Von euphorischer Befürwortung bis zu Endzeitstimmung reichten die Beiträge in einer emotional geführten Diskussion am Mittwoch auf dem Sportplatz von Dranske. Dorthin hatte die Kreistagsfraktion der Grünen zum „Bürger- und Bürgerinnengespräch Baltic Island Eco Resort“ eingeladen und rund 200 Menschen waren gefolgt. Ein großer Teil davon Einwohner der Gemeinde. Während sich der eine Teil die Bedeutung zurückwünscht, die die Gemeinde als Militärstützpunkt bis zur Wende hatte, gewinnt der andere Teil gerade der seither eingekehrten Beschaulichkeit des Ortes „auf Rügen ganz oben“ etwas ab.

Geplant ist auf der Halbinsel eine Hotelanlage mit vier Hotels, rund 290 Ferienhäusern, Therme, Markthalle und Marktplatz. Auch ein Reitstall und Künstlerdorf sollen auf dem Bug ganz im Norden der Insel entstehen – auch eine Kapelle, ein Shoppingcenter und ein Kino sind vorgesehen.

Die Luftaufnahme aus dem Jahr 2014 zeigt das bis 1989 jahrzehntelang gesperrte Areal des Flottenstützpunktes der DDR-Volksmarine auf dem Bug im Nordwesten der Insel Rügen. Quelle: Stefan Sauer

„Ich finde die Pläne für das Resort gut“, sagt Doreen Lamprecht von „Lampes Piraten-Koje“ in der Karl-Liebknecht-Straße. „Ich bin in Dranske aufgewachsen und alle meine Vorfahren haben in der Militärstation gearbeitet. Der Opa schon zu Hitler-Zeiten und mein Vater in der NVA. Damals war Dranske der reichste Ort auf Wittow, das möchte ich wieder haben.“

Ziele der Raumordnung gefährdet?

„Ich bin vor zwei Jahren aus Berlin-Köpenick zugezogen, weil es hier so ruhig ist und das wäre dann Geschichte“, findet demgegenüber Steffi Schnippel. „Das größte Resort von Deutschland muss ja vielleicht nicht gerade an solch einer Landzunge liegen.“

Der Rügener Kreistagsabgeordnete Dirk Niehaus (Grüne) zeigte zunächst die aus Sicht der Gastgeber kritischen Punkte auf. „Ich bin im Vorfeld von Bürgern angesprochen worden, die nicht verstehen können, wie man gegen das Projekt sein kann“, so Niehaus. Probleme sähe er vor allem bei Küstenwald und Artenschutz. „Das ist ein sensibles Gebiet, in dem sich im Lauf der Zeit unheimlich viel verändert haben kann.“ Insgesamt habe die Gemeinde seit dem Jahr 2003 – also etwa der Gültigkeit der Pläne für den Bug - bereits 16 weitere B-Pläne für „teilweise aufwendige Vorhaben“ aufgelegt. Es sei zu prüfen, ob sich diese Veränderungen heute noch mit den Zielen der Raumordnung vereinbaren ließen.

„Wo Sie hinschauen sind neue Feriensiedlungen entstanden“, sagte Rügens Dehoga-Chef Wolfgang Kannengießer. Das einst gesetzte Limit von anderthalb Gästebetten je Einwohner sei vor allem in den Orten der Bäderküste bereits um ein Vielfaches überschritten.

Sorge vor Abwärtsentwicklung

Sein Ort mache eine degressive Entwicklung durch, hielt der Dransker Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske) dem entgegen. „Das, was wir einmal hatten, hätten wir gern zumindest teilweise wieder“, meinte auch er. Die Gemeindevertretung stünde daher voll hinter dem Projekt, „auf das wir immer gehofft haben“. Weil Menschen, die Erholung suchen, das gesperrte Gebiet ohnehin nie hätten betreten dürfen, könne ihnen auch nichts genommen werden. Und zu der kritischen Frage des Verkehrsaufkommens: „Die ehemals 4000 Einwohner der Gemeinde hatten auch alle ein Auto, manche sogar zwei.“

Gemeindevertreter Lothar Dippe (SPD) stellte sich hinter das Gemeindeoberhaupt. „Die Pläne sind seit Jahren bekannt, da wäre ausreichend Zeit für Diskussionen gewesen“, so Dippe. „Wenn wir bei der Einwohnerzahl unter die Grenze von tausend fallen, reduzieren sich auch die Zuweisungen des Landes.“ Der neue Investor aber habe beispielsweise versprochen, neben einer neuen Ausbildungsstätte auch eine Einrichtung des betreuten Wohnens zu schaffen.

„Inlandsurlaub gut für die Umwelt“

„Wir sind etwas skeptisch, was die Bettenzahl anbelangt, aber es soll nicht mehr Fläche versiegelt werden, als zuvor“, meint die Putbusser Landtagskandidatin Julia Präkel (CDU). „Das Objekt kann eine Chance für Nordrügen sein.“ Hans-Jürgen Aye bedauerte, dass das Projekt nicht schon in den 90er Jahren realisiert werden konnte. Zwar würden wohl eher weniger Arbeitsplätze für Dransker abfallen, „aber wer hier Urlaub macht, fliegt wenigstens nicht nach Übersee“, glaubt er und Christine Sagert hofft. „Wir werden wieder Doktor, Schule und Kindereinrichtungen bekommen.“

Nachwuchs fehlt bei den Fachkräften

Hans-Dieter Knapp, Vorsitzender des Vereins „Insula Rugia“, der eine Online-Petition gegen das Vorhaben auf dem Bug gestartet hatte, sprach von „Goldgräberstimmung wie in den Neunziger Jahren“. Die Petition haben mittlerweile 7693 Menschen (Stand: 10. 6. 2021) unterzeichnet, davon 2562 aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Finanzstaatssekretär Heiko Miraß (SPD) sprach auch den Fachkräftemangel an. „Fragen Sie Gastronomen, ob Mitarbeiter leicht zu bekommen sind.“ Nach Angaben des Statistischen Landesamts seien 42 000 Menschen in MV älter als 50 Jahre. Dem stünden lediglich 18 000 jüngere Menschen gegenüber. „Es gehen also doppelt so viele Menschen in Rente, wie nachkommen.“

„Wo liegt die Grenze der Belastbarkeit?“

Auch unter den angesprochenen jüngeren Teilnehmern herrschten kontroverse Auffassungen. Leni-Sophie Schudde (14) findet das Projekt „eigentlich ganz gut, weil ich vielleicht später einen Arbeitsplatz in der Nähe finden kann“. Lina Göhring (30) würde lieber die „Vielfalt und Schönheit der Insel auch für kommende Generationen erhalten“.

„Wir leben hier in einer Idylle“, findet Edith Artmer. Die Inhaberin des „Café Sahne“ ist in Glowe geboren und wollte in Dranske ihren Altersruhesitz nehmen. Nun fürchtet sie, dass es mit der Ruhe bald vorbei sein könnte. Selbst dann, wenn der Anreiseverkehr auf dem Seeweg abgewickelt werde, würde der Verkehr für Bau, Infrastruktur und Versorgung sowie der künftigen Mitarbeiter und Tagestouristen, die den Weg in die Sackgasse zum Bug auf dem Hin- und Rückweg nutzen würden, die Beschaulichkeit beenden. „Es ist hier die letzte ruhige Ecke“, sagt sie. „Es muss doch irgendwo eine Grenze geben.“

Meinungsbildung zum Thema fortsetzen

Die Frage, ob er prinzipiell gegen das Vorhaben oder gegebenenfalls auch kompromissbereit sei, beantwortete Heiko Miraß. „Wenn wir Probleme und Fragen lösen, werde ich nicht wie ein Holzkopf beharren, aber im Moment fehlt mir die Fantasie für eine Realisierbarkeit. Nichts wäre schlimmer, als wenn Sie am Ende des Tages eine Investitionsruine vor der Nase hätten.“

Florian Krämer von der Surfschule „Rügen-Piraten“ hat noch keine Meinung zum Thema. „Ich finde jedenfalls gut, dass so eine Veranstaltung stattfand und man sich austauschen konnte. Wir wollen uns demnächst zusammensetzen und uns eine Meinung zu dem Thema verschaffen.“

