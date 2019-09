Häufiges Ziel edler Herrschaften

Bergen

Die Ansicht des herzoglichen Jagdschlosses auf der „Pommerschen Bilderhandschrift“ ist aus nordwestlicher Sicht dargestellt. Das Schloss scheint in solider Bauart, mit Erdgeschoss und drei Etagen erbaut zu sein. An der Längstfront befanden sich zehn beziehungsweise zwölf Fenster und an der Schmalseite fünf beziehungsweise sechs Fenster.

Verwunderlich ist das hoch angelegte Fundament. Nördlich befand sich ein kleiner Turm, der den Giebel nicht viel überragte. Das Dach wird in der Frontseite durch sieben Ausbauten gegliedert. Der Anbau an der nördlichen Schmalseite könnte ein Treppenhaus beherbergt haben. Im unteren Bereich ist ein Durchgang zu erkennen, der seinen Abschluss in einem Rundbogen findet. Ein weiterer Durchgang wird auf der anderen Gebäudeseite gewesen sein und es war der Durchgang zur Dammstraße gewährt. Darstellung von Nebengebäuden gibt es nicht in bildlicher Form. Es existierte nachweislich ein Kornhaus.

Weitere Erläuterungen sind in einer Darstellung des Amtes Bergen zu finden: „Bey dem Hause seint zwen Garten, davon der Herr Landvogd nebst dem Rentmeister einen undt der Gerichts-Secretarius den anderen ein hat. Nächst bey dem Schloße... die fürstliche Küche... die Reuterey nebst dem Stalle...ein Steinen Korn Hauß ... ein Brau Hauß ... eine alte Cloßter Scheune, darin der Zehende gelegt ... noch gehört zum Ambt ein Heuschen, darin der Holtzvogd wohnet“.

Von St. Marien erklang ein kostbares Grabgeläut

Nach der Fertigstellung des Schlosses besuchten die herzogliche Familie, weitere Edelleute und Gäste häufiger Bergen und trugen so zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. Aufenthaltsjahre der herzoglichen Famile in Bergen waren 1613, 1616, 1619, 1622 und 1624. Der Brand vom 11. Oktober 1621 bedrohte ebenfalls das Schloss. Dabei wurden mehrere Wirtschaftsgebäude, die Pfarrscheune und die angrenzende Kappelanei Opfer der Flammen. Durch fortgeschrittene Krankheit des Herzogs verlängerten sich die Bergener Aufenthalte zunehmend. Der letzte Aufenthalt des Herzogs 1624 währte mehrere Wochen. Am 6. Februar 1625 verstarb Herzog Philipp Julius aus dem Hauses Pommern-Wolgast, der Bergen am 19. Juni 1613 das Stadtrecht verlieh, welches sich die Bergener Bürger jedoch teuer erkaufen mussten.

Die Bergener Bürger erkannten die Vorzüge aber auch die Pflichten der städtischen Freiheit. So erklang von St. Marien ein würdiges und kostbares Grabgeläut. Dazu sagten die Kirchenrechnungen von 1615 und 1626 folgendes aus: „Hertzog Philipp Julius vor das Lueden mit allen Glocken, welches alle Tage zwei Stunden gewehret hat, einer jeden Persohnen vor den Dagk gegeben acht Schilling. Dieses Luedent hat gewehret von dem 9. Februarii ao. 1625 ahn biß auf den 6. May, welches sein wird 12 Wochen und 2 Dage; macht 241 Mark 12 Schilling.“

Das Schloss wurde erweitert

Da im Bergener Schloss eine vollständige Hofhaltung eingerichtet war, nutzte und erweiterte der Nachfolger Bogislav der XIV. das Schloss noch weitere Jahre bis er seinen Sitz vollständig nach Wolgast verlegte. Dorthin kam sicherlich noch Inventar aus dem Bergener Schloss.

Während der Besetzung Rügens durch die kaiserlichen Wallensteinschen Truppen (1627 – 1629) nahmen die Befehlshaber Quartier im Schloss zu Bergen. 1631 bewohnte das Schloss der Herzog von Mecklenburg und auch die Rügensche Ritterschaft tagte dort häufiger. Als Herzog Bogislav 1637 starb, erlosch ebenfalls die Pommersche Linie mit dem Greifen im Wappen. Damit verlor auch das Jagdschloss mehr und mehr an Bedeutung und verfiel zusehends. Nachweislich weilte 1677 König Christian V. von Dänemark in Bergen und nahm dort Quartier. In den Auseinandersetzungen zwischen Dänemark und Schweden nahm der schwedische Graf Königsmark 1677/78 hier sein zeitweiliges Domizil. Bereits 1666 wurde vermerkt, dass zum Ausbau der Präpositur Mauersteine und Dachpfannen von Schloss und Kloster Verwendung fanden. 1693 ersuchte der Präpositus Schneider seinen Bedarf an Mauersteinen aus den Schlossgewölben zu decken.

Der Gerichtssekretär Bartholomäus Schultze beklagte seine ihm unwürdige Wohnung in der ursprünglichen Schlossküche. Darauf wurden 1679 die Zimmerleute Holste und Christoffer Coldevitz, sowie der Maurermeister Daniel Kray beauftragt, über notwendige Erhaltungsmaßnahmen zu berichten. Sie kamen zu dem Schluss, dass das Mauerwerk des Unterbaus marode sei, die Balkenlagen „abgerottet“ und eine Wiederinstandsetzung „607 Thaler“ kosten würde.

Glocken begrüßten König mit Geläut

Zu Beginn des 18. Jahrhundert berichteten Augenzeugen, sei das Schloss in erbärmlichem Zustand gewesen. I708 sah sich die schwedische Regierung veranlasst unter Mitnutzung der vorhandenen Materialien des „alten Schlosses“, an gleicher Stelle das „Königliche Amtshaus“ zu erbauen. Hier wohnte der Königliche Amtsmann und später der Kreishauptmann. Die historische Bedeutung dieses „Kleinen Schlosses“ findet leider nicht die ihr angemessene Würdigung. So weilte der schwedische König Gustav IV. Adolph in zwei Aufenthalten in Bergen. Ebenfalls befand sich im Hause die Gerichtsstube. Am 20. Juli 1800 setzte er mit einer Gouvernemensschaluppe von Stralsund nach Rügen über und traf in den Abendstunden in Bergen ein. Die Glocken der St. Marienkirche begrüßten den König mit Geläut. Er nahm Quartier im Königlichen Amtshaus, das zu der Zeit Sitz des Amtshauptmanns von Bohlen war. Zu seinem Gefolge gehörte unter anderem Baron Cederström, Graf Oxenstierna, Hofmarschall de Bescke, der Landeshauptmann Graf Rose, der Leibmedicus Runge und weitere hohe Personen, die in Häusern der Stadt Quartier nahmen.

Bergen hatte seit Jahren keinen so hohen Besuch zu verzeichnen. So fanden sich zur Begrüßung des Monarchen neben Magistrat, Bürgerschaft und Geistlichkeit auch zahlreiche Menschen der Stadt ein. Am 21. gab es dem schwedischen König und seinem Gefolge zu Ehren auf dem Rugard eine Darbietung inszeniert von Kantor Dammas und Präpositus Droysen. Bergener Schüler sangen und rezitierten unter anderem. Abschließend besuchte der König noch die St. Marienkirche und lauschte den Klängen der Orgel, gespielt von Kantor Dammas. Gegen Mittag reiste er weiter zum befreundeten Fürstenpaar nach Putbus.

Ein zweiter Besuch Gustav IV. Adolph fand am 30. Juni 1802 in Begleitung der Gemahlin Friderike Dorothea Wilhelmine, Prinzessin von Baden und der vierjährigen Tochter in Bergen statt. Die königliche Kutsche hielt vor dem damaligen Rathaus. Auf Veranlassung des Bergener Bürgermeisters Warnekros wurden die Stränge zerschnitten und die Kutsche von Menschen bis zum Amtshaus gezogen. Hier logierte der König wiederum. Er besuchte auf Bitten des Magistrats dieses Mal Ratsstube und Archiv. Die Stadt war abends feierlich illimuniert. Am nächsten Tag ging die Reise des schwedischen Königs und seiner Begleitung nach Stralsund weiter.

Haus wurde unterschiedlich genutzt

Bis in die 40er Jahre mit der Enteignung von Grund und Boden in der DDR war das Haus Eigentum des Rechtsanwalts Stuth. Als im Mai 1945 sowjetische Soldaten Bergen besetzten wurde das Amtshaus zur Flüchtlingsstätte. Kurzzeitig über zwei Monate fand hier die Familie, die Mutter, zwei Kinder und die Großmutter, des Stadtkommandanten von Bergen Oberstleutnant Luca Andreas Staudinger Zuflucht bei dem befreundeten Rechtsanwalt. Die Familie Staudinger lebte in der Marinesiedlung am Rugard und musste innerhalb von zwei Stunden (nur mit Handgepäck) ihre Wohnung für sowjetische Offiziere und Kosaken räumen. Nach der Zeit durften sie wieder in ihre Wohnung. Zu DDR Zeiten war dort die Jugendzahnklinik eingerichtet. Dort praktizierte der Zahnarzt Döbbe, der den Ruf hatte, oft grob zu den kleinen Patienten gewesen zu sein. Heute ist es wieder in Privatbesitz und steht für die schwedisch – pommersche Geschichte.

Symbolisch existiert in Bergen bis zum heutigen Tag ein Gebäude, welches ich liebevoll als „Kleines Schloss von Bergen“ tituliere. Auf dem Territorium der alten Klosterpropstei und dem späteren herzoglichen Jagdschloss, zwischen oberer Billrothstraße und Dammstraße liegt verborgen ein Stück wichtiger Bergen-Geschichte. Viele Häuser wurden in den Jahrhunderten durch Willkür und Brände zerstört. Aber die zum Teil noch erhaltenen Gewölbe, oft bestehend aus Feldsteinen erzählen erstaunliches. So frage ich mich, was trugen circa zwei Meter starke Grundmauern aus Feldsteinen, die noch heute Gewölbe tragen? So möchte ich eine fast vergessene Geschichte wieder beleben und damit ein wichtiges Bergener Haus in den Focus rücken.

Nur durch Wissen erlangen wir Kenntnisse und schaffen Voraussetzungen Bergen in den wichtigen historischen Dimensionen zu erhalten und die Bedeutung dieses für Rügen einst so wichtigen Zentrums hervorzuheben.

Von Uwe Hinz