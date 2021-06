Gut Frankenthal auf Rügen: Wir bauen uns einen Ort zum Leben

Samtens

„Elke, hast Du Veit gesehen?“ „Elke, was machen wir denn nun mit der Abtrennung oben?“ „Elke, kannst Du mal kommen?“ Elke Neugebauer ist Ansprechpartnerin für so ziemlich alles auf dem Lebensgut Frankenthal bei Samtens. Erst recht in dieser Kultur- und Bauwoche, bei der zahlreiche Projekte mithilfe von Gästen und Vereinsmitgliedern in die Tat umgesetzt werden. Die 58-Jährige hat die Ruhe weg und lächelt. „Der Kuchen müsste jetzt in den Ofen“, sagt sie.

Was macht ein gutes Leben aus

Elke Neugebauer stammt aus Götemitz und konnte das Gutshaus gemeinsam mit ihrem Partner Harald Jeske 2014 von der Gemeinde Samtens kaufen. „Wir haben schon immer mit Freunden und Bekannten viel darüber gesprochen, wie wir uns ein gutes Leben unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten vorstellen und viele Gleichgesinnte gefunden“, erzählt sie. „Mittlerweile hat der Verein 90 Mitglieder.“

Verein will „Ort für alle“ sein

Seitdem ist auf dem weitläufigen Gelände Schritt für Schritt ein Treffpunkt für alle Menschen entstanden, die sich mit ökologischen Grundprinzipien, Gemeinschaft, kulturellem Angebot und eben diesem „guten Leben“ beschäftigen, inklusive großem Gemeinschaftsgarten. „Es gibt viele Möglichkeiten hier im Verein mitzumachen“, sagt sie. „Man kann das Angebot aber auch ohne Mitgliedschaft nutzen, den Veranstaltungsbereich oder das Café nutzen, sich hier treffen. Wir wollen ein Ort für alle sein.“

Im Dachgeschoss wird ein Raumteiler und die Dämmung aufgebaut, damit es später nicht zieht Quelle: Anne Ziebarth

Selbst bauen spart Kosten

Das Gutshaus selbst ist erstmal noch nicht in Nutzung, hier gehen die Arbeiten Schritt für Schritt voran, bisher ist erst die Küche für Neugebauers Schulcatering und das Vereinsbüro hier eingezogen. „Wir bauen immer so viel, wie wir uns leisten können“, sagt die 58-Jährige. „Vieles machen wir selbst, das Biberschwanzdach des Gutshauses zum Beispiel haben wir selbst gedeckt.“ Kern des Lebensgutes ist aber das Gemeinschaftshaus. Dort wo sich früher ein riesiger Kälberstall befand, gibt es jetzt einen Veranstaltungssaal – inklusive Flügel vom Musikhaus – eine Bibliothek und einen täglich geöffneten Schenk-Tausch-Bereich. Derzeit wird in der Bibliothek die Dämmung ausgebaut. „Viele Bauteile haben wir geschenkt bekommen“, erzählt Neugebauer. „Anderes stammt aus Abrisshäusern.“

Lebensgut Frankenthal Das Lebensgut Frankenthal befindet sich im Ort Frankenthal (linke Abzweigung nach Ortseingang, Lindenallee führt zur Anlage) bei Samtens. Auf dem Gelände des Vereins befinden sich unter anderem Gemeinschaftsbereiche zur freien Nutzung, eine Veranstaltungshalle, Gartenanlagen und ein Tausch-Schenk-Haus. Ziel des Vereins ist nach Satzung ein achtungsvoller Umgang mit Mensch und Natur und eine regionale und ökologische Herangehensweise an die Erzeugung und Verarbeitung von regionalen Produkten. Die Kultur- und Bauwoche läuft noch bis zum 1. Juli (Abschlussparty mit DJ Ben), weitere Infos unter www.lebensgut-frankenthal.de

Geduld: Langsames Wachstum hat Vorteile

Ob sie angesichts der großen Aufgabe nicht mal den Mut verloren hat, will ich wissen. „Beim Gemeinschaftshaus war ich manchmal nahe dran“, lacht sie. „Früher habe ich gesagt, das und das wird in zwei Jahren fertig. Heute sage ich so etwas gar nicht mehr. Es ist gut, wenn ein Projekt langsam wächst. Dann können Ideen einfließen.“ Außerdem ist die Gemeinschaft die tragende Säule. Joost Witstruck aus Stralsund ist zum Beispiel durch seine Freundin Frieda auf das Lebengut aufmerksam geworden und packt jetzt regelmäßig mit an.

Joost Witstruck (19) aus Stralsund und Tilman Fröhlich (40) aus Rostock nehmen sich den Fußboden des ehemaligen Kälberstalles vor. Quelle: Anne Ziebarth

Auch Tilman Fröhlich kniet sich buchstäblich rein. Gemeinsam mit Joost kümmert er sich an diesem Wochenende um den Steinfußboden im Eingangsbereich. Seine Frau Sarah und er sind beide im Vereinsvorstand und planen den Umzug aus Rostock den Umzug ins Nachbardorf, wo die Familie von Sarah verwurzelt ist. „Alle geben das, was sie können, gemeinsam entsteht etwas aus eigener Kraft“, sagt der 40-Jährige. „Das ist ein schönes Gefühl.“

Stefanie Dobelstein aus Bergen widmet sich dem "Garten der Farben" Quelle: Anne Ziebarth

Bau- und Kulturwoche läuft noch bis zum 2. Juli

Die Baukulturwoche läuft noch bis zum 2. Juli, es soll unter anderem noch ein Lehmbackofen gebaut werden. Interessenten und Helfer sind herzlich eingeladen, auch neugierige Gäste sind gern gesehen. Die Gärten des Lebensgutes sind übrigens auch außerhalb des „Wochenendes der offenen Gartentür“ einen Blick wert. Die von der Organisation „Natur im Garten“ ausgezeichneten Gärten bieten neben Kräutern und Gemüse auch ein leuchtender „Garten der Farben“ und einen großen Staudenbereich.

Auch Jette (10) hilft in der Baustellenwoche mit. Im Garten der Farben wachsen unter anderem Rosen, Margeriten, Rittersporn und Königskerze. Quelle: Anne Ziebarth

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Anne Ziebarth