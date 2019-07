Wiek

Die Promenade Juliusruh, das Fischerdörfchen Vitt, die Pfarrkirche Altenkirchen oder die Leuchttürme Kap Arkona – es gibt viele sehenswerte Ausflugsziele auf der Halbinsel Wittow. Doch woran es bisher gemangelt haben soll, waren öffentliche Bänke. Diesen Mangel hat der Tourismusverein Nord-Rügen jetzt an vielen Stellen abgestellt. Holzbänke wurden angefertigt und aufgestellt.

Bürger sind Paten

„Aber es sind nicht nur Bänke, die zum Sitzen einladen. Hier gibt es Informationen über Persönlichkeiten, die in den verschiedenen Orten gewirkt und gelebt haben“, sagt Detlef Schulz, Vorsitzender des Tourismusvereins. Die Bänke gehören zum Projekt „Kult(o)ur“ des Vereins und werden gefördert aus dem Leader-Programm der EU und durch Sponsoren, Spenden und Eigenmitteln finanziert. Die Wartung und Pflege der Bänke übernehmen einzelne Bürger als Patenschaft.

Mit der „Kult(o)ur“ sollen die einzelnen Orte im Insel-Norden noch enger miteinander verbunden werden. „Wir möchten, dass sich die Besucher aufs Rad setzen und diese einzigartige Natur genießen. An den Bänken können sie Rast machen und erfahren, welche Persönlichkeit in dem jeweiligen Gebiet gewirkt hat“, sagt Detlef Schulz.

Bildhauer fertigte diese Objekte an

Ein Großteil der elf Bänke steht bereits an seinem dafür vorgesehenen Platz, die zuvor durch die Hände von Raik Vicent bearbeitet wurden. Der Holzbildhauer betreibt auf dem Dänholm eine Kunsthalle mit Freiluft-Atelier. Mit Blick fürs Detail fertigte er diese Objekte an. So besteht beispielsweise die Sitzfläche der Käning-Bank in Wiek aus einem aufgeschlagenen Buch. In Juliusruh sitzen Gäste neben einer geschnitzten Figur des Bildhauers und Keramikers Wilhelm Löber.

Los ging es im vergangenen Jahr mit der Fallada-Bank an der Küste zwischen Varnkevitz und Kap Arkona. Hans Fallada war bekannt für die Geschichten „Lüttenweihnachten“ oder „Nuschelpeter“ aber auch durch Romane wie „Wir hatten mal ein Kind“. Inspirationen dazu holte er sich während seiner Aufenthalte in der Ortschaft Gudderitz bei Altenkirchen.

Persönlichkeiten der Halbinsel

„Interessant ist auch die Persönlichkeit Otto Warburg. Der Biomechaniker hielt sich für Forschungsarbeiten oft in Dranske auf. Durch ihn ist die Krebsforschung vorangekommen“, sagt Detlef Schulz. 1931 erhielt er für „die Entdeckung der Natur und der Funktion des Atmungsferments“ den Nobelpreis. Am Kap Arkona steht – auch hier durch Raik Vicent reichlich verziert mit Wellen und einem stilisierten Leuchtturm – die Leuchtturmwärter-Schilling-Bank. Drei Generationen der Familie Schilling hätten das Leben am Kap wie niemand anders geprägt. Sie warteten den Leuchtturm, erstellten Hochwasserstatistiken und betrieben zusätzlich eine Wirtschaft mit Übernachtungsgästen.

Auch Helene Weigel, Ehefrau des Schriftstellers Berthold Brecht, der berühmte Wittower Pastor Ludwig Gotthard Kosegarten, den Schiffern von Breege, der Maler Horst Krause und weitere Persönlichkeiten aus dem Insel-Norden werden hier vorgestellt. „Wir haben kleine Tafeln anbringen lassen. Darauf stehen dann die wichtigsten Daten dieser Menschen“, sagt Detlef Schulz.

Verwilderte Fläche wurde umgestaltet

Besonders freut sich Jutta Dittmann aus Wiek, wenn sie heute ihr Haus verlässt. Das war nicht immer so. „Lange Zeit war der Bereich auf der gegenüberliegenden Seite eine verwilderte Fläche“, sagt sie. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein sowie Tourismusverein haben sie und ihr Mann Heiko die Fläche innerhalb kürzester Zeit wieder flott gemacht. „Die Fläche gehört der Kirchengemeinde, die sie uns freundlicherweise pachtfrei zur Verfügung gestellt hat“, so Detlef Schulz. Familie Dittmann besorgte sich ein ausrangiertes Boot und restaurierte es. Zwei Poller gab es vom Hafenmeister, Fahrradständer und Mülleimer von der Gemeinde, die Randsteine kamen aus Dranske, die Blumen von Wieker Bürgern. „So haben wir schnell und unkompliziert die Fläche in ein ansehnliches Bild verwandelt“, sagt Jutta Dittmann.

Auf diesem Platz wurde kürzlich auch eine Bank aufgestellt. Sie erinnert an den Wieker Kapitän Carl Schumacher, der nicht nur in den Häfen vieler Länder war, sondern sich auch um die sozialen Belange der Wittower Seemannsfamilien gekümmert haben soll.

Mathias Otto