Sassnitz

Die Vorbereitungen laufen schon lange, in wenigen Tagen sollen die eigentlichen Bauarbeiten beginnen: Dort, wo früher die Züge vom Sassnitzer Bahnhof in den Hafen und umgekehrt rollten, entsteht in den kommenden Monaten ein Fuß- und Radweg. Die Gleisanlagen sind verschwunden, das Gestrüpp, das die nicht mehr befahrenen Schienen überwucherte, wurde beseitigt und das Areal, soweit es ging, von Munitionsresten befreit. Jetzt soll die Trasse gepflastert werden und sich zu einer zusätzlichen Verbindung zwischen der sogenannten Oberstadt und den darunter liegenden Hafen mausern.

Das Projekt hatte in der Stadtpolitik bis zuletzt für Diskussionen gesorgt. Die Stadtvertreter lehnten zum Beispiel vor einigen Wochen die Vergabe des Auftrags für die Herrichtung des „Sachsenblicks“ ab. An dieser Stelle am unteren Ende der Bahnhofstraße sollten zwei Bänke und eine Skulptur des Sassnitzer Künstlers Helmut Senf aufgestellt werden. Die Umgestaltung der Fläche ist Teil der Sanierungsarbeiten an der Hafenbahntrasse. Auch bei der Vergabe der Bauleistungen für die neue Zuwegung zum Hafen wollten sie dem Vorschlag der Verwaltung nicht folgen und einem anderen Bieter den Zuschlag erteilen. Weil das rechtliche, finanzielle und bauliche Probleme nach sich gezogen hätte, musste nach der letzten regulären Stadtvertretersitzung vor der Sommerpause noch eine Dringlichkeitssitzung anberaumt werden. Bei der Abstimmung enthielt sich die Mehrheit der Stadtvertreter; lediglich drei von ihnen votierten dafür, den Auftrag, wie vom Planungsbüro und der Verwaltung empfohlen, an die Firma Estra zu vergeben.

Planer drohte mit Kündigung

Deren Angebot war zwar etwas teurer als das von Rügen-Recycling, aber die Klementelvitzer hatten – abweichend von der Ausschreibung – den Einbau von Beton-Recycling-Material zur Herstellung der Tragschicht vorgesehen. Die Ingenieure des von der Stadt beauftragten Sanierungsträgers hatten das in der Ausschreibung nicht vorgesehen – und zwar ganz bewusst. Mit recyceltem Beton erreiche man vielleicht die gleiche Tragfähigkeit wie mit natürlichem Steinmaterial. Die Durchlässigkeit sei aber viel geringer. Regenwasser würde schlechter versickern. Das könne man am Hang nicht riskieren. Die Ingenieure warnten vor „Qualitätseinbußen“ durch eine möglicherweise „fehlerhafte Bauweise“. Sie lehnten es ab, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Sollten die Stadtvertreter auf ihrer Entscheidung beharren, erklärten die Planer, dass sie den Vertrag mit der Stadt sicherheitshalber kündigen würden, um eine Haftung für spätere Mängel auszuschließen.

Bergener lieferten das insgesamt günstigste Angebot

Noch aus einem weiteren Grund hatten Stadtverwaltung und Sanierungsträger die Vergabe des Auftrags an die Bergener Firma Estra empfohlen. „Wir müssen an dieser Stelle zwangsläufig ganz eng mit dem Zweckverband zusammenarbeiten, praktisch Hand in Hand“, sagt Claudia Timm vom Sanierungsträger. Die Enge und die Lage der Baustelle machen es erforderlich, dass unmittelbar nach den Kanal- und Tiefbauarbeiten die Herstellung der Tragschicht und andere Arbeiten, die in der Zuständigkeit der Stadt liegen, erledigt werden. Estra hatte sich – wie auch Rügen-Recycling – ebenfalls auf die Ausschreibung des Zweckverbandes beworben und dort das zweitgünstigste Angebot abgegeben. Allerdings war das der Klementelvitzer in diesem Falle teurer. Die Vergabe an die Bergener ist so gesehen der kleinste gemeinsame Nenner und insgesamt betrachtet Estra der günstigste Anbieter, so Timm. Die Entscheidung für diesen Anbieter sei die „einzige haushalts- und vergaberechtlich einwandfreie Variante, da die technologischen Erfordernisse, technischen Spezifikationen und vergaberechtlichen Vorgaben eingehalten werden“, hatte sie in einem Papier, das den Stadtvertretern zur Dringlichkeitssitzung vorgelegt wurde, deutlich gemacht.

Fertigstellung im kommenden Frühjahr

Der Zweckverband will in die ehemalige Hafenbahntrasse Rohre verlegen, über die unter anderem das geplante Neubaugebiet im und um den einstigen Fährtrichter das Regenwasser in die Ostsee leitet. Wenn die Gräben geschlossen sind, wird darüber ein Weg gebaut. Die Pflasterstraße sollen Fußgänger und Radfahrer gemeinsam nutzen. Sie soll den Hafen mit dem geplanten Parkplatz auf dem ehemaligen Kistenplatz an der Sporthalle Dwasieden verbinden. Der Weg wird so hergerichtet, dass später bei Bedarf auch kleine Zubringerbusse zwischen Hafen und Oberstadt pendeln können. Die Fertigstellung ist im kommenden Frühjahr geplant.

Der neue Weg wird praktisch auch die einzige Möglichkeit für Rollstuhlfahrer sein, ohne Auto in den Stadthafen beziehungsweise von dort wieder zurück zu gelangen. Die Fußgängerbrücke am Rügenplatz ist dafür zu steil. Auf der 760 Meter langen Trasse der früheren Hafenbahn lässt sich der Höhenunterschied von rund 25 Metern mit einem minimalen Gefälle von etwa zwei Prozent überwinden. Die vorhandenen Stützelemente am Hang bleiben erhalten und werden durch weitere ergänzt. Es werden Lampen installiert, unterwegs Ruhe-Inseln mit Bänken angelegt sowie Spielgeräte aufgestellt.

Bäume sollen gefällt werden

Die Böschung selbst wird ihr Gesicht kaum verändern. „Die bleibt weitgehend unberührt“, kündigt Claudia Timm an. Das Areal ist schwer zugänglich und soll auch künftig weitgehend sich selbst überlassen bleiben. Allerdings könnte es sein, dass dort noch einige Bäume fallen müssen – jedenfalls die, die dem Wind so ausgesetzt sind, dass sie stark schwingen. Das könne nach Ansicht der Ingenieure dazu führen, dass der weitgehend aus Kreide bestehende Hang stellenweise instabil wird.

Von Maik Trettin