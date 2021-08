Grimmen/Bergen/Stralsund

Ehrenamt kostet Zeit. Zu viel davon wurde nach dem Geschmack der Mitglieder jedoch am Montagabend auf der Kreistagssitzung in Grimmen verschwendet. Nachdem auffiel, dass sich einige Mitglieder ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung im Saal aufhielten, musste der Kreistagspräsident Andreas Kuhn (CDU) wiederholt dazu aufrufen, die geltenden Bestimmungen einzuhalten.

„Es hat eine ganz normale Kreistagssitzung stattgefunden, die lange Zeit angekündigt war. In der Einladung wurde auch auf die Einhaltung der Corona-Verordnung hingewiesen“, erklärt Kreistagspräsident Andreas Kuhn. Demnach ist darauf zu achten, dass im Sitzungssaal eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Während eines Redebeitrags kann sie abgenommen werden. Doch daran hielt sich nicht jeder. Es kam zum Eklat, nach dem letztendlich ein Kreistagsmitglied von der Polizei des Saales verwiesen werden musste.

Verweis nach drei Ordnungsrufen

„Als Präsident habe ich mich an eine Geschäftsordnung zu halten“, sagt Kuhn. In deren Ermessensspielraum habe er auch gehandelt. „Ich habe darauf hingewiesen, dass die Bedeckung doch bitte zu tragen ist.“ Nach drei Ordnungsrufen weigerte sich Thomas Naulin, Mitglied der AfD-Kreistagsfraktion, jedoch immer noch standhaft. „Herr Naulin hat sich als einziger seiner Fraktion verweigert und kundgetan, dass er es für überflüssig hält. Allerdings geht es hier um eine Verordnung, die nach wie vor in Kraft ist“, so der Kreistagspräsident.

Andreas Kuhn (CDU), Kreistagspräsident. Quelle: CDU

Nach den vergeblichen Versuchen, das Mitglied zur Einhaltung der Maßnahmen zu bewegen, blieb Andreas Kuhn nichts weiter übrig, als das Präsidium einzuberufen. „Es wurde dann beschlossen, Herrn Naulin zu verweisen.“ Gegen 19.35 Uhr erschienen zwei Beamte des Polizeireviers Grimmen, die Thomas Naulin aufforderten, den Sitzungssaal zu verlassen. Dieser Anweisung folgte das Mitglied der AfD-Kreistagsfraktion dann auch. Vor der Tür wurde er nach einer Belehrung aus der polizeilichen Maßnahme wieder entlassen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

„Sauber abmoderiert“ – lobt Jürgen Suhr

Jürgen Suhr Quelle: privat

„Aus meiner Sicht hat Andreas Kuhn das sehr sauber abgewickelt und abmoderiert“, sagt Jürgen Suhr von der Kreistagsfraktion der Grünen. Dass mehrere Polizisten während der Kreistagssitzung eingreifen, hätte es zuletzt wohl vor rund zehn Jahren gegeben. 2011 rollte die NPD ein Plakat aus, das die Ordnungshüter letztlich auf den Plan rief. „Die NPD musste damals aus dem Saal gedrängt werden“, erinnert sich Suhr. Der aktuelle Eklat lief hingegen friedlich ab. So ging Naulin letztlich freiwillig, als die Polizisten vor Ort waren.

„Naulin kam schon mit dieser ablehnenden Haltung in den Kreistag. Provokant wurde es erst, als er darauf angesprochen und über die Lage aufgeklärt wurde. Das Ganze hat in etwa eine halbe Stunde gedauert. So lange konnte auch keine Kreistagsarbeit gemacht werden. Von Seiten Naulins war es ganz klar eine Missachtung des Rechtsstaates und der Demokratie.“ Den Umgang mit der Situation im Kreistag lobt Suhr – und würde sich ein ähnlich konsequentes Vorgehen auch in der Stralsunder Bürgerschaft wünschen. Dort wurde bisher nicht gegen Maskenverweigerer vorgegangen.

Naulin sieht keine Verhältnismäßigkeit für Vorschriften

Thomas Naulin sprach im Juli vor knapp 50 Anhängern auf dem Marktplatz in Bergen. Quelle: Mathias Otto

Thomas Naulin stand auch am Morgen danach noch zu seiner Entscheidung, sich dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu verweigern. „Ich erhielt insgesamt drei Ordnungsrufe und nach dem letzten die Aufforderung, den Saal zu verlassen. Ich bestand aber auf eine Güterabwägung, das Recht als gewählter Volksvertreter an dieser demokratischen Sitzung teilzunehmen. Ich sagte ganz klar, dass ich mich weigere, die Maske zu tragen und wies darauf hin, dass alle Vorschriften diesbezüglich Unrecht seien, da keine Gründe und keine Verhältnismäßigkeit dafür vorliegen“, meint das AfD-Fraktionsmitglied.

„Meine Argumente verhallten leider, man unterbrach die Sitzung und rief die Polizei. Dieser höheren Gewalt beugte ich mich dann und verließ die Sitzung“, schildert Naulin seine Sicht. „Ich fordere eine sofortige Rückkehr zu Recht und Ordnung, ganz speziell auf den Corona-Irrsinn bezogen“, so Naulin weiter.

Unverständnis für unnötige Verlängerung der Sitzung

„Da hat Herr Naulin eine andere Rechtsauffassung. Dann muss er das beklagen, das ist sein gutes Recht“, meint Kreistagspräsident Andreas Kuhn dazu. Was jedoch in diesem Zusammenhang besonders ärgerlich ist, ist die verschwendete Zeit. „Wir sind alles Ehrenamtler. Es ist eine gewisse Empörung zu spüren gewesen, dass wir wegen so einer Nebensächlichkeit über eine halbe Stunde unterbrechen musste. Man muss bedenken, dass einige auch noch eine Stunde Fahrzeit haben. Aus solch unnötigen Gründen zu verlängern, stößt schon sauer auf, auch mir. Und im Übrigen ist das Kopfschütteln auch in der eigenen Fraktion zu sehen gewesen. Es war zu erkennen, dass etlichen das Unverständnis ins Gesicht geschrieben stand“, so Andreas Kuhn.

Neben der Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs stimmen sich der Kreistagspräsident, Präsidium und Landrat noch über weitere Schritte wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Kreistagsordnung ab.

