Grimmener Gymnasium wird zum Messegelände

Grimmen

Erstmals nach 12 Jahren findet die EhrenamtMesse der DRK-Kreisverbände Nordvorpommern und Rügen-Stralsund in Grimmen statt. Am 21. März wird das Grimmener Gymnasium zum Messegelände. Vereine und Verbände aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen werden sich an dem Tag in und an der Bildungseinrichtung präsentieren – zeigen, wofür sich deren Mitglieder ehrenamtlich einsetzen.

Das Motto: Sich engagieren – Etwas bewegen

„Diese Messe ist auch eine Art Würdigung für die Ehrenamtler“, sagt Katja Mann, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Nordvorpommern. Quelle: Raik Mielke

Hauptverantwortlich für die Organisation ist Katja Mann. Die 45-Jährige ist Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbandes Nordvorpommern. Das Gymnasium in der Trebelstadt hat sie aus vielerlei Hinsicht gewählt. „Das Gymnasium verbindet man mit jungen Menschen. Jene wollen wir unter anderem ansprechen“, erklärt die quirlige Frau. Und das aus einem guten Grund. „Überall haben Vereine und Verbände Nachwuchssorgen, oft auch ein hohes Durchschnittsalter der Mitglieder. Im Gegensatz dazu würden sich viele junge Frauen und Männer gern engagieren, wissen aber gar nicht so recht wo und wie“, erläutert sie und nennt damit zwei der Zwecke dieser traditionellen Messe.

EhrenamtMessen finden von Februar bis April im gesamten Land statt – in insgesamt sechs Städten, von denen Grimmen eine ist. „Sich engagieren – Etwas bewegen“ lautet das Motto dieser Veranstaltungen, die weitaus mehr bieten als Informationen.

Rund 40 Vereine und Verbände präsentieren sich

Von der Medical Task Force über die Freiwillige Feuerwehr bis hin zum Polizeischützenverein und zu den Nachwuchsringern vom Verein Athletic Energy Grimmen werden rund 40 Vereine und Verbände vertreten sein.

Auch ein buntes Rahmenprogramm wird geboten. In Grimmen geben beispielsweise der Grimmener Stadtchor und das Jugendblasorchester zur Eröffnung ein Ständchen. Clown Max, der schon die Jahre zuvor in Stralsund die jüngsten Gäste bei Laune gehalten hat, während sich die Eltern an den vielen Ständen umgesehen haben, wird auch in Grimmen Luftballons zu lustigen Figuren modellieren und für Unterhaltung sorgen.

Seit einigen Wochen schon plant Katja Mann die diesjährige Messe, „die in Kooperation mit dem Sozialministerium des Landes stattfindet“, wie sie berichtet. Nach den Highlights befragt, kann sie sich nicht auf eines festlegen. „Es wird beispielsweise ein Musikcafé geben, in dem die Band ’Trendline’ spielt“, erzählt sie. Der Musikraum der Bildungseinrichtung werde eigens dafür zum Café, in dem natürlich auch Kaffee und Kuchen angeboten werden, umfunktioniert. „Ein Beispiel dafür, welche Vorteile das Gymnasium bietet“, meint die Ehrenamtskoordinatorin. Und so habe sie auch die drei Etagen des Schulgebäudes in verschiedene Themenbereiche gegliedert. „Das Schöne ist, dass das Gebäude barrierefrei ist, die oberen Etagen per Fahrstuhl erreichbar sind“, nennt sie einen weiteren Grund, warum sie sich für die Schule als Veranstaltungsort entschieden hat.

Ortswechsel ist Wunsch der Vereine

Die 13. EhrenamtMesse der beiden DRK-Kreisverbände in Grimmen durchzuführen, sei übrigens auf den Wunsch vieler Vereinsvertreter hin geschehen. „Immer wieder wurde an uns die Bitte herangetragen, mal einen anderen Standort zu wählen, um auch andere Menschen im Landkreis zu erreichen. Dieser Bitte kommen wir nun nach“, erzählt sie.

Einwohner aus Grimmen erreichen möchte unter anderem auch das Netzwerk Demenz aus Stralsund, deren Mitglieder in Grimmen vertreten sein werden. An 13 Stationen können Besucher erleben, wie an Demenz Erkrankte Alltagssituationen wahrnehmen. „Und es wird zwei Workshops zum Thema ’Ehrenamtskarte MV“ geben. Durchgeführt werden diese von der Ehrenamtsstiftung“, nennt Katja Mann ein weiteres Highlight der Messe.

Von Anja Krüger