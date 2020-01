Gut gerüstet für luftige Einsätze: Ein Retter aus Güttin berichtet

Güttin

Ein ruhiger Dienst der Helikopter-Besatzung ist ein gutes Zeichen. Bedeutet es doch, dass der Tag ohne schwerwiegende Unfälle und Verletzte vorübergegangen ist. Auf dem Flugplatz Güttin auf der Insel Rügen ist der EC155 der Northern HeliCopter aus Emden für Einsätze in die Offshore-Windparks in der Ostsee stationiert. Aber auch für alle anderen Notfälle, die einen Hubschraubertransport notwendig machen, ist die Crew erreichbar.

Die Wintersaison verläuft da regulär etwas ruhiger, wenn die Region weniger besucht ist. „Da in den Windparks zur Zeit keine Arbeiten stattfinden, fallen dort auch keine Einsätze an“, sagt Einsatzleiter Roland Koch. „In diesem Jahr mussten wir bisher erst drei Mal ausrücken“, so der Pilot. Dann sind es zivile medizinische Notfälle, welche die Crew ausrücken lassen.

„Gutes Gefühl, wenn man helfen konnte“

Um möglichst schnell Hilfe zu ermöglichen, wurde ein Verkehrsunfallopfer mit dem Rettungswagen zum Flugplatz gebracht, sodass die Mannschaft den Schwerverletzten umgehend ins Greifswalder Klinikum fliegen konnte. Auch die Verlegung eines Herzpatienten von Barth nach Karlsburg, oder den Transport einer Schwangeren mit vorzeitigem Blasensprung von der Insel Hiddensee in die Greifswalder Klinik übernehmen die Männer gerne. „Es ist auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl, wenn man helfen konnte“, meint auch Pilot Jan Brandner.

Im Hangar des Flugplatzes Güttin steht der EC155 der Northern HeliCopter zum Einsatz in den Offshore-Windparks bereit. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Besetzt ist die Maschine stets mit zwei Piloten, einem Notarzt, einem Notfallsanitäter und einem Spezialisten für die Bedienung der Seilwinde, mit dieser ist der Helikopter im Unterschied zu den meisten anderen Rettungshubschraubern ausgestattet. Die Crew-Mitglieder arbeiten jeweils in einem Zyklus von zwei bis zehn Tagen.

Gesprochen wird dann oftmals Englisch – nicht nur im Helikopter. Das liegt nicht nur daran, dass dies im Flugverkehr üblich ist. „Wir haben auch viele Holländer, einen Isländer, Engländer und Österreicher unter unseren Kollegen“, erklärt Roland Koch. Kein Besatzungsmitglied ist auf Rügen zu Hause. Die fünfköpfige Mannschaft wohnt während des Dienstes in einer gemeinsamen Wohnung in Dreschvitz.

Auf dem Flugplatz Güttin steht der EC155 der Northern HeliCopter zum Einsatz in den Offshore-Windparks bereit. Aber auch zu allen anderen Notfällen wird er gerufen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Hohe Standards für brenzlige Einsätze

In nur 15 Minuten nach dem Notruf hat die Crew den Helikopter in die Luft gebracht. Das bewerkstelligen die Männer trotz der derzeitigen Baustelle zwischen ihrer Wohnung und dem Flugplatz. „Wir haben jetzt zwei Autos im Einsatz. Eins bleibt dann vor der Baustelle stehen und wir passieren die Baustelle zu Fuß, um dahinter ins nächste Auto zu steigen“, so Koch. Schließlich ist Zeit im Ernstfall kostbar.

Waren es im ersten Einsatzjahr der Northern HeliCopter 2018 nur 40 Einsätze, wurde die Crew im letzten Jahr schon 77 Mal angefordert. Arbeitsunfälle in den Offshore-Windgebieten machen jedoch nur einen Bruchteil aus.

Die Besatzungsmitglieder des Northern HeliCopter 2, wie hier Notarzt Jan Dieken, sind in 2- bis 10-Tages-Schichten rund um die Uhr abrufbar. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die ruhigen Zeiten bieten sich für Übungen an, die das Unternehmen gerne auch mit anderen Institutionen, wie der DLRG, absolviert. Generell besteht ein hoher Anspruch an die Ausbildung der Crew-Mitglieder. „Es ist ein sehr gutes Ausbildungskonzept und die exzellente Ausstattung, die das Arbeiten hier so attraktiv macht“, sagt auch der Notarzt Jan Dieken.

Vier bis sechs Tage im Monat ist er für Northern HeliCopter auf Rügen stationiert. Der 41-Jährige aus Aurich ist ursprünglich Anästhesist in einem Krankenhaus. Dass Notärzte und Notfallsanitäter hauptamtlich in anderen Unternehmen tätig sind, ist beabsichtigt, damit sie in der täglichen medizinischen Routine sind. „Der Hauptunterschied zur Arbeit in der Klinik ist, dass wir hier unter schwereren Bedingungen arbeiten, mit nur zwei Fachkräften und technisch aufwendiger. Es ist also weit herausfordernder“, so Jan Dieken.

