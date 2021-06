Dranske

Das geplante Großprojekt „Baltic Island Eco Resort“ ganz im Norden der Insel Rügen ist Diskussionsthema Nummer 1 auf der Insel. 2000 Betten, vier Hotels, ein Einkaufszentrum, ein Künstlerdorf und eine Marina sollen hier in den kommenden Jahren entstehen.

Viele Fragen und Unsicherheiten stellen sich den Menschen, erst Mittwoch fand ein Bürgerforum im Ort statt, bei dem die Emotionen hochkochten, eine Petition gegen das Vorhaben hat mittlerweile rund 8500 Unterschriften gesammelt. Die OZ hat bei den Investoren und Behörden nachgefragt und beantwortet die wichtigsten Fragen zum Projekt.

Ist der Kaufvertrag schon unterschrieben?

Ja, nach Aussagen der Investoren ist das Papier unterzeichnet, über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. Im Vergleich zu den Investitionssummen von rund 680 Millionen Euro dürfte der Kaufbetrag aber nicht gigantisch hoch ausgefallen sein. Das Grundstück sei finanziell belastet gewesen, so ein Sprecher der Investorengruppe. Der Voreigentümer, Martin Oetken, habe mindestens 30 Millionen Euro in die Beräumung des Gebietes gesteckt, was eine Größe von 2,25 Millionen Quadratmetern hat.

Die zugrunde liegende Bebauungsplanung ist aus dem Jahr 2003. Könnte die Planung jetzt noch geändert werden?

Jein. Dieser rechtskräftig gültige B-Plan sei weiterhin und unbegrenzt gültig, bestätigen Gemeinde und Landkreis. Man hätte den Plan zwischendurch aufheben oder ändern müssen. Das allerdings habe man weder vorgehabt, noch ziehe man das in Betracht, betont Dranskes Bürgermeister Lothar Kuhn. Rein finanziell wäre das wohl auch nicht leistbar, denn es sind – beruhend auf dem gültigen Bebauungsplan – bereits viele Millionen an Planungskosten ausgegeben worden. Diese müsste die Gemeinde wohl zurückzahlen.

Die Piers sollen zur Anlieferung von Baumaterial und Baumaschinen genutzt werden. Später soll hier ein Erlebnishafen mit Insel und Gastronomie entstehen. Quelle: Stefan Sauer

Was ist mit der Natur, die sich in den vergangenen 20 Jahren dort angesiedelt hat?

Für die Baugenehmigung ist eine neue naturschutzrechtliche Bewertung der Situation erforderlich, teilt der Landkreis Vorpommern-Rügen mit. Nicht nur der Wald muss neu bewertet werden, auch Flora und Fauna werden begutachtet. Erst wenn diese aktualisierten Gutachten da sind, kann die Untere Naturschutzbehörde ihr o. k. geben. Dann werden auch mögliche Ausgleichsmaßnahmen fällig. Der Investor betont erneut, dabei auf den bereits bestehenden Baufeldern zu bleiben, also keinen Wald roden zu müssen. Zudem werde nur ein Teil der Baufelder bebaut, in den meisten Fällen lediglich 10 Prozent der Fläche. Auch ein aktuelles Verkehrsgutachten ist erforderlich.

Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske) befürwortet das Projekt. Quelle: Stefan Sauer

Wann geht es los?

Die Bauarbeiten am Tor sollen noch in diesem Jahr beginnen. Hier entsteht auch ein Info-Zentrum, an dem sich Besucher erste Einblicke verschaffen können. Dann folgen Infrastruktur, zentrale Gebäude, erste Unterkünfte für Mitarbeiter. Die Piers, die für die Material- und Maschinenanlieferung genutzt werden, müssen vermutlich nicht aufwendig saniert werden. Für das ganze Projekt rechnen die Investoren mit einer Bauzeit von vier Jahren. 2025 soll eröffnet werden.

Gibt es eigentlich eine Bettenobergrenze für die Insel Rügen?

Nein. Es gab in den 90er Jahren mal die Diskussion, dass die Bettenanzahl rund das 1,5-fache der Einwohnerzahl nicht überschreiten sollte. Ein offizielles Leitbild mit einer Zahl gebe es nicht, bestätigt der Tourismusverband Rügen. Das Problem sei hier auch, dass es keine administrative „Insel-Struktur“ gebe, in deren Rahmen so etwas durchzusetzen sei. Keine Gemeinde fühle sich dann an diese Regelung gebunden – die anderen werden’s schon richten. Auch für eine inselweite Veränderungssperre würde man die Unterschriften von 39 Bürgermeistern benötigen. Derzeit gibt es nach Schätzungen des Tourismusverbandes unter 100 000 touristische Betten auf Rügen und etwa 65 000 Einwohner. Allein in Prora gibt es 17 000 Betten, davon nach früheren Angaben der Gemeinde schätzungsweise 8000 bis 10 000 neue.

Wie viel Betten kommen auf dem Bug dazu?

Die Architekten des Büros Krause & Bohne sprechen von 2000. Damit ist die maximal zulässige Zahl ausgereizt, auch nach Informationen des Landkreises weist das Raumordnungsverfahren, was der B-Planung vorausging, 2000 Betten für dieses Gebiet aus. 1000 Betten davon sollen in den vier Hotels entstehen.

Heckenrosen wachsen auf dem Pier, der ehemals militärisch genutzt wurde. Im Hintergrund: Die Fähre nach Hiddensee. Quelle: Stefan Sauer

Wer soll das Ganze bewirtschaften?

Für die Hotels haben sich nach Angaben der Investorengruppe bereits sehr viele Betreiber beworben – denen wolle man in die Bewirtschaftung nicht reinreden. Für alles andere allerdings wird eine übergeordnete Betreiber GmbH gegründet, die ihren Sitz in der Gemeinde Dranske haben wird. Somit würde die Gemeinde von den Gewerbesteuern profitieren. Diese Regelung ist aus den ursprünglichen Kaufverträgen mit der Treuhand übernommen.

Wie sollen Arbeitskräfte gewonnen werden – die sind schließlich Mangelware auf Rügen?

Im Ort Dranske soll ein Mitarbeiterdorf entstehen, mit etwa 250 Wohnungen und aller Infrastruktur, die gebraucht wird. Also beispielsweise ein Einkaufszentrum oder ein Fitnessstudio mit extralangen Öffnungszeiten. Eine eigene Akademie soll frühzeitig für gut ausgebildeten Nachwuchs sorgen. Sicherlich dürfte es aber auch eine Frage der Bezahlung sein.

Was ist mit der Verkehrsproblematik?

Lediglich eine Straße führt nach Dranske. Zwar ist diese keine chronische Staustrecke, die Verkehrsbelastung dürfte sich aber erhöhen. Die Straße ist aber nach Sicht der Verkehrsplaner ausreichend, um mögliche Verkehrsströme aufzufangen. Die Verkehrsplanung sei damals abgesegnet worden, obwohl die Verkehrssituation wesentlich schlechter gewesen sei. Man müsse aber im Rahmen der aktuellen Verkehrsplanung sehen, was sich für Problemstellen auftun. Ziel sei es aber, die Gäste zur autofreien Urlaubszeit zu bringen, beispielsweise mit Boni für die autofreie Anreise, Shuttle-Service mit E-Bussen an viele Destinationen und kostenfreien Pedelecs. Auch eine Fährverbindung ab Stralsund ist geplant. Der Urlauber könne dann bereits an Bord mit dem Einchecken beginnen.

Hat über Jahrzehnte auf dem Bug nach dem Rechten geschaut und kennt jeden Stein: Michael Heese. Quelle: Stefan Sauer

Was ist Öko an diesem Projekt?

Die Energieversorgung soll eines Pilotprojektes würdig sein, so ein Vertreter der Investorengruppe. Überprüft werden nicht nur Fotovoltaik, sondern auch Geothermienutzung. Unter dem Bug liegt in mehreren hundert Metern Tiefe ein Thermalwasservorkommen, weiß der langjährige Bug-Experte Michael Heese, der das Projekt Bug seit über 20 Jahren begleitet. Beim Bau werde auf Nachhaltigkeit geachtet, versichert der Architekt Tom Krause, das betreffe nicht nur die neuen Baumaterialien, sondern auch das Recycling. Die Reste der bereits abgerissenen Gebäude werden zum Beispiel zum Unterbau der neuen Straßen genutzt. Der Zugang zum benachbarten Nationalpark werde genau kontrolliert.

Der Strand ist offiziell nicht zugänglich, erfreut sich aber trotzdem großer Beliebtheit. Quelle: Stefan Sauer

Wird der Bug dann gesperrt?

Jein. Während der Bauzeit werden viele Bereiche des Bugs für die Öffentlichkeit weiterhin nicht zugänglich sein, genau wie in den vergangenen Jahren auch. Das geschieht aber aus versicherungstechnischen Gründen und wegen der Unfallgefahr. Es gibt nach Angaben der Investoren Überlegungen, für die Bauzeit einen Wege- und Strandbereich freizugeben. Wenn das Resort dann eröffnet, ist der Zugang zu allen Bereichen des Resorts frei. Die geführten Wanderungen auf den Bug, die die Gemeinde Dranske anbietet, wird es auch weiterhin geben.

Was sagt der Landrat Stefan Kerth (SPD) eigentlich dazu?

„Meine Sympathie hinsichtlich der touristischen Entwicklung unserer Region geht eindeutig Richtung Klasse und nicht Richtung Masse. Darunter verstehe ich z. B. die Verträglichkeit mit dem Vorhandenen oder – besser noch – direkte Versorgungsvorteile für die Wittower. Der Slogan, dass alles, was Arbeitsplätze schaffe, gut sei, ist antiquiert“, sagte er nach einem Vor-Ort-Termin. „Es geht um konkrete Dinge wie Kino, Arzt und bezahlbare Freizeitangebote im Winter. Das heutige Gespräch mit der Gruppe war ein Anfang. Es hat mich insofern beruhigt, als dass man nicht beabsichtigt, noch mehr bauen zu wollen, als ohnehin durch die gültigen B-Pläne erlaubt ist und häufig vorkommt. Geplant sind auch günstige Freizeitangebote für Wittow. Ohne umfänglichere Pläne ist es im Moment allerdings noch nicht möglich, all diese Dinge abschließend zu bewerten.“

Von Anne Ziebarth