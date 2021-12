Sehlen

Grit Jarmer ist ein echtes Inselkind und viel beschäftigt. „Ich bin eigentlich immer überbucht“, sagt sie lachend. Nachdem sie ihre Leidenschaften, Literatur und Kunst, zum Beruf -nämlich dem einer Lehrerin - gemacht hat, pendelt sie seit 11 Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin zwischen ihrem Wohnort Sehlen und dem Institut für Deutsche Philologie an der Universität Greifswald.

Ihre Familie, bestehend aus Mann und zwei Söhnen sowie dem Ungarischen Vorstehhund Juri, mit Haus und Hof geben ihr den notwendigen Ausgleich und Kontrast. Dazu kommen sieben Bienenvölker, um die sie sich zusammen mit einer Freundin kümmert. „Ich habe an so Vielem Interesse und arbeite ständig daran, mich zu fokussieren, damit ich allem und allen gerecht werde.“ Das muss sie auch, denn derzeit arbeitet sie an ihrer Dissertation zu einem sprachwissenschaftlichen Thema.

Und was wünscht sie sich? „Gerade in diesen Zeiten sollten wir Verantwortung füreinander übernehmen und der Vernunft den nötigen Raum geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Von OZ