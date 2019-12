Rückkehr nach Rügen: Wie Bogislav von Platen zum Gutsherrn von Reischvitz wurde

Reischvitz

Als die Wende kam, stand ihm die Welt offen. Er ging nach Vorpommern: Bogislav von Platen, Schlossherr auf Gut Reischvitz bei Bergen auf Rügen. Zur Schule gegangen ist der heute 79-Jährige in Wiek auf Föhr. Seine Bankkaufmannslehre absolvierte er bei der Hamburger Bank M. M. Warburg. Dann ging von Platen für drei Jahre nach Hongkong. Anschließend leitete er für die Dresdner Bank in Frankfurt am Main die Auslandsabteilung.

Was dann kommt, kann man sich ja mit etwas Karrierebewusstsein fast selbst aussuchen: Zürich, Brüssel, London, New York? Bogislav von Platen wählte Stralsund. Über den kurzen Umweg Dresden, wo er seine erste Ostfiliale aufbaute, zog es ihn an den Sund. Er kam seiner emotionalen Heimat näher.

Seit Jahrhunderten spielt die Familie von Platen auf Rügen eine große Rolle. Seit dem 18. Jahrhundert gehörte ihr bis zur Enteignung 1945 das Gutshaus Reischivtz nahe Bergen. Nach der Wende hat Bogilsav von Platen das Anwesen zurückgekauft und saniert.

Im Jahr 1989 hatte er das Gut Reischvitz in der Kommune Parchtitz, das bis 1945 seiner Familie gehörte, zum ersten Mal als Erwachsener erblicken können. Der schwedische Zweig seiner Adelsfamilie hatte bei der DDR einen Antrag gestellt, Rügen besuchen zu dürfen. Im Schwedentross zog Bogislav von Platen damals zum ersten Mal nach Kriegsende vor die Tore Bergens und stand am 17. Juni 1989 vor dem Gutshaus – er kannte es nur aus seiner frühesten Kindheit. Seine Frau Margarethe sagte beim Anblick des Herrenhauses: „Wär’ schön gewesen. Hat nicht sollen sein.“

Erste urkundliche Erwähnung von Reischvitz im Jahr 1318

Wäre es nach der familiären Erbfolge gegangen, wäre Bogislav von Platen als Erbe des Guthauses irgendwann an der Reihe gewesen. So aber wurden die von Platens 1945 enteignet. Ihre Geschichte auf Rügen geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Gut 1318. Ab dem 15. Jahrhundert war die Familie von Barnekow dort Eigentümer. Gemeinsam mit den Barnekows und den von Lanckens ist die Familie von Platen eine der alteingesessensten der Insel. 1783 kaufte Wilhelm von Platen das Gutshaus. 1945 wurde die Familie enteignet.

Gutshaus Reischvitz Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Reischvitz auf Rügen datiert auf das Jahr 1318. Ab dem 15. Jahrhundert gehört das Gut in Reischvitz der Familie von Barnekow. 1783 verkaufen die von Barnekows das Gut Reischvitz an die Familie von Platen. Das heutige Guthaus wurde im Jahr 1820 im Stile des Historismus erbaut. 1904 wurde das Inspektorenhaus seitlich des Herrenhauses errichtet. 1945 wurde die Familie im Zuge der Bodenreform enteignet. 1959 ging das Gut ins Eigentum der LPG über. 1965 übernahm die Gemeinde Parchtitz die Trägerschaft. 1992 kaufte die Familie von Bogislav von Platen, damaliger Filialleiter der Dresdner Bank in Stralsund, das Anwesen zurück. Seit 1998 kann das Gut weitgehend als saniert bezeichnet werden. Herrenhaus, Inspektorenhaus und Witwenhaus am See bieten Wohnraum für mehrere Familien. Das Herrenhaus bewohnt die Familie von Platen. Die alte Wagenremise hat der Sohn Joachim-Christoph von Platen aus Wulfsen in Niedersachsen gekauft und baut es zum Ferienwohnsitz aus. Das Gut liegtin einem baumbewachsenen Park mit großem Teich im Herzen der Insel Rügen zwei Kilometer von der Inselhauptstadt Bergen und zwölf Kilometer vom nächsten Ostseestrand entfernt.

Bogislav von Platen erinnert sich an die Erzählungen aus der Familie: „Mein Großvater wurde aufgefordert, das Objekt innerhalb von 24 Stunden zu verlassen.“ Wäre er geblieben, wäre er erschossen worden. So ging der Großvater als gebrochener Mann nach Bergen und starb dort 1946.

Die Mutter von Bogislav von Platen flüchtete nach Garvensdorf in Mecklenburg. „Dort wurden wir vom Russen überrollt und es ging noch mal zurück nach Rügen.“ Die Mutter konnte dann mit Hilfe eines gefälschten Briefes die sowjetische Besatzungszone Richtung Schleswig-Holstein verlassen. Bogislav von Platen wuchs beschaulich in Schwarzenbek und später in Hamburg auf, wo er neben dem Internatsabstecher nach Föhr auch seine schulische Laufbahn durchlebte und seine Berufslaufbahn begann.

Rügen blieb immer Teil der Familien-DNA

Der Faden nach Reischvitz riss aber nie ab. Die Sehnsucht nach Rügen blieb Teil der Familien-DNA. Das liege auch daran, dass der schwedische Zweig der Famile stets an diesen Wurzeln festhielt. Der Gutsherr zeigt gern eine Postkarte aus dem Jahr 1911 seines Ahnen Hubert von Platen, auf der handschriftlich zu lesen steht: „... an die hochverehrte Cousine in Schweden.“

Nach Kriegsende seien es die schwedischen Verwandten gewesen, die die Platen-Fahne hochgehalten hätten. Bogislav von Platen erinnert sich: „Was den anderen die Care-Pakete aus den USA gewesen sind, waren uns die Schweden-Pakete.“ Den deutsch-schwedischen Familienverbund gebe es immer noch und man lädt sich gegenseitig immer wieder gern ein.

Im März 1992 das Gutshaus zurückgekauft

Diesem dicken Bande sei es auch zu verdanken, dass der Bankkaufmann das Kütertor der großen weiten Welt vorzog. Im November 1990 wurde er mit dem Aufbau einer Filiale in Stralsund beauftragt. „Wir saßen anfangs in einem doppelstockigen Bürocontainer am Kütertor. Ich habe mich peu à peu der alten Heimat genähert.“ Und als eine Wohnung in Reischvitz frei wurde, hat er sich eingemietet. Im März 1992 konnten von Platens das Gutshaus kaufen.

Sie hatten ihren Hauptwohnsitz noch in Frankfurt, verlegten den aber im Juni 1992 nach Rügen. Damals seien im Gutshaus zehn Mietparteien untergebracht gewesen, die bei der LPG gearbeitet hatten. Eine ältere Dame sei noch 1992 aus dem Parterre des Herrenhauses nach Bergen gezogen, so dass die Platens dort zwei von zehn Wohnungen inne hatten. Die Mieter in anderen Wohnungen fragten den neuen, alten Schlossherrn, ob sie für den Winter noch Kohlen kaufen sollten. Sie hofften auf rasche Renovierung samt Zentralheizung. Das wurde erstmal nichts. Die Kohlen mussten gekauft werden.

Die Familie restaurierte vor Ort Stück für Stück. Die kleinteiligen Räume mit Zwischenwänden aus dem sozialistischen Wohnungsbau sind verschwunden. Familie von Platen, die im Hochparterre des Inspektorenhauses gelebt hatte, bewohnt das Herrenhaus nun wieder. Das Inspektorenhaus wurde 1996 restauriert. Auch das ehemalige Witwenhaus am See unten ist neu.

„ Föhr – eine Insel! Hongkong – eine Insel. Nun Rügen – eine Insel.“

Die Wagenremise haben die damaligen Mieter erst gekauft und dann an den Sohn Christoph von Platen (49), der wie seine Geschwister Carl Henrik (47) und Ursula (44) in Niedersachsen lebt, verkauft. Das gesamte Anwesen trägt sich über die Vermietung der Wohnungen sowie zweier Ferienwohnungen.

Warum es ihn nach Rügen zog? „Ich kann es nicht sagen. Innerer Antrieb. Das hat was mit den Wurzeln zu tun und damit, dass die schwedischen Verwandten damals so zu uns gehalten haben.“ Außerdem: „Ich war auf Föhr – eine Insel. Ich war in Hongkong – eine Insel. Und jetzt bin ich zurück auf der Insel Rügen.“ Sein Vater sei im April 1945 noch bei einem Fliegerangriff bei Donauwörth gefallen.

Mutter ist 2015 im Alter von 102 Jahren gestorben

Seine Mutter sei 2015 im Alter von 102 Jahren gestorben. „Die hat das sehr gefreut, dass ich hierher gegangen bin.“ Auch seine Frau Margarethe fühlt sich wohl im Familiensitz der alten Platen-Piraten. Als sie ihren Mann kennengelernt hatte, hat sie damit noch geworben. Erstmals getroffen hatten sie sich 1965 bei einer Party. Dann haben sie sich im Atlantik Hotel beim Rosenball wiedergesehen.

Einladung zum Tanztee : Der junge Mann stammt aus einer Familie von Strandräubern

Sie wollte ihn nach Hause zum Tanztee einladen und musste, das war so üblich, den Eltern triftige Gründe dafür nennen. „Beim Verhör bei meinen Eltern habe ich gesagt, dass er von Rügen aus einer alten Familie von Strandräubern – also Piraten – stammt. Ich hätte auch sagen können, dass das alles Landwirte waren. Aber mein Vater war total begeistert von der Seefahrt und so sagte er Ja.“

Clever! Es hat gehalten. 1969 wurde geheiratet. Jetzt blicken sie auf drei Kinder und acht Enkel. Margarethe von Platen ist als gelernte Kinderkrankenschwester im Bergener Hospizverein engagiert und singt im Stralsunder Bachchor. Bogislav von Platen betätigt sich im Gemeinderat der Kommune Parchtitz für die CDU und im Vorstand des Kreisdiakonischen Werks.

Mit mobilem Zahnarztstuhl über die Außeninseln Hongkongs gereist

Das soziale Engagement, sagt er, gehe auch auf die familiären Wurzeln zurück. In Hongkong sei er mit dem dortigen Ableger des Diakonischen Werks, der Hong Kong St. John Ambulance, und einem mobilen Zahnarztstuhl über die Inseln gereist und habe den Menschen in abgelegenen Regionen zahnmedizinische Hilfe zukommen lassen.

Auch in Vorpommern wollte er sich engagieren und hat 2015 angeboten, Flüchtlinge unterzubringen. Das wurde abgelehnt, weil man den Sozialarbeitern nicht zumuten wollte, aufs Land zu fahren. „So ein Quatsch“, ruft von Platen. „Wozu brauchen wir hier Sozialarbeiter? Hier gibts eine Krankenschwester, eine pensionierte Lehrerin, einen Kinderarzt, einen Musiklehrer und eine Mitarbeiterin des Job-Centers. Gemeinsam hätten wir das schon geschafft.“

Von Michael Meyer