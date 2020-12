Sassnitz

Die Lage könnte besser nicht sein: Durch die halbkreisförmige Glasfront des Veranstaltungssaals im Gebäude am Beginn der Sassnitzer Mole sieht man die Fisch-Verkaufskutter, den Hafen mit dem Alten Kühlhaus, das offene Meer mit der Bäderküste am Horizont und die Villen von Alt Sassnitz. Wie man das Areal des ehemaligen Netzbodens, die heutigen Rasen-Flächen zwischen der sogenannten Wind- und der Strandpromenade, nutzt, darüber haben sich die Sassnitzer Lokalpolitiker jahrelang immer wieder unterhalten.

Jetzt soll hier etwas ausprobiert werden. „Go Sassnitz“ heißt die Idee der Acon Rügen GmbH. Constantin Freiherr von Hodenberg will draußen im Schutze des Molenfußgebäudes eine Café- beziehungsweise Strandbar mit Stühlen und Tischen betreiben. Unmittelbar hinter der Windpromenade sollen rund 20 Strandkörbe oder Liegen aufgestellt und an Besucher vermietet werden. Dahinter ist eine Aktionsfläche geplant, etwa für Yoga-Kurse oder andere Aktivitäten. Auf dem gesamten Areal soll Lounge-Musik erklingen. Die Bar soll täglich von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet sein.

Mit dem Schilfboot über das Mittelmeer

Die Idee hat Constantin von Hodenberg den Mitgliedern des Wirtschafts- und des Hauptausschusses vorgestellt. Sein Unternehmen bietet Fahrten auf der Ostsee vor Rügen mit einem Speedboot an. Das startet in der Saison mehrmals wöchentlich sowohl von Binz und Göhren als auch von der Sassnitzer Mole. „Ich denke, dass viele Leute, die vielleicht nicht mit dem Boot fahren wollen, sich trotzdem mit maritimen Themen beschäftigen wollen.“

Die Gelegenheit dazu soll es im Saal des Molenfußgebäudes geben. Dort sieht das Konzept Vorträge und eine Ausstellung mit Bildern zu den Expeditionen von Dominique Görlitz vor. Er segelte zu Forschungszwecken mit Schilfbooten über das Mittelmeer und den Atlantik. Diese urtümlichen Wasserfahrzeuge könnten zeitweise in Sassnitz präsentiert werden. Außerdem plant Constantin von Hodenberg Vorträge und Filme über die Expeditionen des gebürtigen Thüringers im Veranstaltungssaal.

Wichtiges „Schaufenster“ für Kunsthandwerk

Doch dort gibt es aktuell schon andere Mieter. Unter dem Titel „Netzwerk“ präsentieren sich dort Künstler und Kunsthandwerker seit mittlerweile 15 Jahren, immer wieder mit längeren oder kürzeren Unterbrechungen. Die Teilnehmer organisieren ihr Netzwerk selbst. Jeder Künstler oder Kunsthandwerker betreut die Verkaufsausstellung nach einem festgelegten Dienstplan. Dass sie aus dem Molenfußgebäude möglicherweise bald für immer ausziehen sollen, hätten sie „hintenrum“ durch den „Buschfunk“ erfahren, moniert Ingo Alexander.

Er ist einer der Kunsthandwerker und auf Bernstein spezialisiert. Mit Entsetzen haben die jetzigen Nutzer auf die Pläne reagiert. Zwar hat jeder von ihnen noch das jeweils eigene Atelier beziehungsweise eine Werkstatt an einem anderen Ort auf Rügen. Aber die Ausstellungen am Molenfuß seien praktisch ihr „Schaufenster“, heißt es in einem offenen Brief. Den haben die 18 Künstler und Kunsthandwerker an die Stadtverwaltung sowie an die Mitglieder der Stadtvertretung und deren Präsidenten geschickt.

Testlauf in der kommenden Saison?

„Wir wollen im Saal mal was anderes machen“, sagt Leon Kräusche. Er ist in der Stadtverwaltung für die Wirtschaftsförderung zuständig und hat das Projekt von Constantin Freiherr von Hodenberg unter seine Fittiche genommen. Es sei ein Testlauf, bei dem man genau darauf achte, sich in keiner Weise festzulegen, was die künftige Nutzung des früheren Netzboden-Areals angehe. Deshalb werde es auch keine „baulichen Veränderungen“ geben: „Wir wollen so flexibel wie möglich sein und unsere Erfahrungen sammeln.“

Weil die Kommune sich nicht selbst um die Vermietung von Liegen und Strandkörben beziehungsweise um die Bar kümmern könne und wolle, soll das ein Privater in Abstimmung mit der Stadt übernehmen. Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen könne man Schlussfolgerungen für die künftige Nutzung ziehen – falls eines Tages einmal Geld für die Umgestaltung des Areals zur Verfügung stehen sollte. Daran waren bisherige Planungen immer gescheitert.

Für einige Künstler ein existenzielles Problem

Bei den „Netzwerkern“ halten sich die Freude und die Neugierde auf die Versuchsergebnisse naturgemäß in Grenzen. „Warum erwägt die Stadt, ein hervorragend laufendes Konzept durch einen Testlauf zu ersetzen?“, fragen die Verfasser des offenen Briefs. Der Standort sei mittlerweile etabliert und werde sowohl von Besuchern wie auch von Einheimischen sehr gut angenommen.

An einer exponierten Stelle würde man Dinge präsentieren, die von Künstlern und Kunsthandwerkern der Insel (85 Prozent der Aussteller seien hier zu Hause) und der Region hergestellt würden. Und vieles davon wird hier verkauft: „Mancher erzielt hier die Hälfte seines Umsatzes, andere bis zu 80 Prozent“, weiß Ingo Alexander aus Gesprächen mit seinen Kollegen. „Wenn das wegfällt, wird die Situation gerade in der Corona-Zeit für fast alle Aussteller dramatisch.“ Es sei für die Netzwerker ein existenzielles Problem.

Braucht der Hafen noch mehr Gastronomie ?

Gebaut wurde das Molenfußgebäude seinerzeit mit Fördergeld. In den Richtlinien wird eine kommerzielle Nutzung weitgehend ausgeschlossen, sagt sinngemäß Leon Kräusche. Darauf hatte die Stadtverwaltung die jetzigen Nutzer des Saals auch in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen. Aus diesem Grunde kam auch nie ein langfristiger Mietvertrag zustande.

Dass die künftige Nutzung weniger kommerziell sein soll, können die Künstler und Kunsthandwerker allerdings auch nicht erkennen, wenn sich beispielsweise wie angekündigt im Saal die Küche der Strand-Bar befinden sollte. Gastronomie finde man im Stadthafen überall. Es wäre traurig, wenn für ein neues Imbissangebot ein Standort für Kunst und Kunsthandwerk aufgegeben würde.

Nachdem das „Go Sassnitz“-Konzept in mehreren Ausschüssen vorgestellt wurde, wollen auch die Netzwerker ihre Argumente vortragen und ihr Projekt präsentieren. Möglicherweise könnte das auf der nächsten öffentlichen Sitzung des Wirtschaftsausschusses geschehen, hoffen sie.

Von Maik Trettin