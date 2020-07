Großes Kabarett in Baaber „Lachmöwe“ auf der Insel Rügen

Baabe

Einer der ganz großen der deutschen Kabarettszene gastiert am 26. Juli in Baabe: Frank Lüdecke kommt mit seinem neuen Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ in die „ Lachmöwe“ an der Strandstraße des Ostseebades. Dort stöbert er von 20 Uhr an die versteckten Zusammenhänge zwischen Klimaforschung, E-Scootern, Negativzinsen und Grundeinkommen auf. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Demokratie und wer ist Anja Karliczek?

Lüdecke macht politisches Kabarett in einer Zeit, in der man sich fragt, was Politik heute überhaupt noch ausmacht. Er ist einer der führenden politischen Kabarettisten in Deutschland – zu sehen in der „Anstalt“ ( ZDF) sowie in allen Satiresendungen der dritten Programme, wie „Mitternachtsspitzen“ oder „ Schlachthof“ ( BR).

Mehrfacher Preisträger

Lüdecke hat den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten, den Deutschen Kabarett-Preis, den Bayerischen Kabarettpreis, den Salzburger Stier und viele andere Auszeichnungen. Er war jahrelang Hauptautor und Mitspieler für Dieter Hallervorden und ist seit August 2019 neuer Betreiber und Künstlerischer Leiter der legendären Berliner „Stachelschweine“.

Da die Platzkapazität drastisch reduziert werden musste, um die Mindestabstände zu wahren, empfiehlt es sich, rechtzeitig Tickets zu sichern. Die können telefonisch unter 03 83 03/9 9 75 reserviert werden und sind online unter kabarett-lachmoewe.de sowie bei (fast) allen Tourist-Informationen auf Rügen erhältlich.

Von Chris Herold