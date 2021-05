Bergen

Mittwochvormittag, 9.38 Uhr: Großalarm am Bergener Bahnhof. Aus einem abgestellten Kesselwagen fließt eine Flüssigkeit aufs Gleisbett. Auf dem angekoppelten Waggon liegen zwei leblose Personen. Mit diesen ersten Informationen hatte die Feuerwehrleitstelle in Stralsund die Einsatzkräfte versorgt.

Die Kameraden aus Bergen, Patzig und Sehlen machten sich auf den Weg. Die ersten erreichten die Einsatzstelle nach wenigen Minuten. Schnell war für Frank Blohm, Amtswehrführer und Einsatzleiter an diesem Tag, klar, dass nur Wasser statt gefährlicher Flüssigkeit aus der Leckage tropft und sich die leblosen Menschen als Übungsdummys entpuppten. Es war eine Übung am Ausbildungszug Gefahrgut der DB Netz AG Station.

Beim Notfallmanager liefen die Fäden zusammen

Frank Blohm ließ sich auch nicht von den vielen Menschen in orangen Warnwesten irritieren, die sich Notizen machten und mit Argusaugen das Geschehen beobachteten. Die Fahrzeuge blieben in einiger Entfernung zum Geschehen stehen, dann eine kurze Lagebesprechung neben den Fahrzeugen.

Zwei Feuerwehrleute in kompletter Schutzausrüstung dichten die Stelle ab, aus der eine Flüssigkeit ausgetreten ist. Quelle: Mathias Otto

Hier kam auch Jan Redmann zum Einsatz. Er war der Notfallmanager der DB Netz AG an diesem Vormittag. Bei dem Mann in oranger Warnweste und Funkgerät liefen die Fäden zusammen, er organisierte die Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften, Bundespolizei und Rettungsdienst. Er gab die Kommandos, niemand bewegte sich im Gleisbett, bevor er es nicht abgesegnet hatte.

„Besonders schwierig für die Feuerwehr war die Rettung der leblosen Personen auf dem Waggon. Dafür mussten wir den Strom von der Oberleitung erden. Es könnte sonst folgenschwere Konsequenzen auch für die Helfer haben. Sie könnten selbst einen Stromschlag bekommen“, sagt er.

Übersicht über Lage verschaffen

Die Feuerwehrleute erkundeten zuerst die Lage. Das heißt, sie verschaffen sich an den Waggons eine Übersicht über die Lage. „Sie geben dann die Warnhinweise, die an den Waggons angebracht sind, an die Kollegen weiter“, sagt Lutz Peters, Bezirksleiter Betrieb der DB Netz AG. Er stellte die Verbindung zum Team des Ausbildungszuges her und beobachtete das Geschehen. Ein Schild wies auf entzündbare flüssige Stoffe hin. Aus diesem Grund parkten die Feuerwehrfahrzeuge nicht direkt neben den Waggons.

Während sich eine Gruppe die Vollschutzanzüge überstreifte, ging ein anderer Trupp zu den Schienen, um die Oberleitungen zu erden. „Der komplette Strom an den betroffenen Gleisen wurde sofort nach Absetzen des Notrufs abgestellt. Aber von den 15 000 Volt bleibt noch eine Restspannung von 7000 bis 8000 Volt übrig“, sagt Lutz Peters. Zehn Feuerwehrleute aus Bergen sind speziell dafür geschult. Sie sind die einzigen Einsatzkräfte auf der Insel, die für einen solchen Notfall ausgebildet sind.

Helfer ging zu Boden

Danach ging es schnell. Zwei Feuerwehrleute näherten sich der verletzten Person, trugen die Übungspuppe über das Gleisbett zum Bahnsteig. Hier übernahmen Kameraden, die sie auf einer Trage zu den Sanitätern führten. Der zweite Dummy wurde über eine Leiter zum Boden gebracht.

Währenddessen dichteten zwei Vollschutz-Einsatzkräfte das Leck mit Holzpflöcken und Dichtmaterial ab. Hier fiel, wie es im Drehbuch dieser Übung stand, ein Helfer zu Boden. Weitere Kameraden unter Vollschutz eilten zur Hilfe und brachten ihren Kollegen aus der Gefahrenzone.

Ein Feuerwehrmann spielte bei diesem Szenario selbst eine verletzte Person, die gerettet werden musste. Quelle: Mathias Otto

„Ich bin froh, dass dieser Einsatz gut geklappt hat“, resümiert Frank Blohm. Es gebe aber auch ein paar Kleinigkeiten, die nachgebessert werden können – seien es Teile der Schutzausrüstung oder des Einsatzablaufes. „Dazu sind solche Übungen auch gedacht. Nur so kann man sehen, wo es noch hakt, und ist so bei einem möglichen Ernstfall bestmöglich vorbereitet“, sagt er und freut sich, dass die Feuerwehr einen guten Draht zur DB Netz AG hat und auch Unterstützung von der Verwaltung und Stadtvertreter bekommt, die Einsätze dieser Art erst möglich machen.

Positives Fazit

Ein positives Fazit kam auch vom Notfallmanager. „Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, die Personen wurden erfolgreich und zügig geborgen und auch das Leck abgedichtet. Die Feuerwehrleute haben konzentriert und angemessen gearbeitet. Sie wussten, was sie zu tun hatten“, sagt Jan Redmann.

Jan Redmann, Notfallmanager bei der DB Netz AG: „Die Feuerwehrleute haben zügig und angemessen gearbeitet.“ Quelle: Mathias Otto

Für das Absperren und Absichern ist im Bahnbereich die Bundespolizei zuständig. „Wir haben zuerst die wichtige Aufgabe, niemanden auf das Einsatzgelände raufkommen zu lassen, den Ort großräumig abzusichern, damit die Feuerwehren ihren Job machen können. Zum anderen sind wir auch die Letzten vor Ort, weil anschließend die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen“, sagt Uta Bluhm, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Stralsund.

In diesem Fall gab es anschließend nichts mehr zu ermitteln. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz am Bergener Bahnhof wieder beendet.

Von Mathias Otto