Lauterbach

Noch befindet sich die Baustelle am Hafen Lauterbach unter einer dicken Schneedecke. Aus diesem Grund sehen Zaungäste in diesen Tagen keine Menschen an der Kaikante. „Sobald die Arbeiten wiederaufgenommen werden können, beträgt die Bauzeit circa sieben Wochen, so dass sich die Fertigstellung voraussichtlich in den April verschieben wird“, informierte Christin Peuß, Leiterin Sachgebiet Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft/Finanzen/Hafen, die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung.

Aufgrund der Wetterlage konnten nicht, wie angedacht, die Restarbeiten im Jahr 2020 erledigt werden. Nach einer Feinreinigung sollte das Gebäude im Januar übergeben werden. Dies wäre ohnehin nicht möglich gewesen, da es noch Komplikationen bei der Küche gab.

Teeküche und Tresen wurden im Dezember eingebaut. „Leider sind am Tresen Mängel an der Beschichtung durch Blasenbildung an der Arbeitsplatte und der Tresenfront aufgetreten“, sagt Christin Peuß. Der Hersteller räumte einen Produktionsfehler ein. Der komplette Austausch soll bis spätestens kommender Woche abgeschlossen sein.

Hochbeete, Bänke, Schutzgeländer

Was fehlt, ist noch der letzte Bauabschnitt. In den Wochen bis Ostern bekommen die Außenanlagen am Informationsgebäude einen Feinschliff. Das heißt, hier sind die Arbeiter noch mit Pflasterarbeiten beschäftigt. Für die Optik entstehen dort zwei Hochbeete mit Sitzauflagen. Wie die Sachgebietsleiterin sagt, werden zusätzlich Bänke aufgestellt. Die Trafostation steht derzeit noch ungeschützt auf einem Betonsockel. Hier wird außerdem ein Schutzgeländer angebracht. Dies war eine Sicherungsforderung von Eon Edis.

Leuchtfeuer mit Tradition kommt nach Lauterbach

Als neue Attraktion wird künftig ein Leuchtfeuer im Hafen stehen, das den Schiffen den Weg nach Lauterbach zeigen soll. Dieses Leuchtfeuer diente schon bis 1999 in Ranzow im Norden der Insel Rügen als Orientierungsfeuer und insbesondere dem Fährverkehr auf der Königslinie von Sassnitz nach Trelleborg.

Der Leuchtturm wurde 2002 abgebaut und ein Jahr später am Kap Arkona wieder aufgestellt, nur ohne Leuchtfeuer. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund besitzt dieses und stellt es für den Lauterbacher Hafen zur Verfügung. „Demnächst starten wir mit der Bauanlaufberatung. Dann liegt es an der Baufirma, wann es mit diesem Projekt losgeht“, sagt Christin Peuß. Das Leuchtfeuer werde aber vor Beginn der Saison an der Kaikante stehen.

Die Stadt Putbus investiert in ihren kommunalen Hafen mehr als fünf Millionen Euro, der soll von einem Wirtschafts- in einen Tourismushafen umgestaltet werden. Das Landeswirtschaftsministerium trägt mit 4,3 Millionen Euro den Löwenanteil an der Investition. 534 000 Euro stammen aus dem Etat des Innenministeriums.

Von Mathias Otto