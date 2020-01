Großer Busstreik auf der Insel läuft glimpflich ab

Bergen/Sassnitz

Wieder Ausnahmezustand auf der Insel: Nicht ein Bus der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) rollte am Donnerstag über die Insel. Die Busfahrer sind in einen ganztägigen Streik getreten. Leute, die zur Arbeit wollten, standen vor leeren Haltestellen, Schüler mussten auf die Bahn ausweichen oder sich zur Schule fahren lassen.

Donnerstag früh, kurz vor sieben Uhr: Ramona Weiß stand am ZOB in Bergen und wartete auf ihren Bus nach Binz. Doch außer der Frau aus Bergen war niemand zu sehen, weder Fahrgäste noch Busse. „Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier alleine warte, der ZOB ist sonst immer voll mit Menschen“, sagt sie und bemängelt, dass der VVR nicht über einen Aushang auf den Busfahrerstreik hingewiesen hatte. „Um 8 Uhr beginnt meine Schicht, hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig mit dem Zug“, sagte sie und eilte zum Bahnhof. Hier herrschte großes Gedränge. Größtenteils stiegen um 7.30 Uhr schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus der Bahn.

70 Mitarbeiter streiken vor dem Betriebshof

Die Busfahrer hatten sich mit ihren Kollegen und Mitarbeitern aus der Verwaltung und Werkstatt vor dem Bergener Betriebshof im Tilzower Weg 33 versammelt. Die ersten der knapp 70 Streikenden trafen um 3.45 Uhr ein. An diesem Donnerstag gab es hier keine Streikbrecher, denn der gesamte Betrieb wurde für einen Tag stillgelegt. Das heißt, dass auch keine Subunternehmer fahren konnten, wie noch vor einer Woche. Beim mehrstündigen Streik am 16. Januar bedienten sie die Stadtlinien in Bergen und Sassnitz.

Klaus Scheinpflug (l.) aus Riesa und Gerd Finkenwirth aus Halle stehen am verwaisten Busbahnhof in Sassnitz. Die Urlauber blieben gelassen. „Dann nehmen wir die Bahn, um nach Binz zu kommen“, sagt Gerd Finkenwirth. Quelle: Mathias Otto

„Es tut uns leid für all diejenigen, die auf den Bus angewiesen sind, aber vielleicht wacht die Politik durch unseren Streik auf“, sagt Betriebsratsvorsitzender und Mitglied der Tarifkommission, Olaf Naujoks. Die zweite Tarifrunde am Freitag war für ihn enttäuschend. Der Arbeitgeber hatte ein Gehaltsplus von 60 Euro angeboten, ab 2021 ein Plus von 1,5 Prozent und zwei Prozent ab 2022. „Das ist kein angemessenes Angebot für die Arbeit, die hier geleistet wird“, sagt er.

Nächste Runde am 28. Januar Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im Nahverkehr 2,06 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit des Vertrages von einem Jahr. Dies entspricht für die unterste Einkommensgruppe einem Plus von 15 Prozent. Zudem fordert Verdi 100 Euro extra im Monat, um den Abstand zu den Einkommen der Kollegen in Schleswig-Holstein zu verkleinern. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen im Nahverkehr wurde am 17. Januar ergebnislos vertagt. Es sei nicht gelungen, mit dem Arbeitgeberverband eine für die Fahrgäste günstigere Variante zu vereinbaren. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 28. Januar statt.

Kritische Töne kommen dagegen vonseiten der Arbeitgeber. VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl sagte: „Unter wirtschaftlichen Aspekten ist die geforderte Erhöhung unrealistisch. Dafür kann ich kein Verständnis haben.“ Zu solch einem frühen Zeitpunkt der Tarifverhandlungen sei ein Warnstreik unangemessen. Besonders den Schülerverkehr hätte es hart getroffen.

Junge Leute bildeten Fahrgemeinschaften

Der Streik führte in den Schulen auf der Insel allerdings nicht zu leeren Klassenzimmern. „Es sind einige Fahrschüler dabei, die nicht gekommen sind. Viele Eltern haben aber nach der Ankündigung des VVR sofort reagiert und ihre Kinder selbst zur Schule gebracht – sehr lobenswert“, findet Angela Reiher, Schulleiterin der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“. Das Regionale Berufliche Bildungszentrum des Kreises, Außenstelle Sassnitz, erreichte fast alle Schüler. Wie Koordinatorin Angelika Koch mitteilte, fehlten nur 15 von insgesamt 150 Schülern. „Ein Großteil der jungen Leute ist mit dem Auto gekommen oder hat sich einer Fahrgemeinschaft angeschlossen“, sagt sie.

Ramona Weiß wurde vom Streik überrascht. Sie wartete vergebens auf den Bus, der sie zur Arbeit nach Binz fährt. Quelle: Mathias Otto

Ein Teil der Busfahrer hat das Angebot der Rügenschen Bäderbahn in Anspruch genommen. „Es hielt sich allerdings in Grenzen“, sagt der örtliche Betriebsleiter, Harald Gau. Große Unternehmen, wie das Grand Hotel Binz oder das Sana Krankenhaus in Bergen, blieben größtenteils vom Streik verschont, hier gab es keine Meldungen darüber, dass Mitarbeiter nicht pünktlich zur Arbeit erschienen sind. Für Petra Schwabe vom gleichnamigen Taxiunternehmen war es ein Wochentag wie jeder andere. Auch Autovermieter wie Sixt hatten durch den Streik keinen größeren Zulauf.

Lesen Sie auch hier:

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto