Zum Artikel „Erster Abschnitt des Radweges zwischen Süderholz und Greifswald freigegeben“; OZ vom 28. Mai schrieb Daniel Lemke aus Hohenwart folgenden Leserbrief:

Ich war heute Morgen doch leicht irritiert als ich das Foto mit der Übergabe des Radweges in Grimmener OSTSEE-ZEITUNG gesehen habe. Sechs Personen dicht nebeneinander mit einem freundlichen Lächeln.

Sichtbares Lächeln!? Stehen die Herren in familiären Zusammenhang? Anders kann ich mir die Nichteinhaltung der vorgegebenen Abstands- und Hygieneregelungen nicht erklären. An sich habe ich damit kein Problem. Aber dann, liebe Politiker, erklären Sie doch den Kindern, warum sie, wegen genau der von Ihnen nicht eingehaltenen Maßnahmen, nicht einfach so in den Kindergarten, in die Schule (Meine Tochter darf seit elf Wochen nicht zur Schule!) oder zu ihrem Sport gehen können.

Warum müssen wir weiter den Maskenball betreiben, warum in Gaststätten, Gastgewerbe die Einschränkungen, warum keine Dorffeste, warum … ?

Das versuchen Sie, lieber Minister Pegel, liebe Landräte und Bürgermeister, uns Eltern und den Kindern mal zu erklären!

Von Daniel Lemke