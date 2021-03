Sassnitz

Rund eine Million Euro aus dem Städtebaufördertopf sollen in diesem Jahr in das Sanierungsgebiet des Sassnitzer Stadthafens fließen. Das geht aus dem Maßnahmenantrag hervor, den der von der Stadt beauftragte Sanierungsträger BIG-Städtebau vor Kurzem den Mitgliedern des Bauausschusses präsentierte. Zu den Vorhaben zählt unter anderem eine neue Schranke, die jene Autofahrer stoppen soll, die die bisherigen Verbotsschilder ignoriert haben.

Zusammen mit den jeweiligen Eigenanteilen geht es um eine Summe von insgesamt 1,5 Millionen Euro, die dort ausgegeben werden sollen. Weil ein Teil der Aufträge Planungsleistungen sind und einige Arbeiten die Erschließung verschiedener Flächen beinhalten, werden die Gäste und Einwohner davon voraussichtlich nur einen Teil zu sehen bekommen.

Pavillons vor den Gaststätten

Gebuddelt werden soll unter anderem vor der so genannten Langen Reihe, dem ehemaligen Sozialgebäude des VEB Fischfang, in dem unter anderem das Fischerei- und Hafenmuseum, Geschäftsräume sowie Lokale untergebracht sind. Vor allem die Besitzer der Gaststätten wollen künftig noch stärker mit der Lage punkten und ihr gastronomisches Angebot vor den Häusern erweitern. Unter anderem sollen auf den Terrassen durchsichtige Seitenwände und schützende Sonnenmarkisen installiert werden. Geplant ist auch, kleine Pavillons aufzustellen.

Wirrwarr an Ver- und Entsorgungsleitungen

Um diese und andere Ideen umzusetzen, hatten die Stadtvertreter vor ungefähr drei Jahren eigens den Bebauungsplan geändert. Realisiert wurden bislang der Kinderspielplatz am „Hafenbahnhof“ und die Müllhäuschen hinter der Langen Reihe. Dass auf der Vorderseite des Gebäudekomplexes noch nicht viel mehr passiert ist, ist im Untergrund begründet. Dort gibt es nach übereinstimmenden Angaben der städtischen Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) und des Städtebausanierers ein Wirrwarr von Ver- und Entsorgungsleitungen. Das, sagt Claudia Timm, Mitarbeiterin bei BIG-Städtebau, müsse erst neu geordnet werden, bevor man beginne, den Platz vor der Langen Reihe neu zu gestalten.

Lokale künftig barrierefrei zu erreichen

Künftig sollen dann die Lokale im Erdgeschoss allesamt barrierefrei zu erreichen sein. Außerdem will die HBEG weniger Autoverkehr in dem Bereich zwischen dem Gebäude und der Hafenkante zulassen. Im Prinzip ist die Durchfahrt für motorisierte Fahrzeuge auch jetzt schon verboten – bis auf wenige Ausnahmen. Allerdings ignorieren viele Autofahrer das entsprechende Verkehrsschild und fahren unter beziehungsweise neben der Kranbahn. Das soll künftig eine Schrankenanlage unterbinden.

Der Hafenkran bleibt aller Voraussicht nach erhalten. Die HBEG wolle aber prüfen, ob das Gleis gekürzt werden könne, weil der Kran ohnehin nicht mehr auf der vollen Länge unterwegs sei. An der Gestaltungsplanung wird derzeit gearbeitet, sagt Claudia Timm. Umgesetzt werden sollen die Ideen dann ab Ende des Jahres.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Freifläche vor dem Alten Kühlhaus soll umgestaltet werden. Sie wird aktuell vor allem als privater Parkplatz und als Standort von Müllanlagen genutzt. Wurde vor Kurzem noch über den Abriss des Kühlhauses diskutiert, wollen die HBEG und der Sanierungsträger jetzt den Eingangsbereich aufwerten, wie es zur Begründung in dem Maßnahmenplan heißt. Rund 200 000 Euro sind dafür veranschlagt.

Pläne zur Sanierung der regionalen Schule

Ebenso viel Geld wird an eine Stelle der Stadt fließen, die weit vom Hafen entfernt liegt: Die regionale Schule zählt offiziell zum Sanierungsgebiet des Stadthafens. Auf diese Art und Weise hat die Kommune schon für den Anbau Städtebaufördermittel erhalten. Jetzt soll auch die Sanierung des bestehenden Gebäudes aus diesem Topf mitfinanziert werden. So müssen zum Teil die Türen erneuert und die Heizungen ausgetauscht werden. Großen Sanierungsbedarf gibt es auch im sogenannten Zwischenbau und in der Turnhalle. Mit der Erarbeitung der dafür notwendigen Pläne soll in diesem Jahr begonnen werden.

Von Maik Trettin