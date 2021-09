Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wie wäre es mit Vorfreude auf den nächsten Urlaub an Bord der Aida? In dieser Woche verlosen wir einen weiteren Reisegutschein im Wert von 1700 Euro. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist hier eine Gewinnspiel-Frage zu beantworten.