als Erster in Greifswald um Kenntnisse der finnischen Sprache bemüht.

Die Beschäftigung mit dem Norden blieb nach dem Übergang an Preußen 1815 wichtig. Es gab schon 1821 Pläne, eine Professur für nordische Literatur zu schaffen oder gar ein Institut zu gründen.

Initiative zur Gründung im Ersten Weltkrieg

1917, also im Ersten Weltkrieg, begannen Verhandlungen über die Gründung eines Nordischen Instituts in Greifswald. Der Orientalistikprofessor und Hochschulreformer Carl Heinrich Becker (1876 bis 1933) hatte in einer Denkschrift mit Erfolgangeregt, durch Auslandsstudien eine bessere Kenntnis anderer Länder und Kulturen zu erlangen. Im Kriege sei eine erschreckende Unkenntnis ausländischen Denkens offenbar geworden, argumentierte er.

Prof. Gustav Braun Quelle: Uniarchiv Greifswald, Fotosammlung, Professorenporträts

Erster Direktor des keiner Fakultät angehörenden Nordischen Instituts wurde 1918 der Theologe Gustaf Dalman (1855 bis 1941).

Geograf erster Direktor des Instituts für Finnlandkunde

1922 wurde aus der Abteilung Finnland das Institut für Finnlandkunde mit dem Geografieprofessor Gustav Braun (1881 bis 1940) als Direktor. Dieser nannte im Gründungsbericht den Wunsch finnischer Kreise und wirtschaftliche Gründe als wesentlich dafür. Braun gilt als ein Wegbereiter der Länderkunde. Sitz war das Haus Domstraße 14. Seit 1923 gab das Institut eine eigene Schriftenreihe heraus.

Braun hatte sich 1930 als Rektor bei nationalsozialischen Studenten unbeliebt gemacht und wurde 1933 nach Denunziationen zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Ihm folgte sein Assisent Hans Grellmann (1898 bis 1945) als Direktor. Er war einer der Denunzianten. Forderungen und Vorgaben des NS-Staates spielten nun eine zunehmende Rolle. Finnlandkunde wurde wieder ins Nordische Institut eingegliedert.

Stettiner Reeder unterstützte Hauskauf

Dessen Sitz war nun das von der Universität mit Unterstützung des Stettiner Reeders und Greifswalder Ehrendoktors Arthur Kunstmann erworbene Haus mit der heutigen Adresse Rudolf-Petershagen-Allee 1.

Das Haus des Prof. Von der Goltz wurde für das Nordische Institut angekauft Quelle: Eckhard Oberdörfer

Im Zweiten Weltkrieg kam die Arbeit des gesamten Nordischen Instituts bis auf einige Sprachkurse faktisch zum Erliegen. Die Universität wurde 1946 wieder eröffnet, das Nordische Institut erst 1954. Nach Einschätzung des Geschichtsprofessors Manfred Menger war es faktisch eine Neugründung. Erste Direktorin wurde Ruth Dzulko (1915 bis 2019).

Eine Neugründung erfolgte 1954

Reino Järvinen, schon vor 1945 Lektor für Finnisch wurde nun wieder tätig. Er ordnete die von 13 000 auf 7000 Bände dezimierte Bibliothek neu. Greifswald verfügt trotz der Verluste über Originale von Büchern, die es in Finnland nur noch als Kopien gibt. 1957 zog das Institur in die Falladastraße 20 um. Seit 2018 nutzen Skandinavistik und Fennistik Räume der früheren Chirurgie im Campus Loefflerstraße.

Aus Institut wurde Sektion Nordeuropawissenschaften

Seit 1956 gab es Studenten mit Nordistik als Hauptfach. Die Beziehungen zu Skandinavien besaßen für die zunächst außenpolitisch weitgehend isolierte DDR große Bedeutung. 1963 kam Kaija Menger (1934 bis 2013) als Lektorin nach Greifswald. Sie prägte über Jahrzehnte bis zur Pensionierung 1997 die Ausbildung mit.

1968 wurde im Zuge der dritten Hochschulreform in der DDR aus dem Nordischen Institut die Sektion Nordeuropawissenschaften. Finnisch-Schwedisch war eine wichtige Sprachkombination. Seit den 1960er Jahren wurden in Greifswald im wesentlichen Dolmetscher und Regionalwissenschaftler ausgebildet.

Erste Fennistikprofessur im deutschsprachigen Raum

Auch der erste Fennistik-Professor im deutschsprachigen Raum war ein Greifswalder. 1977 wurde der Literaturwissenschaftler Kurt Schmidt auf diesen Lehrstuhl berufen.

1990 wurde aus der Sektion zunächst das Nordeuropa-Institut. Die Wende brachte insbesonderre für viele Geisteswissenschaftler die Entlassung. Ab 1993 arbeitete keiner der zuvor in Greifswald wirkenden habilitierten Nordisten mehr für die Universität. Der Greifswalder Theologieprofessor Hans-Georg Thümmel spricht von einem regelrechten Kahlschlag an der Philosophischen Fakultät. Dabei erfolgten auch rechtswidrige Kündigungen.

Sprach- und Literaturwissenschaft stehen heute im Mittelpunkt. Kurt Schmidt, seit 1993 im Ruhestand, vertrat als Literaturwissenschaftler noch bis 1994 die Fennistik. Auf ihn folgte Pekka Lehtimäki. Marko Pantermöller, seit 2010 Professor am Institut für Skandinavistik und Fennistik, ist auch in Finnland Hochschullehrer, und zwar an der Universität Turku Adjunct Professor. Am Institut für Fennistik/Skandinavistik, einige Jahre war es Teil eines Instituts für fremdsprachige Philologien, existieren derzeit drei Professuren.

Info: Vom 26. bis 30. September findet eine Herbstschule für Doktoranden und Masterstudierende als Gemeinschaftsprojekt mit den Universitäten Warschau, Prag und Köln statt, es folgt eine Arbeitstagung der Finnischlehrenden im deutschsprachigen Raum und am 1. Oktober wird mit einem Akademischen Festakt der 100. Gründungstag des ältesten Finnischlektorats im deutschsprachigen Raum gefeiert, bei dem Prof Kaisa Häkkinen die Ehrendoktorwürde verliehen wird.

Von Eckhard Oberdörfer