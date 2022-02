Bergen

Treppauf, treppab. Es sind zwar nur wenige Meter zwischen den alten und neuen Praxisräumen der Kleintierarztpraxis Puvogel. Bis allerdings alle Instrumente, Behandlungstische und Medikamente in die neue Praxis umgezogen sind, müssen alle mit anfassen.

Handwerker lärmen in mehreren Zimmern, Großtierarzt Gerke Puvogel balanciert auf einer Leiter und putzt Fenster, seine Frau Wiebke bringt gemeinsam mit den Tierarzthelferinnen im Akkord neue Kartons zum Ausräumen. Sie streicht sich eine Locke aus dem Gesicht.

„Es lohnt sich“, sagt die Kleintierspezialistin mit leuchtenden Augen. „Die neue Praxis wird richtig gut.“ Das Tierarztpaar behandelt in ihren beiden Praxen Groß- und Kleintiere, neben dem Standort in Streu bei Schaprode vor allem in der Praxis in Bergen.

Alles muss mit: Umzug der Tierarztpraxis Puvogel in Bergen. : Gerke Puvogel, Beatrice Loth, Stefanie Kenzler und Anne Siegemund (v.li.) Quelle: Anne Ziebarth

Drei Operatiosräume und neue Technik

Der Standort an der Industriestraße 8 bleibt, die Praxis zieht aber in das Gebäude gegenüber, in der vorher eine Schwarzlicht-Minigolfanlage untergebracht war. Daran erinnert allerdings nach dem Umbau nur noch ein kleines Detail: Ein Bild der Seebrücke Sellin in leuchtenden Farben im Obergeschoss.

Sonst stehen alle Zeichen auf „neu“: In der Praxis konnte sich das Team einige lang gehegte Wünsche erfüllen und damit den Spezialisierungen der vier Kleintierärzte und -ärztinnen entgegenkommen. „Wir haben jetzt drei Behandlungsräume und dazu drei separate OP-Bereiche mit entsprechendem Vorbereitungsraum“, zählt Wiebke Puvogel auf. „Davon ein Raum für Zahn-OPs und eine extra Röntgenvorrichtung für Zähne. Plus ein Mikroskop, welches die Bilder auch an einen Computer übermitteln kann.“

Physiotherapie für die Reha nach der OP

Neu ist auch eine eigene Physiotherapieabteilung, inklusive eines Unterwasserlaufbandes. „Unsere Tierarzthelferin Steffi Kenzler hat eine entsprechende Zusatzausbildung und das Thema maßgeblich vorangetrieben“, so Wiebke Puvogel.

Dabei ist das zunächst ungewöhnlich anmutende „Fitnessprogramm“ für Vierbeiner aus ärztlicher Sicht sinnvoll, man habe schließlich viele ältere Hunde unter den Patienten, zum Muskelaufbau und/oder nach Operationen sei das schonende Training auf dem Unterwasserlaufband genau das Richtige.

Wartebereiche für Hund und Katze sind getrennt Quelle: Anne Ziebarth

Eine weitere Neuerung dürfte für Tier und Halter vor allem das Stresslevel senken. Das neue Wartezimmer ist so groß, dass künftig Hund und Katze nicht mehr direkt nebeneinander warten müssen, sondern eigene Wartebereiche haben. Im Obergeschoss gibt es einen Veranstaltungsraum. „Hier wollen wir Seminare und Schulungen durchführen“, erklärt Gerke Puvogel. „Was man als Erste Hilfe tun kann bei Notfällen oder vielleicht auch eine Welpenstunde.“

Tierärzte auf der Insel Rügen Für viele Menschen ist das Wohl ihrer Haustiere enorm wichtig, für Nutztierhalter geht es zusätzlich um ihr wirtschaftliches Auskommen. Auf der Insel Rügen gibt es eine Vielzahl von Tierärzten mit ganz unterschiedlichen Praxen, Ausrichtungen und Spezialisierungen. In den kommenden Monaten wollen wir möglichst viele davon in der OZ vorstellen und Einblicke in den Alltag der Tierärztinnen und Tierärzte Rügens geben.

Seit 15 Jahren auf Rügen

Begonnen haben die Puvogels vor 15 Jahren mit einer Praxis in Streu bei Schaprode. Gerke Puvogel übernahm die Großtierbetreuung aus dem Kundenstamm von Dr. Vagts, Wiebke Puvogel widmete sich der Kleintierbetreuung.

„Eigentlich waren wir zuerst skeptisch, was den Standort angeht. Streu ist doch weitab vom Schuss“, so Gerke Puvogel, der seine Frau beim Studium in Hannover kennengelernt hat. „Aber die Eltern von Wiebke haben das Guthaus in Streu saniert und uns gefragt, ob wir auf dem Gelände nicht eine Praxis eröffnen wollen.“

So sieht die neue Praxis von außen aus. Quelle: Anne Ziebarth

Das Konzept ging auf: 2015 eröffneten sie eine weitere Praxis in Bergen. Mittlerweile gehören 22 Mitarbeiter zum Puvogel-Team, davon zehn Tierärzte, sechs davon sind in der Großtierbetreuung tätig. „Jetzt bot sich die Chance, das Haus neben der Praxis in Bergen zu kaufen. Da haben wir zugeschlagen“, so die beiden. Der Name „Puvogel“ hat übrigens keinen Tierarztbezug, wenngleich er etwas mit Tieren zu tun hat. „Das ist ein norddeutscher Name“, so Gerke Puvogel. „Er bedeutet Wiedehopf.“

Hunde, Katzen – und ein Leguan

Gehörten zu den ersten Kunden in den neuen Räumen: Sarah Trenker mit „Nemo“ Quelle: Anne Ziebarth

In 15 Jahren Tierarztzeit auf Rügen haben die beiden eine Menge erlebt, auch Kurioses war dabei. „Ein lahmendes Kamel aus dem Zirkus“, erinnert sich Gerke Puvogel. „Oder ein Grüner Leguan, der mit einem Urlauber im Wohnmobil unterwegs war“, wirft seine Frau ein. „Das sind aber die Ausnahmen. In der Regel kommen die Kunden mit Hunden oder Katzen, dann kommen andere Heimtiere. Vögel und Reptilien eher seltener.“

Besonders denkwürdig sind auch die Notfälle, in denen Hunde oder Katzen etwas verschluckt haben. „Größere Mengen Kleingeld zum Beispiel, oder einen Dartpfeil“, sagt Wiebke Puvogel. „Oder einen Seidenstrumpf. Besonders pikant, wenn die Dame des Hauses ihrem Mann versicherte, keine Seidenstrümpfe zu besitzen.“

Die Eröffnung der Praxis soll mit einer großen Party im Sommer gefeiert werden. „Damit wir zumindest ein bisschen feierlich in die neue Praxis starten, gibt es eine Tombola in der ersten Woche, bei der jeder eine Kleinigkeit aus dem Lostopf ziehen kann“, so Wiebke Puvogel.

Von Anne Ziebarth