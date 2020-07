Händel und Caccini erklingen in mittelalterlichen Kirche in Kasnevitz auf Rügen

Kasnevitz

Am heutigen Freitag, 10. Juli, können musikbegeisterte Zuhörer um 19.30 Uhr die Klangkombination von Sopranstimme und Orgel in der mittelalterlichen Kasnevitzer Kirche auf Rügen erleben. Die bekannte Sopranistin Aneta Ručková, die bereits in vielen ausländischen Musikfestivals aufgetreten ist (unter anderem in Österreich, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Slowakei) wird von Händel die berühmte Arie „Ombra mai fu“ aus Xerxes sowie das legendäre Ave Maria von Caccini singen. Darüber hinaus erklingen Lieder von Antonín Dvořák sowie Mozarts Motette „Exsultate, Jubilate“.

Der preisgekrönte Organist Josef Kratochvíl, der Solokonzerte in vielen Ländern Europas sowie den USA und Russland gegeben hat, wird die Sängerin begleiten und darüber hinaus Werke von Brahms, Reger, Mendelssohn und Mozart spielen.

Preisträgerin

Aneta Ručková studierte Gesang an der Janáček Akademie für Musik und darstellende Kunst in Brünn. Während ihres Studiums absolvierte sie ein Auslandspraktikum an der Karol Szymanowski Musikakademie in Katowice. Sie gewann den 1. Preis im Liedwettbewerb von Bohuslava Martinů in Prag sowie den zweiten Preis und den Preis der Jury für den einzigartigen Vortrag des Liederzyklus „Liebe und Trauer“ von A. Tučapský beim internationalen Wettbewerb Stonavská Barborka in der Tschechischen Republik.

2016 trat sie unter anderem in der Uraufführung von „The Earth – Sinfonie für zwei Soprane und Orchester“ von Josefa Javora mit der Mährischen Philharmonie auf. In der Saison 2018/2019 debütierte Aneta Ručková in der Oper Leipzig. In der Saison 2019/2020 kann man sie als Frasquita (Carmen) in Leipziger Oper sehen. Aneta Ručková gibt Solokonzerte in ganz Europa und tritt in vielen ausländischen Musikfestivals auf. Ihr Repertoire umfasst Opern und Operetten, Arien, klassische Lieder und spirituelle Kompositionen.

Studium bei bedeutenden Organisten

Josef Kratochvíl fing als Fünfjähriger mit dem Klavierspiel an. Während seiner Kindheit gewann er Preise in verschiedenen regionalen Klavierwettbewerben. Er studierte in Katowice und Leipzig Orgel und Klavier. Im Jahr 2017 gewann er den Wettbewerb der Janáček Philharmonie in Ostrava und den 2. Preis beim internationalen Orgelwettbewerb Vox Polonia Petropolitana in St. Petersburg.

Beim internationalen Petr-Eben-Orgelwettbewerb in Opava ( Tschechien) wurde er 2018 mit dem 3. Preis ausgezeichnet. Anfang 2020 nahm er an einem internationalen künstlerischen Praktikum in den USA teil und studierte bei bedeutenden amerikanischen Organisten. Er beteiligt sich aktiv an internationalen Interpretationskursen unter Leitung weltbekannter Künstler.

Eintritt ist frei

Zu den wichtigsten Leistungen gehören nicht nur Solokonzerte in Europa, USA oder Russland, sondern auch Konzerte mit der Janáček Philharmonie oder mit dem Staatlichen Philharmonischen Orchester Košice. Er ist künstlerischer Leiter des internationalen Orgelfestivals Orgelherbst in Valašské Meziříčí. Josef Kratochvíl tritt regelmäßig als Pianist auf, vor allem als Begleiter von Opernsängern.

Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende zur Finanzierung des Konzertes wird gebeten. Alle Corona-Pandemie-Schutzvorgaben werden bei der Konzertveranstaltung eingehalten.

