Bergen

Drückt die Blase in der Bergener Innenstadt, kann es kritisch werden. Die einzige Toilette am Markt ist seit fast drei Wochen gesperrt. Das Prekäre dabei: Das nächste öffentliche WC befindet sich knapp einen Kilometer entfernt am Bahnhof.

Zum Hintergrund: In der Nacht vom 9. zum 10. Juni drangen Unbekannte durch das rückseitig anliegende öffentliche WC in das Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG am Markt ein. Seitdem ist dieser Bereich gesperrt. Urlauber wissen nicht, ob es weitere öffentliche Toiletten in der Stadt gibt und wenn ja, wo sie sich befinden.

Touristen finden die Toilette nicht

„Nachdem ich mein Auto auf dem Marktplatz geparkt hatte, musste ich dringend meine Blase entleeren“, sagt Manfred Prill (51) aus Bremen. Er hätte mehrere Leute angesprochen, in der Hoffnung, dass sie ihn den Weg zeigen können. „Erst durch Hinweise aus der Tourist-Info fand ich es. Ich musste dann aber feststellen, dass es gesperrt ist“, so der Urlauber. In einem benachbarten Restaurant habe er dann einen Euro auf den Tresen gelegt und um die Benutzung der Toilette gebeten.

„Es ist für die Leute ein großes Problem, wenn sie eine öffentliche Toilette suchen und umherirren müssen, weil sie keine finden“, sagt Urlauber Bernhard Härtel (66) aus Wernigerode ( Sachsen-Anhalt). Für ihn ist es ein Unding, dass es in Bergen so gut wie keine Möglichkeiten gibt, ohne große Umwege in Kauf nehmen zu müssen, sein Geschäft zu verrichten. Damit meint er nicht, dass die Toilette am Markt gesperrt ist. „Das kann passieren, dass ein WC vorübergehend gesperrt wird. Es muss aber in einem touristisch geprägten Ort gewährleistet sein, innerhalb weniger Minuten zu einer Toilette zu gelangen“, sagt er. Seit Jahren mache er in der Verwaltung auf dieses Problem aufmerksam.

Bernhard Härtel zeigt auf eine Stadtkarte in Wernigerode. Öffentliche Toiletten sind auf diesem Plan eingezeichnet. Quelle: privat

Schild von Ästen und Blättern bedeckt

Der 66-Jährige wuchs in Gnies auf, wirkte auch als Statist bei den Festspielen mit. Später zog es ihn nach Wernigerode. Er war dort nach seinen Angaben mehr als 40 Jahre im Tourismusbereich tätig. Hier sei er für Stadtpläne zuständig gewesen, auf denen auch die öffentlichen Toiletten verzeichnet sind. „Ich habe eine eigene Sicht, wenn ich durch die Orte gehe. Wenn ich beispielsweise auf dem Bergener Markt stehe und von dort das Toilettenhäuschen sehe, entdecke ich auf dem ersten Blick ein Gebäude, das aussieht wie ein Kiosk. Ich vermute dahinter nicht ein WC“, sagt er. Das einzige Schild, das er entdecken konnte, war von Ästen und Blättern verdeckt.

Ein Schild deutet auf die öffentliche Toilette am Marktplatz hin. Zum Teil ist das Schild von Ästen verdeckt. Quelle: Mathias Otto

Kein weiteres Toilettenhäuschen geplant

Der stellvertretende Bürgermeister Rainer Starke bestätigt, dass es in Bergen nur zwei öffentliche Toiletten gibt. „Dieses Thema war in letzter Zeit nicht akut. Derzeit gibt es deshalb keine Pläne über weitere Toilettenhäuschen seitens der Stadtverwaltung und der Stadtvertreter“, sagt er.

Ganz anders sieht es in den Ostseebädern der Insel aus. „Wir haben in Binz und Prora 14 öffentliche Toiletten, davon sind 13 behindertengerecht eingerichtet“, so Marikke Behrens, Pressesprecherin der Kurverwaltung Binz. Die Beschilderung könnte verbessert werden, „allerdings haben wir keine Probleme damit, dass die Gäste die Toiletten nicht finden.“ Derzeit wird die Webseite des Ostseebades überarbeitet, die auch Informationen über die öffentlichen Toiletten enthalten sollen.

„Klar, es kann in jedem Ort mehr Toiletten geben. Wir kümmern uns aber gut um unsere Gäste und können ihnen trotzdem viele Toiletten anbieten“, sagt der Selliner Tourismusmanager Conrad Bergmann. Allein sechs WC’s befinden sich in direkter Nähe zum Strand. Oft ist der erste Gang nach einer langen Anreise die Toilette. „Dies ist neben einem sauberen Strand, und gepflegten Grünanlagen ein wichtiges Kriterium der Gäste.“

Mathias Otto