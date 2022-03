Bergen

Ich bin ja immer etwas skeptisch, wenn man Natur „erlebbar“ machen will. Meistens heißt das: Bäume ab, Wege hin. Bänke, Picknickplätze, Schautafeln. Nur Natur ist dann meist nicht mehr viel da. Am Nonnensee ist das aber gut gelungen, finde ich. Der Extraweg zum Parkplatz ist schön bergig und bietet dementsprechend schöne Ausblicke. Für Echs und Fuchs gibt es Versteckmöglichkeiten, Nistkästen und Nachpflanzungen. Alles schick. Aber ausgerechnet im schönsten Kiefernhain liegt ein altes rostiges Fass mit ungewissem Inhalt, irgendetwas schwappt darin hin und her.

Seit längerem liegt dieser traurige Müll dort schon. Sieht oder meldet das keiner? Ich weiß es nicht. Auch Autoreifen sind dort zu finden. Anstatt die Teile mit viel Aufwand dort hinzuschleppen wäre es doch vermutlich deutlich praktischer gewesen, die Dinger zum Wertstoffhof zu bringen. Die Entsorgung von Autoreifen ist dort zwar gebührenpflichtig, im Vergleich zu den 75 bis 200 Euro, die der Bußgeldkatalog vorsieht, sollte man darüber nachdenken.

Von Anne Ziehbarth