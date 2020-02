Grundschüler sammeln für Tiernotstation in Tilzow

Bergen/Tilzow

Zahlreiche Spenden in Form von Decken, Spielzeug, Zubehör und Nahrung für Hunde und Katzen der Tiernotstation in Tilzow haben dieser Tage Schüler der vierten Klassen der Grundschule „Am Rugard“ übergeben. Heike Stock, Leiterin der Tiernotation, besuchte mit ihrer Dackelhündin „Biene“ die Kinder und nahm die Spenden entgegen. Die Leiterin dankte den Schülern für ihr wiederholtes Engagement, den Tieren in der Notstation zu helfen. Bereits im Jahr 2018 haben die Schüler für die Tiernotstation Spenden gesammelt.

An der Grundschule wird einmal wöchentlich eine Philosophiestunde durch die Lehrerin Antje Zühr gegeben. Aktuell wurde im Rahmen dieser Stunden das Thema Ehrenamt, Spenden sammeln und sozialer Zusammenhalt behandelt. Mit einem „praktischen Teil“ haben die Schülerinnen und Schüler dann ihre Spendenaktion als Begleitung des Unterrichts durchgeführt.

Aktion erfolgreich abgeschlossen

Am Anfang haben sich die Viertklässler einen Plan erstellt, wie die Aktion vorbereitet werden soll. Dazu sind unter anderem Plakate gestaltet worden, die in der Schule als Aufruf zum Spenden aufgehängt worden waren. Weiterhin sind die Schüler in die anderen Klassen gegangen und haben dort mit einem Vortrag zur Beteiligung an der Spendenaktion aufgerufen.

Somit konnten die beteiligten Mädchen und Jungen mit der jetzt erfolgten Übergabe eine erfolgreiche Aktion abschließen. Heike Stock dankte den Viertklässlern und auch die Spendern für ihre großzügige Unterstützung der Tiernotstation.

Von OZ