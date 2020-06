Günter Christiansen ist im Norden der Insel Rügen künstlerisch aktiv

Glowe

Günter Christiansen kam in einem Dorf in Niedersachsen zur Welt und ging mit 16 Jahren nach Hannover. Er machte eine Lehre als Koch, schloss ein Grafik-Design-Studium an und – nach einer Zeit der Selbstständigkeit als Grafiker – eine weitere Ausbildung zum Ergotherapeuten.

„Nach der Wende kam nochmals eine Neuorientierung, ich zog 1994 nach Stralsund, um als Lehrer bei einem Bildungsträger zu arbeiten“, erinnert sich Günter Christiansen. Im Stralsunder Rathaus hatte der gelernte Grafiker 1998 seine erste Galerie, in der er Bilder, Skulpturen, Schmuck und Porzellan anbot und machte dies zu seinem Hauptberuf.

Kunst-Kiosk in Putgarten

In Putgarten auf Rügen betrieb er zudem mit seiner ebenfalls als Künstlerin tätigen Partnerin einen Kunst-Kiosk, bevor das Paar den Ort Glowe als Wohnort wählte und dort nun lebt, arbeitet und eine Galerie unterhält. „Was ich am meisten wertschätze in meinem Leben, das sind meine Frau, die Kunst und die Freunde“, verrät der 70-Jährige.

Von Christa Driest