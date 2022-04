Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen: Sechs Kandidaten stehen zur Wahl. Solche Vielfalt hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Doch Ideen und Vorschläge der bisher in der OZ vorgestellten Bewerber werden auf einer Facebook-Seite ins Lächerliche gezogen. Dieses Verhalten ist geschmacklos, sagt OZ-Redakteur Mathias Otto.

