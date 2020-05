Sassnitz

So richtig genießen konnte Ronald Damp den herrlichen Ausblick aus seinem Büro im Alten Kühlhaus in Sassnitz in den vergangenen Wochen nicht. Von seinem Schreibtisch aus kann der Hafenkapitän über die Prorer Wiek sehen, über Alt Sassnitz, den Hafen Mukran und den Stadthafen. Der Blick reicht bis zum Horizont, wo Meer und Himmel aufeinandertreffen und üblicherweise im Frühjahr die ersten Segel der Sporbootskipper erscheinen.

Doch in diesem Jahr war alles anders. Bis auf die Fähren und Frachtschiffe gab es nicht viel zu sehen. In der Corona-Krise kam der Sportboot-Tourismus völlig zum Erliegen. Erst jetzt, kurz vor den Pfingstfeiertagen, kommt er so langsam wieder in Gang.

Während der Krise nur im Notfall festmachen

„Normalerweise beginnt die Saison hier viel früher“, sagt Damp. Spätestens zu Ostern laufen die ersten Segler mit ihren Booten in den Stadthafen ein. Doch diesmal blieben die Stege verweist und das Telefon still. „Wir hatten wochenlang keine Anfragen von Sportbootbesitzern, die den Hafen anlaufen wollten“, sagt der Hafenkapitän zerknirscht. „Die Liegeplätze blieben leer. Wir durften nur Notfälle aufnehmen.“

Seit der vergangenen Woche ist alles anders. Das Land erlaubte den Häfen wieder, Segler aus MV aufzunehmen. „Wir haben aus dem Radio davon erfahren“, sagt Ronald Damp und kräuselt verärgert die Stirn. Aber: Seitdem geht es bergauf. Ständig klingelt das Telefon. Fast alle Anrufer wollen Bootsliegeplätze für ihren Sassnitz-Besuch reservieren. Die Freizeitkapitäne haben nur darauf gewartet, wieder aufs Wasser zu können.

Ansturm zu Pfingsten erwartet

Die Jasmunder Sportboothäfen sind kurz vor dem Herrentag in die Saison gestartet und rechnen mit dem ersten großen Ansturm am jetzt bevorstehenden Pfingstwochenende. Allerdings werden nur schwarz-rot-goldene Flaggen an den Booten wehen. „Ausländische Gäste müssen wir derzeit laut der Richtlinie des Landes noch abweisen“, erklärt Ronald Damp schulterzuckend. Verstehen kann das der Hafenkapitän nicht: „Mit den Fähren dürfen sie einreisen, mit den eigenen Booten aber nicht.“

Hoffnung auf Inlandstouristen

Dass sich viele Staaten im Ostseeraum nach wie vor abschotten und die Ein- und Ausreiseregelungen streng sind, könnte für die Rügener Häfen aber auch ein Vorteil sein, hofft Gerd Hasselberg. Er ist Hafenmeister in Glowe. Auch dort waren die meisten der 160 Liegeplätze in den zurückliegenden Wochen leer geblieben.

Jetzt bringen immer mehr Skipper ihre Boote zu Wasser. Wegen der Einreiseverbote in den Nachbarstaaten werden sich die Törns vorerst zwangsläufig auf die heimischen Gewässer beschränken. Die Insel-Häfen könnten davon profitieren und häufiger als üblich angelaufen werden, weil vorerst kein deutscher Skipper nach Bornholm, Polen oder Südschweden segelt. Ob das die Ausfälle der Häfen durch die Corona-Krise wieder ausgleichen kann, hält aber auch Hasselberg für mehr als fraglich.

Ein Minus von 75 Prozent

Denn Hochbetrieb herrscht in Häfen wie Glowe oder Lohme in der Regel gleich zu Beginn der Saison. „Das Frühjahr ist für uns eigentlich die wichtigste Zeit“, sagt Hasselberg. Dann drängen sich die Boote der Angeltouristen und der Charterfirmen dicht an dicht an den Stegen. Dank des Wetters hätte es auch ein guter Saisonstart werden können. Durch die Corona-Schutzmaßnahmen fiel der völlig ins Wasser.

Ein paar Einheimische seien da gewesen, aber mehr auch nicht. Neben den Anglern blieben auch die künftigen Freizeitkapitäne weg, die ihre Sportbootausbildung bei den Firmen und in den Häfen vor Ort absolvieren. Dem Glower Hafen dürften dadurch rund drei Viertel der sonst üblichen Einnahmen entgangen sein.

Hafenfest in Lohme abgesagt

Viel mehr als Wasser war auch im Hafen von Lohme nicht zu sehen. „Weit und breit kein Mast“, beschreibt Torsten Rollin, Chef der Touristik Lohme GmbH, die Situation der zurückliegenden Wochen. Auch dort war die Saison sonst deutlich zeitiger gestartet. „Wir hätten Anfang April schon so richtig Betrieb gehabt.“ In diesem Jahr ging es rund um den Herrentag in der vergangenen Woche los. Dabei sei das Wetter ausgerechnet in diesem Jahr bombastisch gewesen. „Aber was hilft’s“, sagt Rollin seufzend.

Das Geschäft mit den Anglern sei ausgefallen, jetzt hoffe man auf einen guten Sommer – „und dass uns nach all den Lockerungen kein Rückschlag bevorsteht“. Das Hafenfest, das die Lohmer traditionell im Sommer feiern, ist schon aus dem Veranstaltungskalender gestrichen worden.

Weiter Unsicherheit unter Wassersportlern

Angst vor einer „zweiten Welle“ haben offenbar auch viele Bootsbesitzer. Und zwar gerade jene, die nicht an der Küste wohnen. „Die zögern, ihre Boote zu Wasser zu lassen, weil sie erneute Restriktionen bei einer Verschlimmerung der Lage befürchten“, weiß Gerd Hasselberg aus Glowe. Unter Umständen könnten sich die Besitzer dann nicht mehr um ihr am Steg vertäutes Eigentum kümmern, weil sie nicht nach MV einreisen oder die Insel besuchen dürfen. „Es gibt derzeit einfach noch zu viele Fragezeichen“, sagt Hasselberg. Und das sorge weiterhin für Unsicherheit unter den Wassersportlern.

Von Maik Trettin