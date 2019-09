Wiek

Die Wieker Bürger gingen am Sonnabend für die Sanierung ihrer Grundschule sprichwörtlich auf die Straße. Um dafür die volle Unterstützung vom Land zu bekommen, haben sie ein Straßenfest organisiert. Zum Auftakt traten Mädchen und Jungen von der Halbinsel Wittow mit ihrem einstudierten Programm im Zirkuszelt auf. Danach wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße gefeiert.

Doch das wichtigste Signal kam an diesem Tag aus Stralsund. Landrat Stefan Kehrt ( SPD) nahm die Einladung der Gemeinde dankend an und verschaffte sich einen Überblick im Schulgebäude. „Ich bin aber leider nicht mit Koffer voller Geld angereist. Das Mindeste, was ich aber tun kann, ist, mir vor Ort ein Bild zu verschaffen“, sagte er. Er machte Fotos in den einzelnen Räumen und sprach danach ausgiebig mit Bürgermeisterin Petra Harder ( CDU) und Schulleiterin Birgit Bonau.

Räume zum Teil viel zu klein

Beim Rundgang zeigte die Schulleiterin, wo überall der Schuh drückt. Sieben Klassenräume hat die Schulleiterin für die aktuell 109 Kinder zur Verfügung. Der Platz reiche gerade so aus. Die Räume sind zum Teil viel zu klein. So wurden die beiden Computerräume zusammengelegt, um Platz für eine Klasse zu schaffen. Kleine Treppen führen von Flur zu Flur, Schwellen sind zwischen den Türen verbaut.

„Hier gibt es genug Stolperfallen“, sagen die Lehrer. Vieles, was der Schule zur Verfügung gestellt wurde, wird sorgsam gepflegt. Aus diesem Grund existieren immer noch Möbel, die aus Zeit vor dem Mauerfall stammen. „Wir gehen sorgsam mit den Möbeln und dem Schulmaterial um“, so Birgit Bonau.

Toilette auf dem Schulhof

Ein weiteres Problem: Die Toiletten befinden sich auf dem Schulhof in einem separaten Gebäude und nicht wie üblich im Schulhaus. „Die Lehrer haben die Wahl: Entweder lassen sie das Kind allein hingehen oder dementsprechend die Klasse für eine gewisse Zeit alleine im Raum. Mit einer Toilette im Gebäude wäre vieles einfacher“, sagt die Schullei­terin.

Auch die Turnhalle zerfällt allmählich, Arbeiten seinen hier unerlässlich. „Sie ist schlecht isoliert, das heißt, im Winter ist es oft viel zu kalt in der Halle“, sagt Birgit Bonau. Die Fenster sind zum Teil defekt. Auch die sanitären Einrichtungen müssen dringend saniert werden.

Neubau wird empfohlen

Statt Sanierung schlägt die Bürgermeisterin hier einen Neubau vor. Der Aufwand für ein Instandhalten wäre zu groß und die Kosten zu hoch. 2,55 Millionen Euro würde eine Sanierung des Schulgebäudes kosten, weitere 2,6 Millionen Euro würden für die Turnhalle gebraucht. Vom Architekten der Gemeinde sei ebenfalls ein Neubau empfohlen worden. Dieser würde für die Schule 2,85 Millionen Euro betragen, für die Halle zwei Millionen Euro.

„Die Menschheit schuldet dem Kind das Beste, das sie zu geben hat.“ Petra Harder zitierte einen Satz der UN-Kinderrechtskonvention. „Wir wollen keinen Luxus, sondern Bedingungen, die zum 21. Jahrhundert passen.“ Die Bürgermeisterin erhofft sich vom Treffen mit dem Landrat, dass der Kreis künftig als Berater und Unterstützer für die Belange in Wiek tätig ist und auch Lösungswege aufzeigt. Stefan Kehrt sagte Hilfe zu.

Die Gemeinde sei aber in erster Linie gefragt, wenn es darum geht, ein solches Projekt anzupacken. „Ich kann Ihnen aber versprechen: Wenn wir dieses Projekt nicht hinbekommen, dann geht es auch wirklich nicht“, sagt er.

5000 Euro gesammelt

Die Einwohner haben am Sonnabend alles dafür getan, damit Geld in die Kasse fließt. Mit finanzieller Unterstützung vor, während und nach dem Fest kamen fast 5000 Euro zusammen. Obwohl dieses Geld nur ein Tropfen auf einem heißen Stein ist, geben die Bürger nicht auf. „Wir setzen alles daran, damit unsere Kinder unter vernünftigen Bedingungen lernen können“, sagt Christin Kieck vom „ Schulverein der Grundschule Wiek“.

Das Fest, das der Verein gemeinsam mit regionalen Partnern auf die Beine gestellt hatte, kam gut an bei den Einwohnern. „Viele Leute wünschen sich eine Fortsetzung des Straßenfestes“, sagt sie.

Von Mathias Otto