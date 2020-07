Glowe

Für diese Grundsteinlegung haben sich die Glower Zeit gelassen: Am Montag dieser Woche hatten sie damit begonnen, eine Kapsel mit Zeitdokumenten in das Fundament der künftigen Mehrzweckhalle auf dem früheren Rügen-Radio-Gelände zu versenken. Wirklich verschlossen wird das dafür vorgesehene Loch aber vermutlich erst 24 Stunden später.

Neben der Ostsee-Zeitung vom Montag soll nämlich auch noch die Dienstag-Ausgabe mit in die Hülse gesteckt und so für die Nachwelt aufbewahrt werden. „Damit die Nachwelt in 300 Jahren oder wann auch immer darüber lesen kann, wie wichtig ihren Vorfahren dieser Bau einst gewesen ist“, sagte Bürgermeister Thomas Mielke mit einem Augenzwinkern.

Gesamtkosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro

Vor den Resten der einstigen Funkstation am Glower Ortseingang wird seit ein paar Wochen tüchtig gebuddelt. Für die Errichtung der geplanten Stahlkonstruktion mit eingehängten Wänden wurde mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. „Die Grundleitungen liegen jetzt soweit“, verkündete am Montag der Bauunternehmer Dirk Heinemann.

Am Fundament erkennt man die Ausmaße, die die künftige Halle einmal haben wird. Im Fundament versenkten am Montag Bürgermeister Thomas Mielke, Thomas Weber aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium, die Amtsvorsteherin Nord-Rügens, Petra Harder, sowie Vertreter des Planungsbüros und der Baufirma die sogenannte Zeitkapsel im Grundstein.

Thomas Mielke hatte sie zuvor mit Münzen, einer Kopie der Bauzeichnung, dem Gemeindevertreterbeschluss zum Bau der Halle, der erwähnten OZ-Ausgabe und natürlich einer Kopie des Fördermittelbescheids gefüllt. Sollte die Kapsel irgendwann einmal geöffnet werden, würden die Nachfahren zu wissen bekommen, wer diesen Bau finanziert hat: Schließlich hat das Wirtschaftsministerium mehr als drei Millionen Euro beigesteuert.

Die Planer gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro aus. Die 400 000 Euro nimmt die Gemeinde zum Teil aus ihrem eigenen Haushalt, zum Teil bekommt sie das Geld vom Land als sogenannte Kofinanzierung.

Tischtennis-Spieler formieren sich

Über diesen Wunsch hatten die Glower vor zwei Jahren mit dem zuständigen Minister Harry Glawe gesprochen. Der war gekommen, um die Erweiterung des Hafens zu feiern, für die sein Haus auch Geld ausgereicht hatte. Bürgermeister Thomas Mielke und seine Mitstreiter erzählten von der Idee, eine Halle zu errichten, die sowohl von den Gästen, aber nicht zuletzt auch von den Einwohnern genutzt werden kann. „Und zwar für Sporttraining wie für Kulturveranstaltungen gleichermaßen“, sagt Roland Drossel, der als Chef der Gemeindebetriebe unter anderem für den Tourismus im Ort verantwortlich ist.

Einen Sportverein gibt es in Glowe derzeit zwar nicht. Aber hier treffen sich im Sommer beispielsweise Freizeit-Volleyballer. Die könnten in der neuen Halle ebenso trainieren wie die örtlichen Tischtennis-Spieler, die eine Zeit lang nach Sagard fuhren. Jetzt formiert sich in Glowe gerade wieder eine Truppe von „Plattenfüchsen“, die die Halle für ihren Sport nutzen wollen.

Für geplante Kulturveranstaltungen soll es zwei Bühnen und 199 Gästeplätze geben. Mit der Halle, so hofft man in Glowe, könnte der Ort, die Urlaubssaison weiter verlängern - weil Veranstaltungen wetterunabhängig durchgeführt werden können. Das gilt übrigens nicht nur für Glowe. Wie Bürgermeister Thomas Mielke am Montag mehrfach unterstrich, soll die Halle nicht nur von den Bewohnern und Gästen der Gemeinde, sondern von ganz Jasmund und Wittow genutzt werden.

Lob aus Wiek

Petra Harder hört solche Worte sichtlich gern. Sie ist die Amtsvorsteherin Nord-Rügens und gleichzeitig Bürgermeisterin in Wiek. Dort hätte man sich auch einen solchen Fördergeld-Segen gewünscht. Es sei schwer, finanzielle Unterstützung für das dortige Schulgebäude zu bekommen, klagte sie. „Aber wir hoffen weiter.“ Die Investition in Glowe sei ein weiterer Beleg für die gute Zukunft der Region Nord-Rügen. Sie lobte die Glower für die Entwicklung ihres Ortes. Das zeige, was man schaffen könne, wenn alle an einem Strang zögen.

Anfang nächsten Jahres soll der Bau fertig sein. Das Areal hatten die Investoren, die das Rügen-Radio-Gelände erworben hatten, der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Kommune hatte sich das in einem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan von den Privateigentümern zusichern lassen. Vor und neben der Halle wird es Parkplätze geben. Derzeit erarbeite man ein Konzept zur Bewirtschaftung des Baus, so Thomas Mielke.

Er sieht in der Mehrzweckhalle einen weiteren Baustein zur Verbesserung der Lebensqualität für die Einwohner und des Tourismusangebots für die Gäste. „In diesem Jahr sind viele Urlauber das erste Mal hier und erzählen uns begeistert, dass sie wiederkommen wollen.“ Werde die Infrastruktur um solche Angebote erweitert, brauche der Ort keine Bange vor der Zukunft zu haben.

Tribünen und Künstlergarderoben 18,80 mal 28 Metermisst die Halle, die in zwei kleinere Bereiche geteilt und so parallel genutzt werden kann. An der Südseite wird es einen Anbau mit den Umkleiden und Duschen geben sowie mit Künstlergarderoben. Licht fällt unter anderem durch Dachfenster. Die Halle ist rund 16 Meter hoch. Im Innern gibt es zwei fest installierte Tribünen. Auf dem Dach werden Sonnenkollektoren installiert. Für Wärme sorgt eine Fußbodenheizung.

Von Maik Trettin