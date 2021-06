Gymnasiastin fühlt sich in Rügens Norden pudelwohl

Dranske

Leni-Sophie Schudde ist 14 Jahre alt, wohnt in Dranske und besucht die achte Klasse des Bergener Gymnasiums. „Auf Rügen ganz oben“ fühlt sie sich pudelwohl, weil sie Tiere mag und es viel Natur drum herum gibt. So oft es geht besucht sie den Reitstall im nahe gelegenen Kuhle und schwingt sich für eine Runde auf den Rücken eines Pferdes. „Dort gefällt es mir sehr, weil es auch die Pferde besonders gut haben“, sagt sie. Die Huftiere dürfen nämlich jederzeit in geselliger Runde auf der Koppel grasen.

Weil Leni-Sophie sportlich ist und der Inselnorden viele Möglichkeiten bietet, nimmt sie ab und an auch das Wasser des Bodden unter den Kiel. Dann setzt sie sich an die Pinne einer 420er Jolle des Wittower Segelvereins, dem nördlichsten in MV. Die meiste Zeit aber verbringt sie mit den zwei Hunden der Familie, einem Deutschen Schäferhund und ihrem Beagle, den sie selber versorgt. „Die führe ich regelmäßig in der Umgebung aus und nehme sie manchmal auch mit, wenn ich mit Freunden zum Schwimmen an den Strand gehe.“

Von Uwe Driest