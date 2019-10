Putbus

Rund 15 große Baby-Badewannen voller Kürbismus haben Sylva Rahm-Präger und ihre Mitarbeiter zu 8000 Gläsern Kürbis-Orangen-Konfitüre verarbeitet. Die verkauft die Geschäftsführerin der „Rügener Inselfrische“ zusammen mit Käsebällchen und Frischkäse an ihrem Stand im Marstall von Putbus. Mit dem „Markt der nachhaltigen Alternativen“ endet am heutigen Sonnabend die 5. Woche der Nachhaltigkeit auf Rügen. Um zehn Uhr öffnen sich die Türen des Putbusser Marstalls für Einheimische und Gäste, die regionales Handwerk entdecken, regionale Speisen und Getränke probieren oder sich zum Thema zukunftsfähige Mobilität informieren möchten. Insgesamt fast 50 Aussteller aus dem Bereichen Lebensmittel und Gastronomie, Landwirtschaft, Fischerei und Forst, Verkehr, Energie und Technik sowie Kunsthandwerk, Verlag und Wissenschaft stellen aus.

Markt erstmals in Putbus

Hatte der Markt in den Vorjahren im Naturerbezentrum Rügen stattgefunden, ließen die Organisatoren in diesem Jahr erstmals den Markt und die Ausstellung zur Elektro-Mobilität in Putbus stattfinden. „Wir haben in der Vergangenheit Vieles bedenkenlos hingenommen“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke mit Bezug auf Konsumgewohnheiten der Gesellschaft. „Dass Nachhaltigkeit heute eine größere Bedeutung erlangt, ist gut und jeder Mensch sollte seinen Beitrag leisten.“ Dass Nachhaltigkeit auch Spaß machen könne, werde durch den Auftritt der Groove Onkels sichtbar, freute sich die Bürgermeisterin. Tatsächlich tragen die vier Trommler im Müllmänner-Outfit ihr „Drum’n’Fun-Entertainment“ vier mal täglich mit größter Dynamik vor, bespielen Mülleimer, Flaschen, Bleche oder gar eine Gummiente. Als Zugabe gibt es „Smoke on the Water“ auf der Steeldrum gespielt.

Der nachhaltigen Mobilität haben sich Martin Burkhalter und Yvonne Scheel verschrieben. Das Schweizer Paar war in 13 Stunden mit dem Zug an ihren Urlaubsort Sellin gereist und von dort mit dem Rasenden Roland nach Putbus gefahren. Sie kosteten Spaghetti mit Basilikum vom Rügener Verein der Köche. Marion Schleus aus Putbus interessiert sich für eine zusammenfaltbare Fahrradtasche für ihr neues E-Bike und Heinz Arnold aus Berlin kennt Rügen noch vom Kinderferienlager. Nun möchte er mit seiner Frau das Biosphärenreservat erkunden und die Insel Vilm besuchen.

Ministerium fördert mit 100 000 Euro

Umwelt-Staatssekretär Jürgen Buchwald informierte sich am Stand des Insel e. V. über gleich zwei Aspekte der Nachhaltigkeit. In der Kransdorfer Einrichtung töpfern die betreuten Bewohner Geschirr und backen Brot. So entstehen regionale Produkte aus der Hand von sozial benachteiligten Menschen. „Unsere Betreuten sind sehr stolz auf das, was sie bei uns schaffen“, sagt Martina Perk. Buchwald übergab zudem einen Zuwendungsbescheid über 100 000 Euro für die zweijährige Fortführung der Stelle von Koordinator Lars Korn, der auch den Markt auf die Beine stellte. Eine Dachmarke für ganz Pommern möchte der Verein „Pommernarche“ schaffen. Dessen derzeit 22 Mitgliedsbetriebe erwägen derzeit die Gründung einer Genossenschaft.

„Die ganze Woche war grandios“, freut sich Cathrin Münster, Amtsleiterin im Biosphärenreservat Südost-Rügen. „Das Schäferfest in Göhren war überaus gut besucht und bei der Pflanzaktion in Baabe konnten wir dank der zahlreichen Helfer 400 Bäume in nur einer halben Stunde in die Erde bringen.“

Baum-Quiz und Waldaktie Ab 12 Uhr wird zu jeder vollen Stunde ein junger Baum unter richtigen Antworten verlost. Zettel mit Quizfragen gibt es am Stand des Forstamts Rügen. Um 14 Uhr gibt es eine Vorstellung des Figurentheaters Schnuppe. Am 26. 10. um 11 Uhr findet eine Pflanzaktion im Klimawald bei Sehlen statt. Dort können auch Waldaktien für zehn Euro erworben werden.

Von Uwe Driest