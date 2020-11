Gustow

Das neue Projekt der Familie Kajahn aus Gustow nimmt Gestalt an. Sie bauen auf ihrem Grundstück eine Reithalle. Hier entsteht eine Bewegungshalle in Verbindung mit der Gewinnung von erneuerbaren Energien zur autarken Stromversorgung der Anlage. Jetzt feierten sie in kleinem Rahmen Richtfest. „Wir hätten gerne den Baufortschritt mit anderen Menschen geteilt, aufgrund der Corona-Pandemie ist es aber leider nicht möglich. Wir holen die Festivitäten nach, wenn der Bau abgeschlossen ist“, sagt Claudia Kajahn.

Obwohl erst das Grundgerüst steht, ist schon jetzt erkennbar, in welcher komfortablen Umgebung künftig Pferd und Reiter unterwegs sein werden. Die Halle hat eine Länge von 40 Metern und ist 20 Meter breit. Hinzu kommt ein 4,5 Meter hoher offener Bereich von Giebel zu Giebel. Außerdem: neun Boxen für Pferde. „Die resultierende Überdachung des Reitplatzes ermöglicht, die Aktivitäten wetterunabhängig durchführen zu können“, sagt sie.

70 Prozent Strom erzeugen

Zusammen mit ihrem Mann und den Kindern betreibt sie schon seit vielen Jahren das Gutshaus als Hotel. Ein Ziel vor allem für Reitinteressierte, die hier aufgrund der schönen Landschaft auf ihre Kosten kommen. Da die Bodenverhältnisse nicht mehr akzeptabel sind, plante sie schon länger den Neubau einer Reithalle, damit der Reittourismus auch ganzjährig möglich ist.

Auf dem Dach soll eine Fotovoltaikanlage gebaut werden. „Damit kann für unseren Bereich rund 70 Prozent Strom erzeugt werden“, sagt ihr Mann Axel. Die Halle soll zudem so gebaut werden, dass Besucher des Gutshauses sie nicht wahrnehmen. „Wir verkaufen hier Ruhe in unserem Gutshaus. Daran soll sich auch nichts ändern.“

Konzept überzeugte

„Bei der Planung hatten wir Ausschau nach Fördermittelgebern gehalten und sind dann auf das Leader-Projekt gestoßen. Viele Dinge, die wir eingeplant hatten, waren genau die Voraussetzungen dafür, gefördert zu werden“, sagt sie. Unter anderem nachhaltiger Tourismus oder L(i)ebenswerte Dorfmitte. „Wir konnten mit unserem Konzept überzeugen, weil wir mit der saisonverlängernden Maßnahme die Region fördern und mit Fotovoltaik nachhaltig wirtschaften“, sagt sie.

Nachhaltiger Umweltschutz, das ist das, was ihrem Mann am Herzen lag. „Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Bewegungshalle bietet die Möglichkeit, die komplette Hotelanlage autark mit Strom zu versorgen. Damit können wir 51 000 Kilogramm CO2 jährlich einsparen und die Welt ein kleines Stück besser machen“, sagt er.

Angenehme Zusammenarbeit mit Behörden

Als sie dieses Projekt für das Leader-Programm vor zwei Jahren einreichten, hatten sie nicht damit gerechnet, dass sie in diesem Jahr schon Richtfest feiern würden. „Es gibt Bauprojekte, die ziehen sich über viele Jahre hin. Wir hatten Glück. Vor allem auch deshalb, weil sich die Gemeindevertreter einig waren. Einstimmig haben sie für unser Vorhaben gestimmt“, so Axel Kajahn. Am 4. Mai wurde die Baugenehmigung erteilt, am 13. Mai folgte der Zuwendungsbescheid.

„Es war eine angenehme Zusammenarbeit auch mit den Behörden. Wenn etwas ins Stocken geraten war, haben wir nachgehakt, so dass auch die Zuarbeit der verschiedenen Büros schnell vonstattenging. Es war eine Gesamtleistung, dass wir so schnell wie möglich mit dem Bau beginnen konnten“, sagt Sohn Maximilian.

Die Gemeinde profitiert von der Halle

Bürgermeister Peter Geißler freut sich mit den Kajahns über das neue Gebäude in der Gemeinde. „Wir leben in einer Gegend, die von sanftem Tourismus geprägt ist. Hier wird viel mit dem Rad gefahren, gewandert und auch geritten. Und wenn ein Hotel dauerhaft Bestand haben soll, muss es auch saisonverlängernde Maßnahmen anbieten“, sagt er. Auch die Gemeinde würde davon profitieren. Denn desto mehr Gäste kommen, desto höher fallen die Gewerbesteuern aus.

„Außerdem berührt die neue Bewegungshalle auch andere Bereiche im Tourismus, unter anderem am Hafen. Hier sind viele Ferienwohnungen entstanden. Viele von denen, die dort ihren Urlaub verbringen, planen selbst einen Ausritt oder eine Kutschfahrt“, so Peter Geißler.

Von Mathias Otto